Білі пляжі, справжня піца та кришталеве море: топ курортів Італії, куди варто поїхати (фото)

Італія знову в топі літніх напрямків українців у 2025 році. Цього разу — з акцентом на південні регіони: від Сицилії до Сардинії. Фокус разом із турагенткою Лілією Бондар розповідає де шукати найкращі пляжі, справжню піцу і спокійний відпочинок.

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Піца, пряний бриз, ліниві хвилі та затишні містечка з багатовіковою історією — Італія залишається серед улюблених напрямків українців на літо 2025-го. І якщо раніше більшість прямувала на північ — до Лігурії чи Венеції, — то нині тренд змінюється: все більше туристів обирають південні регіони. Фокус разом із турагенткою Лілією Бондар розповідає де в Італії найкращі пляжі.

Що треба знати про пляжі в Італії

Лілія Бондар попереджає, більшість узбережжя Італії поділена на приватні та громадські зони. Приватні пляжі — це комфорт: лежаки, парасолі, душові, кафе й рятувальники. Але за це доведеться платити — в середньому від 15 до 30 євро на день. Публічні ж пляжі безплатні, однак і сервіс там відповідний: шезлонгів зазвичай немає, туалети й душ — рідкість.

"Па пляжах в Італії ви не зустрінете звичних продавців кукурудзи, морозива чи пива. Через суворі санітарні правила подібна торгівля заборонена. Та й сама культура харчування в Італії інша — тут їдять не на ходу, а за столом і строго за графіком. Тому варто враховувати, що перекус і напої треба брати з собою", — каже Фокусу турагентка.

Варто також пам’ятати про місцеві правила поведінки на пляжі. В Італії заборонено розпалювати багаття чи влаштовувати барбекю просто на піску — навіть увечері. Купатися вночі теж не рекомендується: це не лише небезпечно, а й формально заборонено на більшості пляжів.

Ще одна важлива культурна відмінність — дрескод поза пляжем. У багатьох містах не прийнято ходити в купальнику чи плавках за межами зони відпочинку.

"А також — не сушіть купальник на шезлонгу чи пляжній парасолі: для цього існують спеціальні місця або ваш номер у готелі. Італійці дуже цінують естетику простору — і порушення правил можуть сприйняти як неповагу", — продовжує Бондар.

Сицилія-2025: що обрати — Палермо чи Катанія?

Сицилія — це не просто острів, а цілий світ: зі своїми ритмами, історією, темпераментом і, звісно, морем. Для українців вона вже не екзотика, а цілком реальний маршрут для літнього відпочинку — тепле море, смачна кухня, доступні ціни. Але вічне туристичне питання залишається: Палермо чи Катанія?

"Палермо — столиця Сицилії, старовинне портове місто, де змішалися арабська, нормандська та італійська культури. Він бурхливий, галасливий, багатошаровий. Тут не про ідеальну чистоту чи туристичний лиск — до цього треба бути готовим. Найближчий пляж тут — Монделло, за 10 км від центру. Дуже гарний білий пісок і бірюзове море. Але цей відпочинок для більш активних людей — треба постійно бути у русі", — каже турагентка.

В Палермо можна відвідати палаццо Норманні та кафедральний собор. Прогулятися ринками Балларо або Вуччірія, де продають усе — від артишоків до їжаків. Скуштувати справжню панелле, арончіні чи сфінчоне — сицилійські вуличні делікатеси.

Пляж Монделло на березі Середземного моря

Катанія — друге за розміром місто Сицилії, розташоване біля підніжжя Етни.

"Усе місто — чорне від лави, адже його не раз відбудовували після вивержень. Але саме тому Катанія виглядає монументально — з чорними бароковими фасадами та широкими вулицями. Пляж Плайя ді Катанія має довгий піщаний берег на південь від центру. Також є скелясті пляжі в Ачі-Трецца — з вулканічного каменю, ідеальні для снорклінгу. Проте відпочинок з маленькими дітьми може видатись трохи складним, адже пляж не має пологого заходу", — продовжує Бондар.

Експертка радить туристам які обирають Катанію — піднятися на Етну — найактивніший вулкан Європи. Крім того відвідати площу Дуомо з фонтаном Слона та прогулятись вулицею Віа Етнеа з крамницями й кав’ярнями.

Після масштабного виверження вулкана Етна у 1669 році Катанію відбудували з чорного лавового каменю

Апулія — біле золото Італії

Цей регіон ще кілька років тому був маловідомий туристам, але зараз стрімко набирає популярність. Апулія — це казкове місто Альберобелло з будиночками-труллі, барвисте Остуні й цілий півострів Саленто з пляжами, які називають "італійськими Мальдівами".

"Це найсхідніший регіон Італії, з двома морями — Іонічним і Адріатичним, тисячами гектарів виноградників і невеликими містечками, які зберегли свою ідентичність ще з античних часів. Сюди їдуть не лише за пляжами, а й за архітектурою, історією, місцевим вином і повільним темпом життя, який дозволяє по-справжньому відпочити", — розповідає турагентка.

