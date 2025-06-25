Спека на початку липня: чи зміниться погода в Україні наступного тижня

Температурні коливання в Україні триватимуть до кінця тижня. Липнева спека з денною температурою під +40 градусів прийде не відразу.

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Помірне тепло в Україні очікується весь поточний тиждень, на заході та півдні може бути спекотніше. Про це розповіла агентству "РБК-Україна" синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Погоду в Україні також визначатимуть атмосферні фронти. У четвер, 26 червня, він торкнеться більше східних областей, а вже 27 червня новий атмосферний фронт зайде із заходу і просунеться по всій Україні.

Зниження температури повітря Птуха прогнозує в суботу, 28 червня. Цей день буде хмарним і з опадами. Температура повітря вночі очікується в межах 12–18°C, вдень — приблизно 19–25°C.

Температура повітря вночі на вихідних сильно не зміниться, оскільки повітряна маса загалом сильно не змінюється. Атмосферні фронти почнуть відходити вже з 29 червня.

Прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

За даними синоптика, практично весь наступний тиждень Україна зазнає впливу антициклону. Погода буде без опадів, із сонячними проясненнями і підвищенням температури.

На початку липня місцями на півдні та сході країни температура підніметься на рівень 30 градусів і більше. У середині тижня можливе підвищення до 33°C. Вночі температура повітря очікується в межах 15-20°C.

Птуха підкреслює, що "Укргідрометцентр" не очікує настільки високих температур на початку липня, про які пишуть у соціальних мережах. Частина користувачів зазначала, що скоро Україну "накриє" спека до +37 градусів.

Проте влітку 2024 року спека в Україні встановила кілька рекордів.

Нагадаємо, середня місячна температура в Україні в липні перебуває в межах від 20 до 25 градусів вище нуля. Максимум температури був на рівні 39,6 градусів.

Передостанній тиждень червня являє собою суміш хвиль атмосферних фронтів, місцями вдень температура впала до +14 градусів.