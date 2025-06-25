Жара в начале июля: изменится ли погода в Украине на следующей неделе

Температурные колебания в Украине продолжатся до конца недели. Июльская жара с дневной температурой под +40 градусов придет не сразу.

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Умеренное тепло в Украине ожидается всю текущую неделю, на западе и юге может быть жарче. Об этом рассказала агентству "РБК-Украина" синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Погоду в Украине будут также определять атмосферные фронты. В четверг, 26 июня, он коснется больше восточных областей, а уже 27 июня новый атмосферный фронт зайдет с запада и продвинется по всей Украине.

Снижение температуры воздуха Птуха прогнозирует в субботу, 28 июня. Этот день будет облачным и с осадками. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 12-18°C, днем — около 19-25°C

Температура воздуха ночью на выходных сильно не изменится, так как воздушная масса в целом сильно не меняется. Атмосферные фронты начнут отходить уже с 29 июня.

Прогноз погоды в Украине на следующую неделю

По данным синоптика, практически всю следующую неделю Украина подвергнется влиянию антициклона. Погода будет без осадков, с солнечными прояснениями и повышением температуры.

В начале июля местами на юге и востоке страны температура поднимется на уровень 30 градусов и более. В середине недели возможно повышение до 33°C. Ночью температура воздуха ожидается в пределах 15-20°C.

Птуха подчеркивает, что "Укргиродметцентр" не ожидает столь высоких температур в начале июля, о которых пишут в социальных сетях. Часть пользователей отмечала, что скоро Украину "накроет" жара до +37 градусов.

Тем не менее летом 2024 года жара в Украине установила несколько рекордов.

Напомним, средняя месячная температура в Украине в июле находится в пределах от 20 до 25 градуса выше нуля. Максимум температуры был на уровне 39,6 градусов.

Предпоследняя неделя июня представляет собой смесь волн атмосферных фронтов, местами днем температура упала до +14 градусов.