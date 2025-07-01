Топ 5 островов Греции: где искать лучшие пляжи и настоящую атмосферу античности

Греция — это больше, чем море и пляжи. Это страна легенд, культуры и уникальных островов со своим характером. Фокус вместе с турагентом Лилией Бондарь рассказывает, где искать лучшие пляжи и отдых на Крите, Родосе, Корфу, Закинтосе и Халкидиках.

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Греция — это не просто отпуск у моря. Это путешествие в сердце античности, к истокам европейской культуры, на перекресток вкусов, цветов и легенд. Здесь солнце светит 300 дней в году, а каждый остров — словно отдельная страна с собственным ритмом, настроением и запахом. Фокус вместе с турагентом Лилией Бондарь рассказывает где в Греции лучшие пляжи.

Крит: остров богов и виноделов

Крит — самый большой греческий остров, где морская гладь переходит в горы, а пляжи — в древние дворцы. Именно здесь, по легенде, родился Зевс, а современные путешественники рождают новые воспоминания.

Пляжная география Крита — впечатляющая.

"В западной части расположился сказочный Элафониси — с нежно-розовым песком и прозрачной водой, напоминающей Мальдивы. Здесь можно как позагорать так и взять пляжную экскурсию на целый день. Ее стоимость примерно 40-45 евро для взрослого и вполовину меньше для детей. Однако надо учитывать, что экскурсии проходят на английском", — говорит Фокусу Бондарь.

Рядом расположена бухта Балаки Грамвуса, где песчаная коса соединяет остров с сушей, образуя идеальную лагуну. На юге — Превели с пальмовым лесом, будто сошедшим с африканских открыток. И еще десятки диких бухт, где легко оказаться наедине с морем.

"Кроме пляжа, туристы идут на Крит ради ущелья Самария — одного из самых длинных в Европе. 16 километров прогулки сквозь вертикальные скалы, кипарисы и хрустальные ручьи — идеальный однодневный треккинг с вознаграждением в виде морской деревни на финише", — рассказывает турагентка.

Местная кухня — это оливковое масло, домашний сыр, душистые травы и мясо, приготовленное в печи. В тавернах подадут дакос (ячменные сухари с томатами и фетой), антрикристо (мясо, медленно запеченное на открытом огне) и домашнее вино с виноградников за холмом. А после — рюмочку ракии, которую хозяин никогда не продаст, только подарит.

Стоимость проживания на Крите:

Отели среднего класса — 3-4 звездочные в среднем стоят 100-130 евро за ночь. Небольшие апартаменты или дома под аренду обойдутся в 150-200 евро за ночь.

"Самые доступные цены в небольших городках, например, Сития. Здесь можно найти отели от 30 до 60 евро за ночь. В популярных пунктах по типу Ираклион, Ханья, Айос-Николаос — от 70 до 120 евро за ночь в 3-4 звездочных отелях, а 5-ти звездочные стартуют от 130 евро", — говорит эксперт по туризму.

Родос: для молодежи и активного отдыха

Родос — остров, где античность сосуществует с готикой, а история шагает по улицам вместе с туристами. Он относится к Додеканесскому архипелагу и расположен совсем близко к турецкому побережью, поэтому здесь всегда немного восточной пряности в воздухе. Но прежде всего Родос — это атмосфера: ветреная, свободная, солнечная.

Старый город Родоса — одна из лучше всего сохранившихся средневековых крепостей Европы, охраняемая ЮНЕСКО. Каменные стены, узкие улочки, арки, потайные дворики — кажется, что время здесь остановилось где-то в XIV веке. Вечером город наполняется мягким светом фонарей и джазом из кафе — романтика невероятная.

"Помимо уютной красоты города, здесь есть три пляжа, где стоит побывать. Пляж Эли — центральный. Он удобно расположен к отелям. Цамбика — чуть дальше, однако это самая красивая бухта острова — мягкий песок, чистая вода и монастырь на скале рядом. А вот Прессониси отойдет далеко не всем - в первую очередь это рай для кайтсерферов и виндсерферов. Именно здесь Эгейское и Средиземное моря встречаются, создавая уникальную водную стихию", — рассказывает Бондарь.

