Белые пляжи, настоящая пицца и хрустальное море: топ курортов Италии, куда стоит поехать (фото)

Италия снова в топе летних направлений украинцев в 2025 году. На этот раз — с акцентом на южные регионы: от Сицилии до Сардинии. Фокус вместе с турагентом Лилией Бондарь рассказывает где искать лучшие пляжи, настоящую пиццу и спокойный отдых.

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Пицца, пряный бриз, ленивые волны и уютные городки с многовековой историей — Италия остается среди любимых направлений украинцев на лето 2025-го. И если раньше большинство направлялось на север — в Лигурию или Венецию, — то сейчас тренд меняется: все больше туристов выбирают южные регионы. Фокус вместе с турагентом Лилией Бондарь рассказывает где в Италии лучшие пляжи.

Что надо знать о пляжах в Италии

Лилия Бондарь предупреждает, большинство побережья Италии поделено на частные и общественные зоны. Частные пляжи — это комфорт: лежаки, зонты, душевые, кафе и спасатели. Но за это придется платить — в среднем от 15 до 30 евро в день. Публичные же пляжи бесплатные, однако и сервис там соответствующий: шезлонгов обычно нет, туалеты и душ — редкость.

"Па пляжах в Италии вы не встретите привычных продавцов кукурузы, мороженого или пива. Из-за строгих санитарных правил подобная торговля запрещена. Да и сама культура питания в Италии другая — здесь едят не на ходу, а за столом и строго по графику. Поэтому стоит учитывать, что перекус и напитки надо брать с собой", — говорит Фокусу турагентка.

Стоит также помнить о местных правилах поведения на пляже. В Италии запрещено разжигать костры или устраивать барбекю прямо на песке — даже вечером. Купаться ночью тоже не рекомендуется: это не только опасно, но и формально запрещено на большинстве пляжей.

Еще одно важное культурное отличие — дресс-код вне пляжа. Во многих городах не принято ходить в купальнике или плавках за пределами зоны отдыха.

"А также — не сушите купальник на шезлонге или пляжном зонте: для этого существуют специальные места или ваш номер в отеле. Итальянцы очень ценят эстетику пространства — и нарушение правил могут воспринять как неуважение", — продолжает Бондарь.

Сицилия-2025: что выбрать — Палермо или Катания?

Сицилия — это не просто остров, а целый мир: со своими ритмами, историей, темпераментом и, конечно, морем. Для украинцев она уже не экзотика, а вполне реальный маршрут для летнего отдыха — теплое море, вкусная кухня, доступные цены. Но вечный туристический вопрос остается: Палермо или Катания?

"Палермо - столица Сицилии, старинный портовый город, где смешались арабская, нормандская и итальянская культуры. Он бурный, шумный, многослойный. Здесь не об идеальной чистоте или туристическом лоске — к этому надо быть готовым. Ближайший пляж здесь — Монделло, в 10 км от центра. Очень красивый белый песок и бирюзовое море. Но этот отдых для более активных людей — надо постоянно быть в движении", — говорит турагентка.

В Палермо можно посетить палаццо Норманни и кафедральный собор. Прогуляться по рынкам Балларо или Вуччирия, где продают все — от артишоков до ежей. Попробовать настоящую панелле, арончини или сфинчоне — сицилийские уличные деликатесы.

Пляж Монделло на берегу Средиземного моря

Катания — второй по величине город Сицилии, расположенный у подножия Этны.

"Весь город — черный от лавы, ведь его не раз отстраивали после извержений. Но именно поэтому Катания выглядит монументально — с черными барочными фасадами и широкими улицами. Пляж Плайя ди Катания имеет длинный песчаный берег к югу от центра. Также есть скалистые пляжи в Ачи-Трецца — из вулканического камня, идеальные для снорклинга. Однако отдых с маленькими детьми может показаться немного сложным, ведь пляж не имеет пологого захода", — продолжает Бондарь.

Эксперт советует туристам которые выбирают Катанию — подняться на Этну — самый активный вулкан Европы. Кроме того посетить площадь Дуомо с фонтаном Слона и прогуляться по улице Виа Этнеа с магазинами и кафе.

После масштабного извержения вулкана Этна в 1669 году Катанию отстроили из черного лавового камня

Апулия — белое золото Италии

Этот регион еще несколько лет назад был малоизвестен туристам, но сейчас стремительно набирает популярность. Апулия — это сказочный город Альберобелло с домиками-трулли, красочный Остуни и целый полуостров Саленто с пляжами, которые называют "итальянскими Мальдивами".

"Это самый восточный регион Италии, с двумя морями — Ионическим и Адриатическим, тысячами гектаров виноградников и небольшими городками, которые сохранили свою идентичность еще с античных времен. Сюда едут не только за пляжами, но и за архитектурой, историей, местным вином и медленным темпом жизни, который позволяет по-настоящему отдохнуть", — рассказывает турагентка.