Апулію часто називають "таємною Тосканою півдня"

Півострів Саленто — це епіцентр найкращих пляжів регіону. Бірюзова вода, м’який пісок, неглибокі лагуни — усе, що потрібно для ідеального пляжного релаксу.

Серед найпопулярніших пляжів, Бондар називає Пунта Просчюто з кришталевою водою, білосніжним піском — ідеально для відпочинку з дітьми.

"Байя-дельле-Загаре — пляж з високими скелями, тому підійде для активного відпочинку і компаній друзів. Є ще Торре-дельль’Орсо — тут широкий берег, зручна інфраструктура, але багато італійських туристів, які часто не хочуть спілкуватися англійською", — каже Бондар.

Крім пляжів, Апулія — регіон для для гурманів. Турагентка радить скуштувати тут пасту орек’єтте — традиційна у формі "вушок", зазвичай з броколі або томатним соусом. Примітиво та Негроамаро — місцеві сорти вина, які можна знайти тільки тут. А також — Фокачча Барезе — неймовірна здоба з оливковою олією, томатами й орегано.

Байя-дельле-Загаре — один із наймальовничіших пляжів не лише Апулії, а й усієї Італії

Калабрія — дике узбережжя Італії

Якщо Апулія вже потроху перетворюється на нову Тоскану, то Калабрія залишається одним із найменш туристичних, але найгарнішим місцем для відпочинку. Це найпівденніша частина материка — "носка" італійського чобота, оточена одразу двома морями: Тірренським і Іонічним.

"Пляжі тут без перебільшень одні з найчистіших у Європі. І зазвичай безкоштовні, проте з мінімальною кількістю лежаків. Коста-дельї-Деї — найгарніша частина регіону з пляжами Тропеї, Замброне, Капо Ватікано. Також раджу звернути увагу на Коста Йоніка — тут довгі піщані пляжі, менше туристів і ідеально підходить для спокійного відпочинку", — каже Бондар.

Крім того в Калібрі варто відвідати місто на високій скелі з білосніжним пляжем унизу й панорамою на вулкан Стромболі — Тропея. Грецька міфологія ховається — Сциллі, а у Піццо — невеликому прибрежному містечку, можна спробувати трону — місцева версія морозива.

"Тут навіть в ресторанах пропонують домашню їжу. Варто скуштувати пеперончіно — місцевий чилі перчик, присутній у всіх стравах а також фієрітто — в’ялену свинину зі спеціями", — розповідає турагентка.

Калабрія залишається одним із найменш туристичних в Італії

Лігурія та Амальфі — романтика й все як з картинки

Лігурія — вузька смуга на півночі Італії між морем і горами. Саме тут — Портофіно, Чінкве-Терре, Генуя.

"Переважно тут маленькі бухти й кам’янисті пляжі з неймовірно чистою водою. Проте слід мати спеціальне взуття бо можна потрапити на гострі камені", — попереджає Бондар.

Саме в Лігурії народився песто — зелений соус, який італійці вважають національною гордістю

А ось Амальфітанське узбережжя — найбільш кінематографічне місце в Італії: вузькі дороги над прірвами, яскраві будиночки, цитрусові сади й бірюзове море.

"Варто розуміти що відпочинок тут зовсім не бюджетний, наприклад оренда шезлонга на пляжі — 20-30 євро. А влітку — тісно, забагато туристів. Але якщо вже їхати саме в цю красу, раджу розглядати вересень — менше натовпу", — продовжує турагентка.

Пляжі тут з гальки і часто доступ до води — через довгі сходи або човном. Але вода — неймовірна — чиста, голуба і кришталева.

"Це узбережжя поблизу Неаполя, тому тут можна знайти класичну неаполітанську піцу — одну з найкращих в Італії", — попереджає експертка з туризму.

В Амальфі краса всюди: у кожному повороті дороги, келиху просекко й навіть у гальці під ногами

Сардинія — відпочинок для кожного

Другий за величиною острів Італії, який вражає своїми пляжами, що часто порівнюють із Карибами, та унікальною культурою — Сардинія.

"Серед найкращих пляжів я виділяю — Спіаджа-делла-Пелоза — легендарний пляж з водою кольору льоду. Тут дуже гарно. А також Кала Голорітце, Кала Мариолу — бухти, до яких треба добиратися човном або пішки, але вони того варті", — каже Бондар.

Мальовничий острів у Середземному морі - Сардинія

За словами турагентки, тут кожен знайде для себе відпочинок за гаманцем. Наприклад, Порто Черво — розкішний курорт з яхтами, вишуканими ресторанами і бутиками. Тут все в лоску та шику. Проте Вілласіміус — більш доступний але з лагунами і білим піском.

Експертка радить їхати сюди в вересні-жовтні. В цей час погода тепла, а кількість туристів не зашкалює. У липні-серпні на острові сезон високий, тож ціни зростають.

Скуштувати тут варто свіжу рибу, яка майже на кожному кроці, морепродукти, традиційний сир пекоріно і десерти з інжиру.

Нагадаємо, Фокус раніше розповідав про найкращі локації для відпочинку у Хорватії.

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