В Киеве посреди лета прошел сильный ливень с градом (видео)

В субботу, 28 июня, в Киеве после обеда погода резко испортилась и началась сильная гроза. Вместе с дождем выпал огромный град.

Related video

Киевлян напугал звук грома, который сопровождал грозу. Как видно на видео, которое опубликовали в ТСН, начался сильный дождь с ветром, а дороги усыпаны градом.

Гроза в Киеве

Киев после обеда накрыла сильная гроза Фото: ТСН

Погода в столице испортилась после обеда Фото: ТСН

Украинский гидрометеорологический центр сообщал об ухудшении погодных условий в Киеве и области на сегодня. В течение всего дня синоптики обещали в столице облачную погоду с прояснениями, максимальная температура днем — +21-23° по Цельсию.

В субботу Украину накроют кратковременные дожди с грозами Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Кроме того, перед ливнем синоптики предупредили, что в течение всего дня киевлян ждут порывы ветра 15-18 м/с, которые сохранятся и завтра.

Из-за сильного ветра в столице и области объявлен I уровень опасности.

Киевлян предупреждают о сильном ветре в течение выходных Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Синоптики также предупреждают, что такая погода может привести к осложнению движения транспорта и работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в течение всего дня Фото: Telegram / Реальный Киев

Напомним, 29 мая в Киеве во время сильной грозы молния попала прямо в дом. Тогда из-за сильного дождя в столице подтопило улицы и дома, а движение трамваев и троллейбусов происходило с задержкой.

По данным синоптика Натальи Птухи, практически всю следующую неделю Украина будет испытывать влияние антициклона. Погода будет без осадков, с солнечными прояснениями и повышением температуры. В начале июля местами на юге и востоке страны температура поднимется на уровень 30 градусов и более.