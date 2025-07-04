У Австралії риють підземні бункери, щоб сховатись від 50-градусної спеки (фото)

На півдні Австралії розташоване містечко Кубер-Педі, в якому аномальна спека загнала людей у підземні будинки. Коли на поверхні стало надто гаряче, цілі родини переселились у глибокі бунгало без вікон. Люди влаштували повноцінні вітальні, кухні, спальні, у яких насолоджуються прохолодою та усім комфортом цивілізації, поки зовні пече сонце.

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Німкеня Сабріна Тройзі живе у підземному бунгало разом з чоловіком та двома дітьми, розповіло медіа The Mirror. Будинок родини коштує 277 тис. дол. Його вирубали на схилі пагорба: до розпеченої поверхні — чотири метри ґрунту. У прохолоді живе Сабріна, чоловік Нік, син Томас (14 років) та дочка Лія (13 років). Офіс власниці — ще нижче: на глибині шість метрів, пояснили журналісти.

Бунгало родини Тройзі складається з двох віталень, дві ванни кімнати, басейн, двома SPA-центрами (відкритим та закритим). Висота стель — достатня, щоб люди вільно рухались та влаштували зручну кухню з навісними шафами, свідчать фото Mirror.

Аномальна спека - як виглядає кухня у підземному будинку Кубер-Педі Фото: Mirror

Сабріна розповіла журналістам, що здобула освіту виховательки й приїхала в Австралію як туристка. Під час прогулянки вона познайомилась з Ніком та вирішила залишитись разом з ним у містечку в одній з найспекотніших місцевостей материка. Сьогодні жінка працює на опаловому руднику та в музеї, а місцевість називає "чарівною".

"Зайти в наш будинок – це фактично зайти на пагорб", — сказала жінка.

Аномальна спека - як виглядає зона відпочинку у підземному будинку Кубер-Педі

Уся громада Кубер-Педі спускається у підземні бунгало при температурі +55 градусів Цельсія. Mirror розповіло, що у Кубер-Педі живе 1 600 осіб, а підземні будинки мають далеко не усі — 60%. Люди мають можливість закопуватись в землю, оскільки ґрунт складається з м'якого пісковика, багатого на гіпс. Подібна земля "може зберігати свою форму без потреби в додатковій структурній підтримці", написало медіа.

Аномальна спека - як виглядає спальня у підземному будинку Кубер-Педі

Жителька австралійського міста пояснила, які додаткові переваги має життя під землею. Найперше, воно дешевше, ніж в сусідньому місті Аделаїда, де нерухомість коштує майже 800 тис. дол. Додаткові "плюси" — не потрібно платити за опалення та охолодження. Втім, є проблема — є витрати на освітлення. Ще одна перевага: людина відразу має "дах" і їй лишається прорити кімнати. Mirror вказало, що подібні підземні бункери викопуються протягом двох місяців, але дехто займається будівництвом і 10 років поспіль.

"Тут немає жодного зовнішнього шуму. Коли зачиняєш двері, все зникає. Абсолютна темрява, абсолютна тиша, ідеально для сну. Я люблю спати під землею", — додала Сабріна.

Аномальна спека - як виглядає австралійське містечко Кубер-Педі Фото: Mirror

Кубер-Педі — місто у центральній частині штату "Південна Австралія". Найспекотніший місяць року — січень: температура може піднятись до 47 градусів, показує портал weatherbase. У липні там така ж температура, як у липні в Україні — близько 30 градусів.

Аномальна спека — деталі

Зазначимо, Фокус писав про аномальну спеку, від якої потерпають жителі Австралії. Влітку 2024 року Science Alert розповіло, що на даному материку максимально зросли зимові температури, які майже нічим не відрізняються від літніх.

Нагадуємо, 2 липня синоптики пояснили, як довго триватиме аномальна спека в Україні та коли очікувати дощу.