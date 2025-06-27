Дощі й багато сонця: якою буде погода на останніх вихідних червня (карти)

Після тимчасового затишшя, коли погода стала нагадувати літо, в Україну повертається сильний вітер. Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що він принесе опади.

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До кінця наступного тижня (3-4 липня) в Україну повернеться спека. По всій країні стовпчики термометрів фіксуватимуть від +28 до +33 градусів. Однак на цих вихідних, як повідомила Наталка Діденко 27 червня, буде прохолодніше.

Прогноз погоди на вихідні

27-28 червня в Україні очікуватимуться пориви північно-західного вітру, місцями вони досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

У суботу дощі з грозою накриють східні й південні області, а також проллються подекуди у центральній та північній частинах країни. На заході поки буде сухо.

Прогноз погоди в Україні на 28 червня Фото: Укргідрометцентр

У неділю очікуються періодичні локальні дощі по всій країні. Однак, як підкреслила експертка, і сонця буде багато. Загалом погода буде мінливою.

Прогноз погоди в Україні на 29 червня Фото: Укргідрометцентр

Стовпчики термометрів фіксуватимуть стримані показники. Протягом дня повітря прогріватиметься до 21-25 градусів тепла. Дещо спекотніше буде на півдні й сході — від +25 до +28.

Прогноз погоди у Києві

У столиці на вихідних також буде сильний північно-західний вітер. Температура повітря вдень підвищиться до 20-22 градусів тепла.

"Місцями невеликий дощ чергуватиметься із сонячною погодою", — додала Діденко.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували, яка температура буде у липні 2025 року. Синоптикиня Наталія Птуха спрогнозувала, що "якоїсь критичної спеки" початок другого місяця літа поки що не принесе.

Також представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха попереджала, що у цю суботу в Україні буде хмарно. Вона зазначила, що атмосферні фронти почнуть відходити вже з 29 червня.