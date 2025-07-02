Волна жары накрывает Украину: кому ждать +35 градусов и где пройдут грозы

С 3 по 9 июля в Украине прогнозируют настоящую "погоду-водоворот": от комфортных +20 градусов до опасной жары свыше +35. Какие именно регионы окажутся под палящим солнцем, а где появятся грозовые дожди, которые охладят воздух? Какая погода подкинет сюрпризы уже в ближайшие дни — выяснил Фокус.

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В Украине в ближайшие дни ожидается постепенное повышение температуры из-за формирования поля повышенного давления, что будет способствовать рассеиванию облаков. По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, наиболее ощутимое потепление будет наблюдаться на западе и юге страны, тогда как восточные регионы еще некоторое время будут оставаться в зоне умеренного тепла с повышенной влажностью.

Фокус рассказывает, какая погода ожидает Украину в ближайшие дни

Погода 3-4 июля 2025 года: тепло нарастает, местами грозы, местами грозы

В ближайшие два дня, 3 и 4 июля, Украина понемногу окутывается теплом. Ночью столбики термометров будут колебаться от комфортных 14 до 20 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 26-33 градусов. Жарче всего будет на Закарпатье, Винницкой, Одесской и Николаевской областях — здесь 4 июля местами ожидается даже сильная жара, когда термометры достигнут отметки 35 градусов и выше. По словам синоптика Натальи Птухи, именно эта отметка считается в Украине пределом сильной жары.

Восток страны 3 июля еще будет оставаться относительно прохладным — атмосфера будет увлажненной благодаря атмосферному фронту, который принесет умеренное тепло с температурами 20-25 градусов. В то же время 4 июля на западе и севере страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами, которые немного освежат воздух и смягчат жару.

"Погода не будет совсем без осадков — атмосферные фронты периодически будут приносить влагу", — отметила Наталья Птуха.

5 июля 2025 года: немного прохлады и грозы на востоке

В пятницу, 5 июля, украинцев ждет небольшое снижение температуры. Ночью ожидается 11-18 градусов, а днем — от 23 до 28+. Теплее всего останется на юге — здесь воздух прогреется до 28-33 градусов, но сильной жары уже не будет. К тому же грозовые дожди постепенно переместятся в северные, центральные, а днем — и в восточные и юго-восточные области.

"Эти дожди будут локальными, но своевременными — помогут избежать чрезмерного перегрева", — пояснила синоптик.

6-7 июля 2025 года: новая волна тепла

После прохождения атмосферных фронтов 4-5 июля, в Украине снова установится поле повышенного давления, что принесет преимущественно сухую и солнечную погоду. С 6 июля температура начнет расти: днем прогнозируют 23-29 градусов, а на юге и в Закарпатье столбики термометров поднимутся до 28-34 с отметкой плюс. Уже 7 июля в Закарпатье, Прикарпатье и на юге местами снова ожидается сильная жара — более 35+.

"Температура будет колебаться волнообразно, и эта жара не охватит всю страну — на востоке и севере будет умереннее", — добавила Птуха.

Она также напомнила, что такие изменения вызваны периодическим прохождением атмосферных фронтов, которые приносят кратковременные дожди и временное снижение температуры.

8-9 июля 2025 года: новый фронт и снижение температуры 8-9 июля 2025 года

Уже 8 июля Украину накроет новый атмосферный фронт с запада, который снова охладит воздух. Прогноз на 8-9 июля — дневная температура в большинстве регионов будет держаться на уровне 20-25 градусов, на юге — до 28+. Местами пройдут дожди, которые помогут снизить риск чрезмерной жары.

"Этот фронт принесет влагу и умеренные температуры, особенно на западе и севере", — продолжает синоптик.

Жара 3-8 июля 2025 года: стоит ли волноваться из-за европейской жары

Несмотря на то, что Европа страдает от аномальной жары, в Украине, по словам эксперта, ситуация остается под контролем.

"Для большинства регионов сильная жара не прогнозируется. Лишь отдельные области, в частности Закарпатье и юг, могут столкнуться с локальными температурами более 35 градусов тепла", — успокоила представительница Укргидрометцентра.

Она отметила, что волнообразный характер погоды с периодическими дождями и снижениями температур помогает избежать длительных и изнурительных жар.

Полезные советы от УкрГМЦ во время жары

Жителям западных и южных областей, где ожидается самая высокая температура, советуют избегать длительного пребывания на солнце, пить много воды и пользоваться средствами защиты от жары. В регионах с прогнозируемыми грозами следует быть осторожными из-за возможных сильных порывов ветра и молнии.

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