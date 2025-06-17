В Україні похолодає до +14 градусів вдень: синоптики розповіли, коли повернеться тепло

Прогноз погоди від Укргідрометцентру свідчить, що тиждень буде холодним. Зниження температури по всій території супроводжуватиметься дощами й грозами.

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Передостанній тиждень червня виглядатиме як суцільна аномалія завдяки хвилям атмосферних фронтів. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила NV, що за літніми мірками тепла бракуватиме, а погода буде нестійкою.

Прогноз погоди на тиждень: в Україні похолодає

Вдень 17 червня перший з атмосферних фронтів зумовить дощі у північних, центральних та східних областях. Наступного дня спостерігатимуться "залишкові" процеси на сході та Приазов'ї.

Четвер порадує новою порцією короткочасних дощів, місцями — з грозами, які принесе новий атмосферний фронт. Не очікується опадів лише на півдні. 20 червня дощитиме у південних, північних та східних областях, а 21-го — майже по всій території країни.

"Всі ці дощі переважно невеликі, тобто якихось інтенсивних опадів не очікуємо, але, як кажуть, накрапати буде", — уточнила Птуха.

Вночі протягом робочого тижня стовпчики термометрів фіксуватимуть від +12 до +17 градусів, тепліше буде на узбережжі морів — до +21. Вдень повітря прогріватиметься до 20-29 градусів тепла.

П’ятниця й субота будуть ще холоднішими: на заході, півночі й частково у центрі вночі очікується 8-14 градусів, а вдень — від 14 до 20. У південних регіонах буде тепліше — від 11 до 16 тепла у нічні години й від 21 до 26 у денні.

На початок наступного тижня прогнозують підвищення атмосферного тиску, тож дощі поступово припиняться й температура зросте. Поступове потепління почнеться вже з неділі.

Прогноз погоди на завтра

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 18 червня в Україні пройдуть дощі: вночі — на сході та південному сході, а вдень і ввечері — місцями на півночі. На більшій частині територій буде сухо. Вітер буде рвучким, з північного заходу.

Прогноз погоди в Україні на 18 червня Фото: Укргідрометцентр

У Києві середа пройде без істотних опадів, можливий лиш невеликий дощ ввечері. Вітер також буде північно-західним, поривчастим. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +23 до +24.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 20 червня в Україні похолодає, але на півдні погода залишатиметься літньою. Також вона прогнозувала дощі у низці регіонів.

Кліматологиня Віра Балабух повідомила, що глобальне потепління і прискорене танення полярних льодів можуть становити загрозу й для України. До кінця століття рівень океану може піднятися на 82 сантиметрів, і це — небезпечно для прибережних районів півдня.