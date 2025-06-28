В Києві посеред літа пройшла сильна злива з градом (відео)

У суботу, 28 червня, в Києві після обіду погода різко зіпсувалась і розпочалася сильна гроза. Разом із дощем випав величезний град.

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Киян налякав звук грому, який супроводжував грозу. Як видно на відео, яке опублікували в ТСН, розпочався сильний дощ із вітром, а дороги всипані градом.

Гроза в Києві

Київ після обіду накрила сильна гроза Фото: ТСН

Погода в столиці зіпсувалась після обіду Фото: ТСН

Український гідрометеорологічний центр повідомляв про погіршення погодних умов в Києві та області на сьогодні. Протягом усього дня синоптики обіцяли в столиці хмарну погоду з проясненнями, максимальна температура вдень — +21-23° за Цельсієм.

У суботу Україну накриють короткочасні дощі з грозами Фото: Український гідрометеорологічний центр

Окрім того, перед зливою синоптики попередили, що впродовж усього дня на киян чекають пориви вітру 15-18 м/с, які збережуться і завтра.

Через сильний вітер у столиці та області оголошено I рівень небезпечності.

Киян попереджають про сильний вітер протягом вихідних Фото: Український гідрометеорологічний центр

Синоптики також попереджають, що така погода може призвести до ускладнення руху транспорту та роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру протягом усього дня Фото: Telegram / Реальний Київ

Нагадаємо, 29 травня у Києві під час сильної грози блискавка влучила прямо в будинок. Тоді через сильний дощ у столиці підтопило вулиці та будинки, а рух трамваїв і тролейбусів відбувався із затримкою.

За даними синоптикині Наталії Птухи, практично весь наступний тиждень Україна зазнає впливу антициклону. Погода буде без опадів, із сонячними проясненнями і підвищенням температури. На початку липня місцями на півдні та сході країни температура підніметься на рівень 30 градусів і більше.