Апулию часто называют "тайной Тосканой юга"

Полуостров Саленто — это эпицентр лучших пляжей региона. Бирюзовая вода, мягкий песок, неглубокие лагуны — все, что нужно для идеального пляжного релакса.

Среди самых популярных пляжей, Бондарь называет Пунта Просчюто с кристальной водой, белоснежным песком — идеально для отдыха с детьми.

"Байя-дельле-Загаре — пляж с высокими скалами, поэтому подойдет для активного отдыха и компаний друзей. Есть еще Торре-дельль'Орсо — здесь широкий берег, удобная инфраструктура, но много итальянских туристов, которые часто не хотят общаться на английском", — говорит Бондарь.

Кроме пляжей, Апулия — регион для для гурманов. Турагентка советует попробовать здесь пасту орекьетте — традиционная в форме "ушек", обычно с брокколи или томатным соусом. Примитиво и Негроамаро — местные сорта вина, которые можно найти только здесь. А также — Фокачча Барезе — невероятная сдоба с оливковым маслом, томатами и орегано.

Байя-дельле-Загаре — один из самых живописных пляжей не только Апулии, но и всей Италии

Калабрия — дикое побережье Италии

Если Апулия уже понемногу превращается в новую Тоскану, то Калабрия остается одним из наименее туристических, но самым красивым местом для отдыха. Это самая южная часть материка — "носка" итальянского сапога, окруженная сразу двумя морями: Тирренским и Ионическим.

"Пляжи здесь без преувеличений одни из самых чистых в Европе. И обычно бесплатные, однако с минимальным количеством лежаков. Коста-дельи-Деи — самая красивая часть региона с пляжами Тропеи, Замброне, Капо Ватикано. Также советую обратить внимание на Коста Йоника — здесь длинные песчаные пляжи, меньше туристов и идеально подходит для спокойного отдыха", — говорит Бондарь.

Кроме того в Калибри стоит посетить город на высокой скале с белоснежным пляжем внизу и панорамой на вулкан Стромболи — Тропея. Греческая мифология скрывается — Сцилле, а в Пиццо — небольшом прибрежном городке, можно попробовать трона - местная версия мороженого.

"Здесь даже в ресторанах предлагают домашнюю еду. Стоит попробовать пеперончино — местный чили перчик, присутствующий во всех блюдах, а также фиеритто — вяленую свинину со специями", — рассказывает турагентка.

Калабрия остается одним из наименее туристических в Италии

Лигурия и Амальфи — романтика и все как с картинки

Лигурия — узкая полоса на севере Италии между морем и горами. Именно здесь — Портофино, Чинкве-Терре, Генуя.

"Преимущественно здесь маленькие бухты и каменистые пляжи с невероятно чистой водой. Однако следует иметь специальную обувь потому что можно попасть на острые камни", — предупреждает Бондарь.

Именно в Лигурии родился песто — зеленый соус, который итальянцы считают национальной гордостью

А вот Амальфитанское побережье — самое кинематографичное место в Италии: узкие дороги над пропастями, яркие домики, цитрусовые сады и бирюзовое море.

"Стоит понимать что отдых здесь совсем не бюджетный, например аренда шезлонга на пляже — 20-30 евро. А летом — тесно, слишком много туристов. Но если уж ехать именно в эту красоту, советую рассматривать сентябрь — меньше толпы", — продолжает турагентка.

Пляжи здесь из гальки и часто доступ к воде — через длинную лестницу или на лодке. Но вода — невероятная — чистая, голубая и кристальная.

"Это побережье вблизи Неаполя, поэтому здесь можно найти классическую неаполитанскую пиццу — одну из лучших в Италии", — предупреждает эксперт по туризму.

В Амальфи красота повсюду: в каждом повороте дороги, бокале просекко и даже в гальке под ногами.

Сардиния — отдых для каждого

Второй по величине остров Италии, который поражает своими пляжами, которые часто сравнивают с Карибами, и уникальной культурой — Сардиния.

"Среди лучших пляжей я выделяю — Спиаджа-делла-Пелоза — легендарный пляж с водой цвета льда. Здесь очень красиво. А также Кала Голоритце, Кала Мариолу — бухты, к которым надо добираться на лодке или пешком, но они того стоят", — говорит Бондарь.

Живописный остров в Средиземном море — Сардиния

По словам турагентки, здесь каждый найдет для себя отдых по кошельку. Например, Порто Черво — роскошный курорт с яхтами, изысканными ресторанами и бутиками. Здесь все в лоске и шике. Однако Вилласимиус — более доступный но с лагунами и белым песком.

Эксперт советует ехать сюда в сентябре-октябре. В это время погода теплая, а количество туристов не зашкаливает. В июле-августе на острове сезон высокий, поэтому цены растут.

Отведать здесь стоит свежую рыбу, которая почти на каждом шагу, морепродукты, традиционный сыр пекорино и десерты из инжира.

Напомним, Фокус ранее рассказывал о лучших локациях для отдыха в Хорватии.

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