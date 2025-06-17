В Украине похолодает до +14 градусов днем: синоптики рассказали, когда вернется тепло

Прогноз погоды от Укргидрометцентра свидетельствует, что неделя будет холодной. Снижение температуры по всей территории будет сопровождаться дождями и грозами.

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Предпоследняя неделя июня будет выглядеть как сплошная аномалия благодаря волнам атмосферных фронтов. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха объяснила NV, что по летним меркам тепла не будет хватать, а погода будет неустойчивой.

Прогноз погоды на неделю: в Украине похолодает

Днем 17 июня первый из атмосферных фронтов обусловит дожди в северных, центральных и восточных областях. На следующий день будут наблюдаться "остаточные" процессы на востоке и Приазовье.

Четверг порадует новой порцией кратковременных дождей, местами — с грозами, которые принесет новый атмосферный фронт. Не ожидается осадков только на юге. 20 июня будет дождливо в южных, северных и восточных областях, а 21-го — почти по всей территории страны.

"Все эти дожди преимущественно небольшие, то есть каких-то интенсивных осадков не ожидаем, но, как говорят, накрапывать будет", — уточнила Птуха.

Ночью в течение рабочей недели столбики термометров будут фиксировать от +12 до +17 градусов, теплее будет на побережье морей — до +21. Днем воздух будет прогреваться до 20-29 градусов тепла.

Пятница и суббота будут еще холоднее: на западе, севере и частично в центре ночью ожидается 8-14 градусов, а днем — от 14 до 20. В южных регионах будет теплее — от 11 до 16 тепла в ночные часы и от 21 до 26 в дневные.

На начало следующей недели прогнозируют повышение атмосферного давления, поэтому дожди постепенно прекратятся и температура возрастет. Постепенное потепление начнется уже с воскресенья.

Прогноз погоды на завтра

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 18 июня в Украине пройдут дожди: ночью — на востоке и юго-востоке, а днем и вечером — местами на севере. На большей части территорий будет сухо. Ветер будет порывистым, с северо-запада.

Прогноз погоды в Украине на 18 июня Фото: Укргидрометцентр

В Киеве среда пройдет без существенных осадков, возможен лишь небольшой дождь вечером. Ветер также будет северо-западным, порывистым. Днем столбики термометров будут фиксировать от +23 до +24.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 20 июня в Украине похолодает, но на юге погода будет оставаться летней. Также она прогнозировала дожди в ряде регионов.

Климатолог Вера Балабух сообщила, что глобальное потепление и ускоренное таяние полярных льдов могут представлять угрозу и для Украины. До конца века уровень океана может подняться на 82 сантиметров, и это — опасно для прибрежных районов юга.