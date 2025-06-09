Де відпочити в Болгарії: найкращі готелі, розваги, рибна чорба і троянди

Болгарія — море тепле, ціни приємні, а нічне життя не спить. Фокус разом з турагентом Денісом Шевченко розповідає про найкращі болгарські курорти 2025 року: де сама смачна риба, а де можна відпочити без дітей.

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Болгарські курорти вже давно завоювали серця українців — знайома мова, тепле море, ідеальні пляжі, а головне — ціни, які дозволяють розслабитися не тільки тілом, а й гаманцем. Чи шукаєте ви драйву з нічними вечірками, чи спокою в тіні зелених парків, чи, можливо, бажаєте доторкнутися до середньовічної історії — тут знайдеться щось для кожного. Фокус разом з турагентом Денісом Шевченко — офіційним представником ТО "Anex Tour" — розповідає про найпопулярніші болгарські курорти, які готелі обрати, де найкраща рибна чорба і які сувеніри привезти додому.

Сонячний Берег: нічне життя, за яким сумували

Найбільший і найпопулярніший курорт, розташований на південному узбережжі Болгарії, біля міста Несебр. Широкі піщані пляжі у 8 км довжиною, з плавним заходом у море — ідеально для дітей.

"Серед туристів тут переважно молодь, сім’ї з дітьми, туристи з Європи, Ізраїлю, України. На Сонячному Березі багато готелів "все включено", апартаментів, барів, нічних клубів, фастфуду та атракціонів. Проте тут може бути шумно, не найкращий вибір для спокійного відпочинку", — розповідає Деніс Шевченко.

Найпопулярніші готелі курорту:

Imperial Palace (ex. Victoria Palace) 5* — якщо важливе розташування — безпосередньо біля пляжу, з видом на море, поряд відпочинкові розваги (аквапарки, лунапарк, картинг, казино).

Planeta Sunny Beach 5* — це енергійний, оновлений готель із широкою інфраструктурою для сімей, пар та активних туристів. Відмінне рішення для тих, хто цінує зручність, розваги на місці й не проти пожертвувати тишею заради вибухового комфорту.підходить для сімей, пар, молоді.

Nobel Hotel 5* — варіант із сучасною інфраструктурою (басейни, СПА, дитячі послуги), зручною дистанцією до пляжу та цікавих локацій. Гарно підходить як для сімейного, так і для ділового/романтичного відпочинку — варто бути готовим до невеликих додаткових витрат і можливого шуму з курортної зони.

Що подивитися та куди поїхати зі Сонячного Берега

Старе місто Несебр (UNESCO)

3 км від Сонячного Берега, легко дістатися пішки, автобусом або водним таксі.

Атмосфера середньовічного міста, старі церкви, вузькі вулички, сувенірні крамниці.

Обов’язково скуштуйте рибну чорбу, купіть кераміку або вироби з троянд.

Аквапарк Action Aquapark

Розташований у самому курорті.

Близько 30 гірок, дитячі зони, хвильовий басейн, зоопарк.

Квиток: приблизно 25 євро — дорослий, 15 євро — дитина.

Є безкоштовні шатл-баси з готелів.

Бургас

35 км — зручно дістатися автобусом (приблизно 4 євро) або орендованим авто.

Променад, море, парк, магазини, кафе, артцентри.

Варто відвідати Морський сад, оглядовий майданчик та пірс.

Круїз по морю або вечірній піратський тур

Денні морські прогулянки — купання, снорклінг, риболовля.

Вечірні тури — з шоу-програмою, вечерею та фаєр-шоу.

Вартість — від 25 євро з дорослого.

Долина троянд і місто Казанлик

Якщо ви плануєте триваліший відпочинок — у червні тут збирають болгарську троянду.

Можна відвідати Музей троянди, купити олію та косметику.

Що привезти з Сонячного Берега

Болгарське вино (Мавруд, Мелнік) або ракію.

Косметику з трояндовою олією (навіть в аптеках).

Ручну кераміку, спеції (паприка, суміш "шарена соль").

Вироби з лавандою та трояндами.

