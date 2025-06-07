Отдых в Одессе, которую вы еще не видели: гид по самым интересным местам сезона
Лучшие пляжи Одессы где безопасно и комфортно. Необычные экскурсии, которые удивят даже опытных путешественников. Что делать в Одессе, которую вы еще не знали — Фокус вместе с экспертом Алией Замчинской раскрывает все секреты.
Мечтаете об отдыхе, где море, солнце и новые впечатления идут в комплекте? Тогда отправляйтесь в Одессу — город, где каждый найдет "свою" волну: от беззаботного загара до погружения в катакомбы, вино и даже одесскую "уголовщину". Фокус подготовил подробный гид по официальным пляжам, самым интересным экскурсиям и лайфхакам, которые сэкономят ваше время и деньги.
Где загорать? Лучшие пляжи Одессы
Одесса предлагает официально открытые пляжи, где безопасность — не просто слово, а требование времени. Именно здесь обустроены укрытия, и есть все, чтобы отдых был комфортным: лежаки, души, кафе и инфраструктура.
Топ пляжей Одессы:
- Инклюзивный пляж"Безмеж".
- Стильный "Калетон".
- Муниципальные "Чайка" и"Курортный".
- Атмосферная"Итака" (одновременно пляж и ночной клуб).
- Спокойный Буфет на Малом Фонтане.
Главный редактор издания "Думская", Алия Замчинская подчеркивает, свободные места на пляже есть почти везде, а кафе — на любой вкус и кошелек.
"Но главное — выбирайте официальные пляжи: это и о комфорте, и о безопасности", — говорит Фокусу Замчинская.
Однако эксперта не советует пляжи за пределами города — там нет волнолома, то есть это опасно, учитывая мины и тому подобное.
"Безопасность — важный фактор, и лучше выбирать официально открытые пляжи, где есть укрытие. Судя по всему, укрытия есть только у тех пляжей, которые официально открыты местными властями. Потому что именно в укрытиях и был камень преткновения", — замечает собеседница Фокуса.
Если вы ищете еще и клубный отдых, то по словам Замчинской, нужно идти на Аркадию — центр одесской ночной жизни. Днем здесь пляж, а с наступлением темноты — ночные клубы, шоу, свет и бас. Если вам ближе релакс, отправляйтесь на пляжи Большого Фонтана: здесь тоже есть заведения, но атмосфера спокойнее.
Познай Одессу изнутри: экскурсии, которые вас удивят
Обзорные туры — с чего начать знакомство
Классика маршрута: Дерибасовская, Оперный театр, Тещин мост и Приморский бульвар. Вариантов — множество: пешком, на автобусе или комбинированно.
- Продолжительность: 2-3 часа.
- Цена: от 150-250 грн.
- Кто проводит: "Одесса-Мама", "Экскурсионный дом Одессы" — скучно не будет!
"Криминальная Одесса" — авантюрный must-see
Окунитесь во времена Соньки Золотой Ручки и Мишки Япончика, прогуляйтесь по Молдаванке и откройте настоящий одесский фольклор.
- Цена: 200-300 грн.
- Формат: пешеходная или автобусная экскурсия.
- Особенность: юмор + история = идеальный микс.
Экскурсия включает посещение мест, не охваченных обзорными турами, и знакомство с одесским фольклором. По словам Алии Замчинской, это "одна из приличных" экскурсий, которая раскрывает уникальный дух города.
Катакомбы — Одесса с другой стороны
Подземные тоннели, "дикие" катакомбы, подземное озеро, бункеры и легенды. Здесь прохладно и атмосферно!
- Продолжительность: 2-2,5 часа.
- Цена: 250-400 грн, для детей до 12 лет возможны скидки.
- Лайфхак: берите кофту — температура +14°C даже летом.
Гастроотпуск: вино, Бессарабия и этнография
Одесса — это не только море, но и вино со вкусом солнца.
"Если вы хотите отправиться за пределы города, в Одесской области есть интересные предложения. Винные туры — это отличная возможность познакомиться с местной культурой виноделия. Например, местные производители вина предлагают этнографический отдых с дегустациями и погружением в традиции региона", — подчеркивает Замчинская.
"Шабо" — главный винный тур страны
- Что будет: музей вина, подвалы, дегустация в хрустальном зале.
- Цена: от 550 грн.
- Расстояние: 70 км от Одессы.
- Фишка: ресторан "Шабский дворик" и гастротуры с крафтовыми сырами
"Колонист" — вино в болгарском стиле
- Полный день среди виноградников Бессарабии.
- Цена: 1000-1500 грн (с обедом!).
- Маршрут: тур часто сочетается с посещением других локаций Бессарабии, например, в рамках маршрута "Дорога вина и вкуса Украинской Бессарабии".
"Фрумушика-Нова" — тур для души и желудка
- Что особенного: вино, этномузей, овчарня
- Цена: 1200-2000 грн
- Подходит: для всей семьи, особенно детям понравится контакт с животными
Для детей (и не только): дельфинарий и океанариум
"Немо" на Ланжероне - это не просто шоу с дельфинами. Это большой развлекательный комплекс с отелем, дельфинотерапией, аквариумом и морскими котиками, которые рисуют!
- Шоу: 12:00, 15:00, 18:00 ежедневно (кроме понедельника)
- Ночное шоу: вторник и суббота в 21:30
- Цены: шоу — от 400 грн, плавание с дельфинами — от 1500 грн, океанариум — от 150 грн
- Безопасность: на территории есть бомбоубежище
Одесса сегодня — это не просто отдых на море. Это коктейль из пляжей, ночных тусовок, городских легенд и винных приключений. Идеально для тех, кто хочет больше, чем просто позагорать.
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