В Києві посеред літа пройшла сильна злива з градом (відео)
У суботу, 28 червня, в Києві після обіду погода різко зіпсувалась і розпочалася сильна гроза. Разом із дощем випав величезний град.
Киян налякав звук грому, який супроводжував грозу. Як видно на відео, яке опублікували в ТСН, розпочався сильний дощ із вітром, а дороги всипані градом.
Український гідрометеорологічний центр повідомляв про погіршення погодних умов в Києві та області на сьогодні. Протягом усього дня синоптики обіцяли в столиці хмарну погоду з проясненнями, максимальна температура вдень — +21-23° за Цельсієм.
Окрім того, перед зливою синоптики попередили, що впродовж усього дня на киян чекають пориви вітру 15-18 м/с, які збережуться і завтра.
Через сильний вітер у столиці та області оголошено I рівень небезпечності.
Синоптики також попереджають, що така погода може призвести до ускладнення руху транспорту та роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.
Нагадаємо, 29 травня у Києві під час сильної грози блискавка влучила прямо в будинок. Тоді через сильний дощ у столиці підтопило вулиці та будинки, а рух трамваїв і тролейбусів відбувався із затримкою.
За даними синоптикині Наталії Птухи, практично весь наступний тиждень Україна зазнає впливу антициклону. Погода буде без опадів, із сонячними проясненнями і підвищенням температури. На початку липня місцями на півдні та сході країни температура підніметься на рівень 30 градусів і більше.