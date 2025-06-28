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Україна

В Києві посеред літа пройшла сильна злива з градом (відео)

В Києві іде сильний дощ з градом
Фото: 0542.ua | Київ після обіду накрила сильна злива з градом

У суботу, 28 червня, в Києві після обіду погода різко зіпсувалась і розпочалася сильна гроза. Разом із дощем випав величезний град.

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Киян налякав звук грому, який супроводжував грозу. Як видно на відео, яке опублікували в ТСН, розпочався сильний дощ із вітром, а дороги всипані градом.

Гроза в Києві
Дорога всипана градом Fullscreen
Київ після обіду накрила сильна гроза
Фото: ТСН
Сильний вітер з дощем і градом в Києві Fullscreen
Погода в столиці зіпсувалась після обіду
Фото: ТСН

Український гідрометеорологічний центр повідомляв про погіршення погодних умов в Києві та області на сьогодні. Протягом усього дня синоптики обіцяли в столиці хмарну погоду з проясненнями, максимальна температура вдень — +21-23° за Цельсієм.

Прогноз погоди на 28 червня Fullscreen
У суботу Україну накриють короткочасні дощі з грозами
Фото: Український гідрометеорологічний центр

Окрім того, перед зливою синоптики попередили, що впродовж усього дня на киян чекають пориви вітру 15-18 м/с, які збережуться і завтра.

Через сильний вітер у столиці та області оголошено I рівень небезпечності.

На більшості території України - I рівень небезпечності Fullscreen
Киян попереджають про сильний вітер протягом вихідних
Фото: Український гідрометеорологічний центр

Синоптики також попереджають, що така погода може призвести до ускладнення руху транспорту та роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.

У Києві сильний дощ з градом Fullscreen
Синоптики попереджають про сильні пориви вітру протягом усього дня
Фото: Telegram / Реальний Київ

Нагадаємо, 29 травня у Києві під час сильної грози блискавка влучила прямо в будинок. Тоді через сильний дощ у столиці підтопило вулиці та будинки, а рух трамваїв і тролейбусів відбувався із затримкою.

За даними синоптикині Наталії Птухи, практично весь наступний тиждень Україна зазнає впливу антициклону. Погода буде без опадів, із сонячними проясненнями і підвищенням температури. На початку липня місцями на півдні та сході країни температура підніметься на рівень 30 градусів і більше.