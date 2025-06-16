Погода в Україні: буде тепло, але тільки до кінця тижня

Відома синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 20 червня в Україні похолоднішає. І тільки на півдні погода залишиться спекотною.

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Погода в Україні буде теплою та комфортною. Тиждень буде теплим, на півдні спекотним, 20-го червня похолоднішає (окрім півдня), а періодичні дощі пройдуть переважно на півночі України, розповіла Діденко у соцмережах.

Вже 17 червня у центральних областях України пройдуть дощі із грозами: вранці — на півночі, ввечері — на сході, на півдні — лише на Одещині.

Вітер буде північно-західним, часом рвучким.

Температура повітря, як пише синоптикиня, вгодить усім, адже буде досить комфортною: вдень очікується +21…+26 градусів, на півдні +25…+30 градусів.

"Невелика свіжіша смуга витягнеться від Чернігівщини через східну Київщину до Черкащини, +17+22 градуси", — розповіла Діденко.

Що стосується погоди в Києві, то 17 червня у столиці України дощитиме із грозою, але тільки вранці. Вдень — без істотних опадів. Температура повітря становитиме +22…+24 градуси.

Погода в Києві буде теплою та комфортною, лише 20 та 21 червня похолоднішає на кілька градусів.

В Укргідрометцентрі також прогнозують, що початок тижня в Україні буде теплим, а дощі очікуються лише на лівобережній частині країни. Короткочасні опади накриють Сумську, Харківську, Полтавську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області.

Температура повітря в Україні:

на півночі: вдень +21 +25 градусів, вночі +12 +15 градусів;

на сході: вдень +20 +24 градуси, вночі +12 +14;

у центрі: вдень +23 +27, вночі +12 +16 градусів;

на півдні: вдень +24 +27 градусів, вночі +14 +16;

на заході: вдень +23 +27, вночі +11 +13 градусів.

Нагадаємо, на початку червня в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні. Синоптики вважають, що погода буде приємно теплою із середньомісячною температурою приблизно +19–23 градусів. Водночас варто очікувати і на дощі, тож місяць не обійдеться без опадів.

Але згідно з попередженням вчених WMO, спека 2024 року може стати звичною кліматичною нормою на найближчі п’ять років. За прогнозами, глобальні температури в період 2025–2029 років навряд чи опустяться з рекордних рівнів, а ймовірність, що хоча б одне літо буде ще спекотнішим за минулорічне, сягає 70%.