Відпочинок в Одесі, яку ви ще не бачили: гід по найцікавіших місцях сезону
Найкращі пляжі Одеси де безпечно і комфортно. Незвичні екскурсії, які здивують навіть досвідчених мандрівників. Що робити в Одесі, яку ви ще не знали — Фокус разом з експерткою Алією Замчінською розкриває всі секрети.
Мрієте про відпочинок, де море, сонце і нові враження йдуть у комплекті? Тоді вирушайте до Одеси – міста, де кожен знайде "свою" хвилю: від безтурботної засмаги до занурення в катакомби, вино і навіть одеську "кримінальщину". Фокус підготував детальний гід по офіційних пляжах, найцікавіших екскурсіях та лайфхаках, які зекономлять ваш час і гроші.
Де засмагати? Найкращі пляжі Одеси
Одеса пропонує офіційно відкриті пляжі, де безпека — не просто слово, а вимога часу. Саме тут облаштовані укриття, і є усе, щоб відпочинок був комфортним: лежаки, душі, кафе й інфраструктура.
Топ пляжів Одеси:
- Інклюзивний пляж "Безмеж".
- Стильний "Калетон".
- Муніципальні "Чайка" та "Курортний".
- Атмосферна "Ітака" (одночасно пляж і нічний клуб).
- Спокійний Буфет на Малому Фонтані.
Головна редакторка видання "Думська", Алія Замчінська підкреслює, вільні місця на пляжі є майже скрізь, а кафе – на будь-який смак і гаманець.
"Але головне — вибирайте офіційні пляжі: це і про комфорт, і про безпеку", — каже Фокусу Замчінська.
Проте експерта не радить пляжі за межами міста — там немає хвилелома, тобто це небезпечно з огляду на міни тощо.
"Безпека — важливий фактор, і краще обирати офіційно відкриті пляжі, де є укриття. Судячи з усього, укриття є лише у тих пляжів, які офіційно відкриті місцевою владою. Бо саме в укриттях і був камінь спотикання", — зауважує співрозмовниця Фокусу.
Якщо ви шукаєте ще й клубний відпочинок, то за словами Замчінської, потрібно йти на Аркадію — центр одеського нічного життя. Вдень тут пляж, а з настанням темряви – нічні клуби, шоу, світло і бас. Якщо вам ближче релакс, вирушайте на пляжі Великого Фонтану: тут теж є заклади, але атмосфера спокійніша.
Пізнай Одесу зсередини: екскурсії, які вас здивують
Оглядові тури — з чого почати знайомство
Класика маршруту: Дерибасівська, Оперний театр, Тещин міст і Приморський бульвар. Варіантів — безліч: пішки, на автобусі або комбіновано.
- Тривалість: 2–3 години.
- Ціна: від 150–250 грн.
- Хто проводить: "Одеса-Мама", "Екскурсійний дім Одеси" – нудно не буде!
"Кримінальна Одеса" — авантюрний must-see
Пориньте в часи Соньки Золотої Ручки і Мішки Япончика, прогуляйтесь Молдаванкою й відкрийте справжній одеський фольклор.
- Ціна: 200–300 грн.
- Формат: пішохідна або автобусна екскурсія.
- Особливість: гумор + історія = ідеальний мікс.
Екскурсія включає відвідування місць, не охоплених оглядовими турами, і знайомство з одеським фольклором. За словами Алії Замчінської, це "одна з пристойних" екскурсій, яка розкриває унікальний дух міста.
Катакомби — Одеса з іншого боку
Підземні тунелі, "дикі" катакомби, підземне озеро, бункери і легенди. Тут прохолодно і атмосферно!
- Тривалість: 2–2,5 години.
- Ціна: 250–400 грн, для дітей до 12 років можливі знижки.
- Лайфхак: беріть кофту — температура +14°C навіть улітку.
Гастровідпустка: вино, Бессарабія і етнографія
Одеса — це не лише море, а й вино зі смаком сонця.
"Якщо ви хочете вирушити за межі міста, в Одеській області є цікаві пропозиції. Винні тури — це чудова можливість познайомитися з місцевою культурою виноробства. Наприклад, місцеві виробники вина пропонують етнографічний відпочинок із дегустаціями та зануренням у традиції регіону", — підкреслює Замчінська.
"Шабо" — головний винний тур країни
- Що буде: музей вина, підвали, дегустація у кришталевому залі.
- Ціна: від 550 грн.
- Відстань: 70 км від Одеси.
- Фішка: ресторан "Шабський дворик" і гастротури з крафтовими сирами
"Колоніст" — вино в болгарському стилі
- Повний день серед виноградників Бессарабії.
- Ціна: 1000–1500 грн (з обідом!).
- Маршрут: тур часто поєднується з відвідуванням інших локацій Бессарабії, наприклад, у рамках маршруту "Дорога вина і смаку Української Бессарабії".
"Фрумушика-Нова" — тур для душі і шлунку
- Що особливого: вино, етномузей, вівчарня
- Ціна: 1200–2000 грн
- Підходить: для всієї родини, особливо дітям сподобається контакт з тваринами
Для дітей (і не тільки): дельфінарій та океанаріум
"Немо" на Ланжероні — це не просто шоу з дельфінами. Це великий розважальний комплекс із готелем, дельфінотерапією, акваріумом і морськими котиками, які малюють!
- Шоу: 12:00, 15:00, 18:00 щодня (крім понеділка)
- Нічне шоу: вівторок і субота о 21:30
- Ціни: шоу — від 400 грн, плавання з дельфінами – від 1500 грн, океанаріум – від 150 грн
- Безпека: на території є бомбосховище
Одеса сьогодні — це не просто відпочинок на морі. Це коктейль з пляжів, нічних тусовок, міських легенд і винних пригод. Ідеально для тих, хто хоче більше, ніж просто позасмагати.
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