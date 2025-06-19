Пляж, вино і римська мозаїка: 5 курортів Румунії, які здивують українських туристів

Румунія — ідеальне поєднання моря, оздоровлення та розваг. Фокус разом з турагентом Денісом Шевченком розповідає, які п’ять румунських локацій варто обов’язково відвідати цього літа — від гучної Мамаї до спокійного Юпітера.

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Румунія — країна, яка дивує. Вона вміє поєднувати дешевий і комфортний відпочинок біля моря з бальнеологічними центрами, драйвовим нічним життям і культурними перлинами. Фокус разом з турагентом Денісом Шевченко — офіційним представником ТО "Anex Tour" — розповідає про п’ятірку румунських локацій, де справді варто побувати.

Мамая — королева румунських пляжів

Найвідоміший курорт Румунії, який часто називають "румунською Рів'єрою". Він розташований на вузькій піщаній косі між Чорним морем і озером Сіутгіол, за 5–10 км від центру міста Констанца. Це ідеальне місце для тих, хто хоче поєднати пляжний відпочинок, активне нічне життя і близькість до міської інфраструктури.

"Тут найдовший пляж в Румунії: понад 8 км дрібного світлого піску і широкий пляж, який поступово занурюється в море — ідеально для дітей", — розповідає Деніс Шевченко.

Що подивитися і куди піти в Мамая

Канатна дорога Telegondola — пролягає над курортом уздовж моря. З висоти відкриваються панорами пляжів, озера і міста.

Озеро Сіутгіол — ідеальне для водних видів спорту: вітрильний спорт, каяки, віндсерфінг.

Аквапарк Aqua Magic — великий водний парк з гірками, басейнами й зонами для дітей.

Клуби Ego, Fratelli, Loft — відомі своїми пляжними вечірками з DJ-сетами до ранку.

Літній театр Mamaya — майданчик для концертів, шоу і виступів просто неба.

Прогулянки вздовж набережної — тут можна зустріти й модну молодь, і сім’ї з дітьми, і парочки, що п’ють каву на світанку.

Мамая має десятки готелів різного класу: преміумготелі, такі як Vega Hotel, Iaki, Splendid — зі SPA, приватними пляжами, басейнами. Є також бюджетні варіанти: апарт-готелі, мініготелі, гостьові будинки ближче до північної частини курорту.

"Третій варіант — сімейні апартаменти з кухнею та видом на море — популярні серед українських туристів", — продовжує Шевченко.

Що спробувати на курорті Мамая

Морепродукти — грильовані кальмари, устриці, чорноморська риба.

Румунські вина — особливо з регіону Добруджа.

Плацинди з бринзою, мамалига і смачний козячий сир.

Кава з видом на море — традиційно подається з міні-десертом.

Ефоріє-Норд — і море, і лікування

Якщо Мамая — це про клуби, гучну музику та тусовки, то Ефоріє-Норд — це про тишу, лікування, родинний комфорт і цілющі грязі. Курорт розташований всього за 12 км від Констанци і має столітню історію як бальнеологічний центр. Тут обирають відпочинок ті, хто шукає релакс, оздоровлення і чисті пляжі без натовпу.

Що варто знати про Ерофіє-Норд

Один із найстаріших курортів Румунії: заснований ще в 1894 році.

Оздоровчий центр країни: славиться своїми лікувальними грязями з озера Текіргьол і термальними джерелами.

Піщані пляжі: узбережжя простягається на понад 3 км, пляжі чисті, з повільним входом у воду — безпечні для дітей.

Доступні ціни: дешевше, ніж Мамая, але з непоганою інфраструктурою — підійде для бюджетного і сімейного відпочинку.

Що робити в Ерофіє-Норд

Озеро Текіргьол — солоне озеро з чорними лікувальними грязями. Їх використовують для процедур при захворюваннях шкіри, суглобів і нервової системи.

Центр бальнеотерапії — численні санаторії та SPA-комплекси пропонують програми з грязелікування, масажу, гідротерапії.

Прогулянки набережною — вздовж моря тягнеться доглянута пішохідна зона з кафе, гойдалками, вечірніми ярмарками.

Пляж Debarcader — популярний серед туристів, із зоною для дітей і прокатом лежаків.

Аквапарк Eforie Aqua Park — невеликий, але сучасний, ідеальний для родин з дітьми.

В Ефоріє-Норд можна зупинитися як в спа-готелях: Mirage MedSPA, Ana Hotels Europa — з лікувальними програмами, басейнами з солоною водою, термальними ваннами, так і орендувати гостьові будиночки та апартаменти або сімейні пансіонати — з домашньою кухнею, двориками і затишною атмосферою.

Констанца — місто, де море зустрічається з історією

Констанца — не просто прибережне місто. Це справжня перлина Чорного моря: антична Томи, космополітичний порт, центр пляжного відпочинку і культури, де римські мозаїки сусідять із пляжними барами, а мечеті з видом на казино розповідають історію змішаних епох.

Місто розташоване всього за 250 км від Бухареста і є найбільшим портом Румунії та ключовим пунктом для тих, хто прямує на курорти Мамая чи Ефоріє-Норд.

Пляжі в Констанці

У самому місті кілька міських пляжів, які популярні серед місцевих:

Modern Beach — широкий, з численними барами, прокатом шезлонгів, музикою.

Trei Papuci — менший, але затишний, з молодіжною атмосферою.