Стоимость проживания на Родосе:

"Молодые туристы, компании друзей любят останавливаться в хостелах и гестхаусах. Здесь стоимость ночлега стоит от 25 до 40 евро. Апартаменты и небольшие отели стоят 50-100 евро за ночь. Цены могут быть ниже в низкий сезон и в менее туристических районах острова. От 120 евро за ночь начинаются цены в отелях среднего класса, и от 180 евро — люкс отели", — продолжает турагентка.

Корфу — зеленый остров

Этот остров отличается от других: здесь больше сосновых лесов, ароматов цитрусовых, а вместо белых домиков — цветные фасады с окнами, обрамленными ставнями.

"Обязательно советую прогуляться по старому городу, и пойти на экскурсию во дворец Ахилла. Под вечер уже можно отправиться на дегустацию местных вин и блюд — особенно стоит попробовать сулугуни и корфуский бифтеки", — говорит Бондарь.

Из лучших пляжей здесь, экспертка называет — Палеокастрица - скалистые бухты, кристально чистая вода, сосновые леса вокруг. Глифада — песчано-галечный пляж с прозрачной водой. Удобный для семей с детьми, потому что входит пологий и безопасный.

"Пляж Кавос - самый известный пляж для молодежи и любителей активной ночной жизни. А вот Палео Перитиас — дикий и относительно малолюдный пляж с галькой и кристальной водой", — рассказывает эксперт.

Стоимость проживания на Корфу:

Хостелы и бюджетные отели здесь начинаются от 30 евро за ночь. Отели среднего класса — от 80 до 140 евро за ночь. А роскошные отели и виллы — от 180 евро.

Закинтос: сказочный остров с кораблем-призраком

Закинтос — это остров, славящийся своей природой и особой бухтой Навагио. Здесь как и во всей Греции — белый песок, голубая вода, но здесь еще и остатки старого корабля — это как символ острова и визитная карточка.

"Навагио - самый популярный пляж в Греции, однако он здесь не один на которой стоит посмотреть. Пляж Лаганас — длинный песчаный пляж, также очень популярный среди туристов. А вот Цемпи — менее известный, но не менее живописный, с чистой прозрачной водой и песчаным берегом, идеальный для семейного отдыха", — рассказывает Бондарь.

Стоимость проживания на Закинтосе:

По словам эксперта по туризму, бюджетные отели и апартаменты на острове стоят от 25 до 50 евро за ночь — идеальны для экономных туристов и молодежи. Отели среднего класса обойдутся от 70 до 120 евро за ночь — с комфортом и базовыми удобствами, часто у моря. Премиум-отели и виллы: от 150 до 300 евро и выше за ночь, с бассейнами, видом на море и дополнительными услугами.

Также Бондарь советует попробовать здесь местные морепродукты и вино с виноградников Закинтоса — дегустации предлагают почти все крупные отели.

Халкидики — известный и уникальный

Халкидики — это полуостров на материке, имеющий три ответвления ("пальцы"), каждый со своим характером.

Кассандра — самый популярный, здесь много курортов, пляжей и ночной жизни.

Ситония — зеленая и спокойная, с уютными бухтами и пляжами.

Афон — духовный центр с монастырями, где отдых более уединенный и спокойный (для мужчин, поскольку женщинам туда вход запрещен).

"Кассандра подойдет для любителей пляжной жизни и активного отдыха. Этот "палец" популярен среди молодежи, однако много отелей и развлечений для семей с детьми", — говорит Бондарь.

Турагентка советует обратить внимание на два пляжа: Палиури — песчаный, с кристально чистой водой, удобный для семейного отдыха, и Каллитея - его больше любит молодое поколение туристов.

Ситония в свою очередь, менее коммерческий и более "дикий" регион.

"Здесь любят отдыхать туристы с рюкзаками, как я их называю. Но пляж Вурвуру - спокойный, с мягким песком и прозрачной водой идеально подходит и для детей, а вот Кавури - уютный пляж с соснами — для романтиков именно то что надо. Я лично люблю пляж Панагия - здесь очень красиво, как на картинке", — делится впечатлениями Бондарь.

Стоимость проживания на Халкидиках:

В среднем, гостевые дома и апартаменты на полуострове обойдутся 25-45 евро за ночь, а отели среднего класса — от 60 до 110 евро. Курортные комплексы начинаются от цены в 130 евро за ночь.

"Надо понимать, что высокий сезон в Греции — июль-август и цены в этот период выше и людей много, особенно на Родосе. Однако именно в этот период проходит много фестивалей и концертов", — резюмирует турагентка.

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