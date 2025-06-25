Адріатика, лавандовий мед та краєвиди "Гри престолів": що пропонує туристам Хорватія у 2025 році
Море, історія, вино й приємні ціни — Хорватія у 2025-му знову приваблює українців. Фокус разом із турагенткою Лілією Бондар розповідає чому на острів Хвар краще не їхати з маленькими дітьми, та де люблять відпочивати гурмани.
Фіорди, море, старовинні фортеці, келих білого вина — все це звучить як мрія про Скандинавію чи Італію. Насправді це Хорватія. У 2025-му вона знову в тренді серед українців, і не просто так. Фокус разом з експерткою з туризму Лілією Бондар розповідає, де краще відпочивати в Хорватії, що дивитися й що не можна не скуштувати.
5 накращіх локацій для відпочинку у Хорватії
Дубровник — "перлина Адріатики". Середньовічне місто, яке знайоме фанатам "Гри престолів" — тут знімали Королівську Гавань. Прогулянка кріпосними мурами, підйом на канатці до гори Срдж та келих мальвазії з видом на море — мастхев відпустки.
"Підійде тим, хто шукає культурну відпустку з естетикою, історією та фотогенічними краєвидами. Ідеально для пар, сімей з підлітками. Проте варто пам'ятати, Дубровник популярне місце серед туристів, тому натовпу не уникнути", — каже турагентка Лілія Бондар.
Ціні в Дубровнику:
- готелі: 100–200 євро/ніч;
- ресторан: 35–60 євро за вечерю на двох;
- кав’ярня: 1.20–3 євро;
- проїзд в місті: 4–5 євро на день (або денний пас).
Спліт — більш динамічний та живий, з вуличним мистецтвом і нічним життям. Для молоді та тусовок — ідеальне місце. Але є на що подивитися і поцінувачам історії — палац імператора Діоклетіана — одне з найкраще збережених римських міст у місті.
Це місце, за словами турагентки, підійде мандрівникам із середнім бюджетом і тим, хто хоче поєднати пляж і активне міське життя. Але варто пам'ятати, що саме тут любить відпочивати молодь у веселих компаніях.
Ціні в Спліті:
- хостел: 20–35 євро/ніч;
- середній готель: 70–100 євро;
- вечеря: 25–35 євро;
- транспорт: 5–10 євро/день;
- екскурсії/музеї: 10–20 євро.
Острів Хвар — це один тусовочний рай але з лавандовими полями, яхтами, барними терасами просто в морі та прозорими бухтами. У 2025 році тут відкрили новий пляжний клуб Hula Hula+, тож вечірки до світанку гарантовані.
Сюди, краще не їхати сім'ям з маленькими дітьми — музика тут гудить постійно.
"Підійде тим, хто хоче драйву і постійних вечірок: компаніям друзів, молодим парам та загалом любителям танців до ранку", — продовжує Бондар.
Ціні на острові Хвар:
- готелі: 120–250 євро/ніч (преміум);
- пляжні клуби (Hula Hula+): вхід 15–20 євро;
- локальна вечеря: 30–40 євро;
- трансфер поромом: 5–15 євро/рейс.
Плітвіцькі озера — національний парк, який виглядає так, ніби його придумав Pixar. Водоспади, бірюзова вода, дикі олені та 16 озер, з'єднаних мостами й каскадами.
"Ідеальне місце для сімей із дітьми, любителів природи, фотографів, а також тих, хто хоче відпочити без моря, але з ефектом "вау". Тут неймовірно гарно і спокійно", — каже експертка.
Ціні:
- вхід: 25–40 євро (по сезону);
- готель поруч: 60–150 євро/ніч;
- їжа у парку: 8–15 євро;
- трансфер автобусом з Спліта: 11–20 євро.
Істрія — для тих, хто хоче вина, сиру, трюфелів і спокою. Містечка Мотовун та Грожнян — це рай для гурманів та естетів, де дуже спокійно і немає натовпу.
Для шанувальників гастротурів та просто тих, хто любить смачно поїсти та спокійно відпочити.
Ціні в Істрії:
- вілли/апартаменти: 50–200 євро/ніч;
- винні дегустації: 25–80 євро;
- трюфельні страви: 20–30 євро;
- їжа локально: 8–15 євро;
- кав’ярня: 1.20–3 євро.
Що подивитися в Хорватії, крім моря
Фортеці та римські амфітеатри: Пула — місто, де стоїть один із найбільших античних амфітеатрів Європи.
Вхід до амфітеатру коштує 8–12 євро, а ось екскурсії містом із гідом обійдеться у 20 євро в середньому. Ніч в готелі в Пулі коштує від 50 євро.
Винні дороги Хорватії: особливо навколо Пореча та в Славонії — тут пропонують дегустації прямо в підвалах і маленьких сімейних виноробнях.
"Дегустація вина, це десь 2-4 сорти, коштує від 15 до 30 євро за особу. Дуже раджу скоштувати. Організовані винні тури з транспортуванням — від 50 євро за половину дня. За бажанням можна зупинитися в готелі поблизу поблизу виноробень — це обійдеться у 60–120 євро за ніч, проте просинатися під аромати винограду — неперевершено," — ділиться враженнями Бондар.
Підводний музей біля Малі Лошинь — унікальний дайвінг-об’єкт з антикварними скульптурами просто на дні Адріатики.
Дайвінг-тур з інструктором коштує 60–90 євро за сеанс. Оренда спорядження — 20–30 євро за день. Трансфер до місця занурення — 10–15 євро з людини.
Венеціанська спадщина — у старих містах видно венеційські леви, готику та навіть італійські написи — Хорватія довго була частиною Венеційської республіки.
Вхід до музеїв і палаців коштує 5–15 євро, а автобусні тури з гідом (загальна екскурсія по венеціанській спадщині) — 20–40 євро.
Що скуштувати у Хорватії
Турагентка радить обов'язково спробувати паштіцаду.
"Це м’ясо, тушковане у вині з прянощами і подається з ньоками — це як наші галушки. Смаки нібито зрозумілі але з нотками вина — це шось дуже незвичне", — каже Бондар.
Також слід скуштувати чорне ризото з каракатицею — готується на узбережжі, особливо смачне у ресторанах Далмації. Серед інших страв: фіш-платери з доради, осмінога, мідій і кальмарів — обов’язково з келихом білого гревачі або грашевац. Трюфелі — особливо в Істрії, де їх подають навіть із морозивом або пастою. Лавандовий мед і інжировий джем — для сувенірів і власного сніданку на терасі.
Поради для туристів у Хорватії
"Не бронюйте першу ліпшу квартиру на Booking — краще перевірити місцеві платформи або офіційні сайти муніципалітетів: так дешевше й без комісій. Також пам'ятайте, пляжі в Хорватії бувають галькові й бетонні — беріть аква-взуття. У місцевих кафе порції великі — одну пасту сміливо можна ділити на двох", — попереджає турагентка.
Хорватія у 2025 році — це відпустка без поспіху, з келихом вина біля моря, історією під ногами та морським бризом замість кондиціонера. Ідеальний варіант, якщо хочеться справжнього перезавантаження без зайвої метушні.
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