Plaja Neversea — став відомим завдяки музичному фестивалю Neversea, який щороку збирає тисячі фанатів EDM і попу.

Що подивитися в Констанці

Казино Констанци: головна візитівка міста. Побудоване у 1910 році в стилі ар-нуво, воно знову відкрилося після масштабної реконструкції у 2024-му.

"Чарівне місце. Казковий фасад із видом на море — улюблене місце для селфі чи панорамного фото", — розповідає турагент.

Старе місто і набережна. Затишні вулички, крамнички з сувенірами, арт-кафе, ресторани з чорноморською кухнею та історичні споруди — ідеально для вечірніх прогулянок.

Затишні вулички, крамнички з сувенірами, арт-кафе, ресторани з чорноморською кухнею та історичні споруди — ідеально для вечірніх прогулянок. Римська мозаїка. Справжня антична пам’ятка — залишки римських будівель із мозаїчними підлогами II–IV століття нашої ери. Збереглася частина палацу, терм і торгових площ.

Справжня антична пам’ятка — залишки римських будівель із мозаїчними підлогами II–IV століття нашої ери. Збереглася частина палацу, терм і торгових площ. Мечеть Кароля І. Одна з найбільших і найстаріших мечетей Румунії. Можна піднятись на мінарет і побачити панораму старого міста і Чорного моря.

Одна з найбільших і найстаріших мечетей Румунії. Можна піднятись на мінарет і побачити панораму старого міста і Чорного моря. Археологічний музей і Музей фольклору. Колекції артефактів від даків до візантійців, традиційні костюми Добруджі — історія оживає в деталях.

Що скуштувати в Констанці

Зупа де Пеше — рибний суп, що подається з оцтом і гострим перцем.

Сармале — голубці з виноградного листя або капусти.

Плацинда з яблуками чи бринзою — класичний румунський десерт.

Рибні делікатеси з озера Сіутгіол — смажений лящ, короп або чорноморська камбала.

Мангалія — курорт трьох стихій

Мангалія — одне з найстаріших міст Румунії, засноване греками понад 2600 років тому під назвою Каллатіда. Сьогодні це спокійний курорт із багатою культурною спадщиною, мальовничими пляжами і приємною атмосферою для сімейного відпочинку.

Місто розташоване за 60 км на південь від Констанци, біля самого кордону з Болгарією. Завдяки помірному клімату, теплому морю і великій кількості сонячних днів, Мангалія стає все популярнішою серед туристів, які цінують спокій і комфорт.

"Мангалію вибирають для відпочинку з дітьми за чисті, піщані пляжі з плавним заходом у море. Крім того тут також є програми лікування грязями із місцевих озер. У порівнянні з курортами Мамая та Ефоріє-Норд — тут більше простору для спокійного відпочинку", — каже Шевченко.

Що подивитися і куди піти в Мангалії

Археологічний музей Мангалії — колекція античних артефактів, що розповідають про давню історію міста.

Фортеця Генуезька Цитадель — руїни середньовічної фортеці, розташовані недалеко від центру.

Парк Рефлексотерапії і Променад — зону для прогулянок, велосипедних маршрутів і відпочинку.

Церква Святого Іоанна — одна з найстаріших церков у регіоні з гарною архітектурою.

Променад уздовж моря — з кафе, дитячими майданчиками і невеликими ринками.

Турагент радить зупинятися в готелях Danubius Health Spa Resort, Hotel Commodore — з власними СПА-зонами та басейнами. Для більш бюджетного відпочинку — апартаменти і пансіонати.

Юпітер — оаза для родинного релаксу

Юпітер — це невеликий курортний комплекс між Мамая і Мангалією, відомий своєю спокійною атмосферою і комфортом. Ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати пляжний відпочинок із прогулянками мальовничою природою та якісним сервісом.

Розташований приблизно за 35 км від Констанци, Юпітер — це місце, де можна насолодитися відпочинком без шуму великих курортів, але з усією необхідною інфраструктурою для туристів.

"Тут також просторі, чисті пляжі з дрібним піском, багато зелених зон і парків — для спокійних прогулянок і відпочинку з дітьми. Це місце ідеально для тих, хто бажає сховатися від суєти міста", — каже Шевченко.

Що подивитися і куди піти в Юпітері

Пляж Юпітер — широкий і доглянутий, із зонтиками та лежаками, прокатом водного спорядження.

Природні заповідники в околицях — наприклад, Дунаєвські лимани з унікальною флорою і фауною.

Вечірні прогулянки набережною — кафе з місцевою кухнею, можливість скуштувати свіжу рибу та морепродукти.

Відвідування музеїв і культурних центрів у Констанці — місто знаходиться всього за півгодини їзди.

Зупинитися можна в готелях Hotel Neptune, Hotel Europa, або ж в апартаментах чи орендувати будиночок в приватному секторі — варіанти для тих, хто любить самостійність і домашній затишок.

Лайфхаки для мандрівників

Коли їхати: найкращий час — з середини червня до кінця серпня. У вересні — менше людей, але ще тепло.

найкращий час — з середини червня до кінця серпня. У вересні — менше людей, але ще тепло. Як дістатися: з України зручно їхати авто або автобусом через Чернівці чи Одесу до Констанци.

з України зручно їхати авто або автобусом через Чернівці чи Одесу до Констанци. Що спробувати: мамалига з бринзою, холодне пиво Ursus, рибу на грилі, місцеве вино з Добруджі.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найкращі курорти і розваги Болгарії.