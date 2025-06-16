Погода в Украине: будет тепло, но только до конца недели

Известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 20 июня в Украине похолодает. И только на юге погода останется жаркой.

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Погода в Украине будет теплой и комфортной. Неделя будет теплой, на юге жаркой, 20-го июня похолодает (кроме юга), а периодические дожди пройдут преимущественно на севере Украины, рассказала Диденко в соцсетях.

Уже 17 июня в центральных областях Украины пройдут дожди с грозами: утром — на севере, вечером — на востоке, на юге — только в Одесской области.

Ветер будет северо-западным, временами порывистым.

Температура воздуха, как пишет синоптик, угодит всем, ведь будет достаточно комфортной: днем ожидается +21...+26 градусов, на юге +25...+30 градусов.

"Небольшая свежая полоса вытянется от Черниговщины через восточную Киевскую область до Черкасской области, +17+22 градуса", — рассказала Диденко.

Что касается погоды в Киеве, то 17 июня в столице Украины будет дождливо с грозой, но только утром. Днем — без существенных осадков. Температура воздуха составит +22...+24 градуса.

Погода в Киеве будет теплой и комфортной, только 20 и 21 июня похолодает на несколько градусов.

В Укргидрометцентре также прогнозируют, что начало недели в Украине будет теплым, а дожди ожидаются только на левобережной части страны. Кратковременные осадки накроют Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области.

Температура воздуха в Украине:

на севере: днем +21 +25 градусов, ночью +12 +15 градусов;

на востоке: днем +20 +24 градуса, ночью +12 +14;

в центре: днем +23 +27, ночью +12 +16 градусов;

на юге: днем +24 +27 градусов, ночью +14 +16;

на западе: днем +23 +27, ночью +11 +13 градусов.

Напомним, в начале июня в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине. Синоптики считают, что погода будет приятно теплой со среднемесячной температурой примерно +19-23 градусов. В то же время стоит ожидать и дождей, поэтому месяц не обойдется без осадков.

Но согласно предупреждению ученых WMO, жара 2024 года может стать привычной климатической нормой на ближайшие пять лет. По прогнозам, глобальные температуры в период 2025-2029 годов вряд ли опустятся с рекордных уровней, а вероятность, что хотя бы одно лето будет еще жарче прошлогоднего, достигает 70%.