Отдых в Одессе, которую вы еще не видели: гид по самым интересным местам сезона

Лучшие пляжи Одессы где безопасно и комфортно. Необычные экскурсии, которые удивят даже опытных путешественников. Что делать в Одессе, которую вы еще не знали — Фокус вместе с экспертом Алией Замчинской раскрывает все секреты.

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Мечтаете об отдыхе, где море, солнце и новые впечатления идут в комплекте? Тогда отправляйтесь в Одессу — город, где каждый найдет "свою" волну: от беззаботного загара до погружения в катакомбы, вино и даже одесскую "уголовщину". Фокус подготовил подробный гид по официальным пляжам, самым интересным экскурсиям и лайфхакам, которые сэкономят ваше время и деньги.

Где загорать? Лучшие пляжи Одессы

Одесса предлагает официально открытые пляжи, где безопасность — не просто слово, а требование времени. Именно здесь обустроены укрытия, и есть все, чтобы отдых был комфортным: лежаки, души, кафе и инфраструктура.

Топ пляжей Одессы:

Инклюзивный пляж "Безмеж".

Стильный "Калетон".

Муниципальные "Чайка" и "Курортный".

и Атмосферная "Итака" (одновременно пляж и ночной клуб).

(одновременно пляж и ночной клуб). Спокойный Буфет на Малом Фонтане.

Главный редактор издания "Думская", Алия Замчинская подчеркивает, свободные места на пляже есть почти везде, а кафе — на любой вкус и кошелек.

"Но главное — выбирайте официальные пляжи: это и о комфорте, и о безопасности", — говорит Фокусу Замчинская.

Однако эксперта не советует пляжи за пределами города — там нет волнолома, то есть это опасно, учитывая мины и тому подобное.

"Безопасность — важный фактор, и лучше выбирать официально открытые пляжи, где есть укрытие. Судя по всему, укрытия есть только у тех пляжей, которые официально открыты местными властями. Потому что именно в укрытиях и был камень преткновения", — замечает собеседница Фокуса.

Если вы ищете еще и клубный отдых, то по словам Замчинской, нужно идти на Аркадию — центр одесской ночной жизни. Днем здесь пляж, а с наступлением темноты — ночные клубы, шоу, свет и бас. Если вам ближе релакс, отправляйтесь на пляжи Большого Фонтана: здесь тоже есть заведения, но атмосфера спокойнее.

Познай Одессу изнутри: экскурсии, которые вас удивят

Обзорные туры — с чего начать знакомство

Классика маршрута: Дерибасовская, Оперный театр, Тещин мост и Приморский бульвар. Вариантов — множество: пешком, на автобусе или комбинированно.

Продолжительность: 2-3 часа.

Цена: от 150-250 грн.

Кто проводит: "Одесса-Мама", "Экскурсионный дом Одессы" — скучно не будет!

"Криминальная Одесса" — авантюрный must-see

Окунитесь во времена Соньки Золотой Ручки и Мишки Япончика, прогуляйтесь по Молдаванке и откройте настоящий одесский фольклор.

Цена: 200-300 грн.

Формат: пешеходная или автобусная экскурсия.

Особенность: юмор + история = идеальный микс.

Экскурсия включает посещение мест, не охваченных обзорными турами, и знакомство с одесским фольклором. По словам Алии Замчинской, это "одна из приличных" экскурсий, которая раскрывает уникальный дух города.

Катакомбы — Одесса с другой стороны

Подземные тоннели, "дикие" катакомбы, подземное озеро, бункеры и легенды. Здесь прохладно и атмосферно!

Продолжительность: 2-2,5 часа.

Цена: 250-400 грн, для детей до 12 лет возможны скидки.

Лайфхак: берите кофту — температура +14°C даже летом.

Гастроотпуск: вино, Бессарабия и этнография

Одесса — это не только море, но и вино со вкусом солнца.

"Если вы хотите отправиться за пределы города, в Одесской области есть интересные предложения. Винные туры — это отличная возможность познакомиться с местной культурой виноделия. Например, местные производители вина предлагают этнографический отдых с дегустациями и погружением в традиции региона", — подчеркивает Замчинская.

"Шабо" — главный винный тур страны

Что будет: музей вина, подвалы, дегустация в хрустальном зале.

Цена: от 550 грн.

Расстояние: 70 км от Одессы.

Фишка: ресторан "Шабский дворик" и гастротуры с крафтовыми сырами

"Колонист" — вино в болгарском стиле

Полный день среди виноградников Бессарабии.

Цена: 1000-1500 грн (с обедом!).

Маршрут: тур часто сочетается с посещением других локаций Бессарабии, например, в рамках маршрута "Дорога вина и вкуса Украинской Бессарабии".

"Фрумушика-Нова" — тур для души и желудка

Что особенного: вино, этномузей, овчарня

Цена: 1200-2000 грн

Подходит: для всей семьи, особенно детям понравится контакт с животными

Для детей (и не только): дельфинарий и океанариум

"Немо" на Ланжероне - это не просто шоу с дельфинами. Это большой развлекательный комплекс с отелем, дельфинотерапией, аквариумом и морскими котиками, которые рисуют!

Шоу: 12:00, 15:00, 18:00 ежедневно (кроме понедельника)

Ночное шоу: вторник и суббота в 21:30

Цены: шоу — от 400 грн, плавание с дельфинами — от 1500 грн, океанариум — от 150 грн

Безопасность: на территории есть бомбоубежище

Одесса сегодня — это не просто отдых на море. Это коктейль из пляжей, ночных тусовок, городских легенд и винных приключений. Идеально для тех, кто хочет больше, чем просто позагорать.

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