Золоті Піски: відпочивати з дітьми й душею

Північне узбережжя Чорного моря. Тут пляжі широкі, з дрібним золотистим піском і пологим входом у море — ідеально для дітей. За словами Деніса Шевченко, Золоті Піски ідеально підійдуть для сімей, пар та людей віком від 30 років.

Найпопулярніші готелі курорту:

Melia Grand Hermitage 5* — розташований на першій лінії на тлі зелені заповідника й моря — ідеально підійде для спокійного відпочинку.

Admiral Golden Sands 5* — всього 20–30 м від пляжу. Ідеально для пар, які цінують море, SPA та зручну локацію біля пішохідної зони. Також підходить і для сімей з дітьми — має дитячу інфраструктуру.

Grifid Hotel Noa 5* — для затишного сімейного відпочинку. Поруч приватна пляжна зона — ідеальний вибір для людей, котрі хочуть комфорту й краєвиду моря.

Що подивитися на Золотих Пісках

Природний парк "Золоті Піски"

Примикає до курорту — ідеально для хайкінгу, пікніків і ранкових прогулянок.

Є оглядові майданчики з краєвидом на море.

Аладжа Манастир

Середньовічний печерний монастир у скелі (XIII–XIV), за 4 км від центру курорту.

Атмосферне місце з музеєм, пішохідними маршрутами, нічною ілюмінацією.

Лунапарк та водні розваги

У центрі курорту — каруселі, атракціони, тир, водні мотоцикли, парашут над морем.

Дитячі зони, аквапарк Aquapolis (один із найгарніших у Болгарії).

Куди поїхати від Золотих Пісків

Варна (в 17 км)

Морський сад, дельфінарій, планетарій, римські терми, магазини, ресторани.

Варненський некрополь (золото 5 тис. років давності!) — унікальна археологія.

Кам'яний ліс (в 18 км)

Природне диво — кам'яні стовпи посеред степу, схожі на руїни стародавнього храму.

Місце сили з містичними історіями.

Балчик + Ботанічний сад + палац королеви Марії (в 40 км)

Старовинне портове містечко з мальовничим садом і середземноморською архітектурою.

Гарний морський ресторан зі свіжими мідіями.

"Варто брати готель 4–5 зірок з All Inclusive і SPA, особливо якщо плануєте більше релаксу, ніж тусовок. Якщо хочете активних екскурсій — зручно поєднувати Золоті Піски + Варна або Балчик", — радить Деніс Шевченко.

Несебр: спокійний і красивий відпочинок

Несебр — старовинне прибережне містечко, яке включене до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Розташований одразу біля популярного курорту Сонячний Берег. Курорт умовно поділяється на Старе місто (на півострові) та Нову частину.

Найпопулярніші готелі курорту:

Sol Nessebar Palace 5* — це ідеальне місце для поєднання пляжного відпочинку з екскурсіями до історичного Несебра та сусіднього Сонячного Берега.

Bilyana Beach | Adults Only 16+ 4* — відпочинок без дітей. Розташований на першій лінії пляжу в районі Перла, у 1,5 км від Старого міста.

MPM Hotel Arsena 4* — підходить для відпочинку з дітьми, через наявність дитячої програми, а також для любителів активного відпочинку.

Що подивитися в Несебрі

Старе місто Несебра

Тут антична архітектура та вузькі бруковані вулички і старовинні церкви. Крім того краєзнавчий музей Несебра та керамічні та сувенірні лавки в будинках XVIII–XIX ст.

Морська набережна

Піша прогулянка уздовж берега зі старовинним портом, кафе з видом на море, та невеличким маяком.

Чим зайнятися в Несебрі

Відпочинок на пляжі

У Новому Несебрі – облаштовані піщані пляжі з пологим заходом у море (зручні для дітей).

– облаштовані піщані пляжі з пологим заходом у море (зручні для дітей). У Старому місті – менше пляжів, але більш мальовничі бухти та дикі місця.

Морські прогулянки

Прогулянки човнами, катамаранами, яхтами — з заходом до Сонячного Берега, Св. Власа, о. Св. Анастасії.

Деніс Шевченко зауважує, що виїзд з України відбувається зі Львова і дорога до Болгарії займає 20 годин в одну сторону, тому варто враховувати це і бути готовим до тривалої подорожі у автобусі.

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