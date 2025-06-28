В Киеве посреди лета прошел сильный ливень с градом (видео)
В субботу, 28 июня, в Киеве после обеда погода резко испортилась и началась сильная гроза. Вместе с дождем выпал огромный град.
Киевлян напугал звук грома, который сопровождал грозу. Как видно на видео, которое опубликовали в ТСН, начался сильный дождь с ветром, а дороги усыпаны градом.
Украинский гидрометеорологический центр сообщал об ухудшении погодных условий в Киеве и области на сегодня. В течение всего дня синоптики обещали в столице облачную погоду с прояснениями, максимальная температура днем — +21-23° по Цельсию.
Кроме того, перед ливнем синоптики предупредили, что в течение всего дня киевлян ждут порывы ветра 15-18 м/с, которые сохранятся и завтра.
Из-за сильного ветра в столице и области объявлен I уровень опасности.
Синоптики также предупреждают, что такая погода может привести к осложнению движения транспорта и работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий.
Напомним, 29 мая в Киеве во время сильной грозы молния попала прямо в дом. Тогда из-за сильного дождя в столице подтопило улицы и дома, а движение трамваев и троллейбусов происходило с задержкой.
По данным синоптика Натальи Птухи, практически всю следующую неделю Украина будет испытывать влияние антициклона. Погода будет без осадков, с солнечными прояснениями и повышением температуры. В начале июля местами на юге и востоке страны температура поднимется на уровень 30 градусов и более.