Далі буде гірше: вчені назвали головну причину підвищення смертності людей від спеки

Аномальна спека, що накрила Європу наприкінці червня, вбила тисячі людей. Учені підрахували, що в 12 великих містах жертвами рекордно високих температур стали 2300 людей.

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1500 смертей із зафіксованих 2300 вони пов'язують із кліматичними змінами, що призвели до нагрівання планети та посилення екстремальних температур, пише The Guardian із посиланням на дослідження вчених.

Експрес-аналіз був проведений групою World Weather Attribution і охопив 10 днів, що закінчилися 2 липня, протягом яких великі території Західної Європи були накриті спекою.

Учені використовували епідеміологічні моделі для оцінювання смертності, пов'язаної зі спекою, у таких містах, як Париж, Лондон, Мадрид і Рим, та порівняли кількість загиблих із даними гіпотетичного світу, в якому люди не нагрівали планету, спалюючи викопне паливо або знищуючи природу...

Отримані результати чітко вказують, що у двох третинах випадків смерті винні кліматичні зміни.

Через зміну клімату температура в деяких містах зросла на 4 градуси Цельсія, що призвело до збільшення кількості смертей на 1500 осіб. Кількість загиблих перевищила кількість жертв унаслідок інших нещодавніх погодних катастроф, посилених забрудненням викопним паливом, як-от повені в Іспанії 2024 року, що забрали життя 224 людей, і повені в північно-західній Європі 2021 року, жертвами якої стали 243 людини.

Сумну статистику очолює Мілан, де з 499 смертей від спеки 317 були пов'язані з кліматичними змінами.

За ним ідуть Париж і Барселона. У Лондоні зареєстровано 273 смерті від спеки, 171 з яких дослідники пов'язують із впливом людини на клімат.

Найгарячішим містом Європи став Мілан Фото: The Guardian

Згідно зі звітом учених, найвища смертність спостерігалася серед літніх людей: 88% смертей, пов'язаних із кліматичними змінами, припало на людей, старших за 65 років. Дослідники заявили, що екстремальна спека — "недооцінена" загроза, оскільки більшість жертв помирали вдома і в лікарнях, не привертаючи до себе уваги громадськості, і практично не висвітлювалися в ЗМІ.

"Хвилі тепла не залишають після себе такого руйнівного сліду, як лісові пожежі або шторми. Їхні наслідки здебільшого непомітні, але руйнівні. Зміна температури всього на 2-3 градуси Цельсія може означати різницю між життям і смертю для тисяч людей", — наголосив сказав Бен Кларк, кліматолог з Імперського коледжу Лондона і співавтор дослідження.

Згідно з попередніми дослідженнями, в Європі щорічно від спеки помирає близько 44 000 осіб, у середньому за останні кілька десятиліть. Вчені припустили, що величезна кількість загиблих — 2300 осіб — від однієї хвилі тепла всього в 12 містах може зробити це літо особливо небезпечним.

Учені попереджають, що температура в період аномальної спеки продовжуватиме зростати, як і кількість жертв, доки світ практично не припинить спалювати нафту, газ і вугілля та не досягне нульового рівня викидів.

Раніше Фокус писав, що в Австралії риють підземні бункери, щоб сховатися від 50-градусної спеки, а також інформував, коли в Україні стовпчики термометрів полетять далеко вгору.

Ми також розповідали, як убезпечити себе від аномальної спеки.