Хвиля спеки накриває Україну: кому чекати +35 градусів і де пройдуть грози

З 3 по 9 липня в Україні прогнозують справжню "погоду-вир": від комфортних +20 градусів до небезпечної спеки понад +35. Які саме регіони опиняться під пекучим сонцем, а де з’являться грозові дощі, що охолодять повітря? Яка погода підкине сюрпризи вже найближчими днями — з'ясував Фокус.

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В Україні найближчими днями очікується поступове підвищення температури через формування поля підвищеного тиску, що сприятиме розсіюванню хмар. За словами синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, найвідчутніше потепління спостерігатиметься на заході та півдні країни, тоді як східні регіони ще деякий час залишатимуться в зоні помірного тепла з підвищеною вологістю.

Фокус розповідає, яка погода очікує Україну найближчими днями

Погода 3–4 липня 2025 року: тепло наростає, місцями грози

У найближчі два дні, 3 та 4 липня, Україна потроху огортається теплом. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від комфортних 14 до 20 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 26–33 градусів. Найспекотніше буде на Закарпатті, Вінниччині, Одещині та Миколаївщині — тут 4 липня місцями очікується навіть сильна спека, коли термометри сягнуть позначки 35 градусів і вище. За словами синоптикині Наталії Птухи, саме ця позначка вважається в Україні межею сильної спеки.

Схід країни 3 липня ще залишатиметься відносно прохолодним — атмосфера буде зволоженою завдяки атмосферному фронту, який принесе помірне тепло з температурами 20–25 градусів. Водночас 4 липня на заході та півночі країни місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, що трохи освіжать повітря і пом’якшать спеку.

"Погода не буде зовсім без опадів — атмосферні фронти періодично приноситимуть вологу", — наголосила Наталія Птуха.

5 липня 2025 року: трохи прохолоди та грози на сході

У п’ятницю, 5 липня, українців чекає невелике зниження температури. Вночі очікується 11–18 градусів, а вдень — від 23 до 28+. Найтепліше залишиться на півдні — тут повітря прогріється до 28–33 градусів, але сильної спеки вже не буде. До того ж грозові дощі поступово перемістяться до північних, центральних, а вдень — і до східних та південно-східних областей.

"Ці дощі будуть локальними, але вчасними — допоможуть уникнути надмірного перегріву", — пояснила синоптикиня.

6–7 липня 2025 року: нова хвиля тепла

Після проходження атмосферних фронтів 4–5 липня, в Україні знову встановиться поле підвищеного тиску, що принесе переважно суху і сонячну погоду. З 6 липня температура почне зростати: вдень прогнозують 23–29 градусів, а на півдні та в Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 28–34 з позначкою плюс. Уже 7 липня в Закарпатті, Прикарпатті та на півдні місцями знову очікується сильна спека — понад 35+.

"Температура буде коливатися хвилеподібно, і ця спека не охопить всю країну — на сході та півночі буде помірніше", — додала Птуха.

Вона також нагадала, що такі зміни викликані періодичним проходженням атмосферних фронтів, які приносять короткочасні дощі і тимчасове зниження температури.

8–9 липня 2025 року: новий фронт і зниження температури

Вже 8 липня Україну накриє новий атмосферний фронт із заходу, який знову охолодить повітря. Прогноз на 8–9 липня — денна температура в більшості регіонів триматиметься на рівні 20–25 градусів, на півдні — до 28+. Місцями пройдуть дощі, що допоможуть знизити ризик надмірної спеки.

"Цей фронт принесе вологу і помірні температури, особливо на заході та півночі", — продовжує синоптикиня.

Спека 3–8 липня 2025 року: чи варто хвилюватися через європейську спеку

Попри те, що Європа потерпає від аномальної спеки, в Україні, за словами експертки, ситуація залишається під контролем.

"Для більшості регіонів сильна спека не прогнозується. Лише окремі області, зокрема Закарпаття та південь, можуть зіткнутися з локальними температурами понад 35 градусів тепла", — заспокоїла представниця Укргідрометцентру.

Вона наголосила, що хвилеподібний характер погоди із періодичними дощами та зниженнями температур допомагає уникнути тривалих та виснажливих жар.

Корисні поради від УкрГМЦ під час спеки

Жителям західних і південних областей, де очікується найвища температура, радять уникати тривалого перебування на сонці, пити багато води та користуватися засобами захисту від спеки. У регіонах із прогнозованими грозами слід бути обережними через можливі сильні пориви вітру та блискавки.

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