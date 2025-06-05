Куда поехать с детьми: олени из Альп и улиточные гонки — три интересные локации под Киевом для отдыха
Как быстро и недорого развлечь детей в выходные? Покормить оленят, покататься на осликах, устроить улиточные гонки — все это возможно всего в получасе езды от Киева. Фокус вместе с экоэкспертом Ярославом Козаком собрал три локации, где детям будет интересно, а родителям — спокойно.
Хотите сбежать от шумного города, подышать свежим воздухом и провести день, который точно запомнится? В получасе езды от Киева вас ждут три невероятных места. Здесь — и вкусные дегустации, и контакт с животными, и спокойная природа, которая лечит усталость. Фокус узнал, где отдых превращается в приключение.
Jiffy Farm: улитки, как во Франции — но под Киевом
В селе Горбовичи, всего в 16 км от столицы, на 4 гектарах чистой земли раскинулась самая большая в Украине улиточная ферма. И это не просто агробизнес — это целый гастрономический мир со своими традициями, экскурсиями и даже улиточными гонками!
Чем заняться:
- Увидеть, как выращивают улиток, которые потом становятся деликатесами.
- Попробовать улитку во всех формах: фаршированную, в виде бургера или жульена, а еще — жемчужную икру.
- Принять участие в веселых гонках улиток — это безумно нравится детям!
- Посидеть на террасе с бокалом вина и панорамным видом на сельскую идиллию.
На территории высажено около 100 фруктовых деревьев и обустроены овощные теплицы. Кроме улиток, на ферме выращивают кур, уток и индюков, что добавляет разнообразия к сельскохозяйственной деятельности.
Полезно знать:
Вход с собаками запрещен.
Экскурсии — по предварительной записи на сайте фермы. Дегустации — без регистрации.
Парк "На рогах": увидеть диких оленей
В селе Мусийки, Иванковский район, появился уникальный парк — не только туристический, но и экологический. Здесь разводят чистокровных оленей из Новой Зеландии и Альп, которые со временем пополняют дикую природу Киевщины. Но и для гостей есть на что посмотреть!
Ярослав Козак, основатель клуба экологического туризма "Хорошо поехали", поделился с Фокусом впечатлениями о новом туристическом объекте в Украине.
"Особенностью парка является его направленность не только на сохранение природы, но и на развитие туризма, в частности в регионах, которые ранее находились под оккупацией. Эти территории сложно развивать с точки зрения туризма из-за последствий войны, но "На рогах" демонстрирует, как можно успешно сочетать бизнес, экологию и туристическую деятельность. Парк открыт для посетителей, которые могут заранее записаться на экскурсию. Гостей проводят по территории, показывают оленей, а иногда позволяют даже покормить животных. Во время посещения парка дети имели возможность кормить маленьких оленят нарезанными яблоками прямо из рук, что создавало незабываемую атмосферу и положительные эмоции. Такие моменты особенно ценны для семейного отдыха, ведь близкий контакт с природой оставляет приятные впечатления у всех посетителей", — говорит Козак.
Что ждет в парке:
- Возможность накормить маленьких оленят с рук — нечто особенное даже для взрослых.
- Экскурсия по территории: прогулка среди леса и животных длится до 2,5 часов.
- Идеально для семей с детьми и тех, кто мечтает о "перезагрузке" на природе.
- Рядом — Киевское море, Вышгородские холмы и геологические памятники, которые стоит заодно исследовать.
Ослиная ферма Osloff: контактный зоопарк, озеро, сыры и ласковые ушки
А вот в селе Большие Дмитровичи — настоящий рай для детей и тех, кто соскучился по простому, искреннему отдыху. Здесь живут более 30 осликов, каждый — с характером. Их можно гладить, кормить и даже кататься на них (дети до 80 кг).
Особенности Ослоффа:
- Контактный зоопарк, где все жители — ручные и дружелюбные.
- Ослиное молоко и домашний сыр, которые можно попробовать прямо на месте.
- Живописная локация с озером, зоной для пикника, барбекю и даже баней на дровах.
- Регулярные события: праздники, мастер-классы, тематические экскурсии.
"Семья, которая создала этот проект, действительно живет своим делом. Это место — как глоток свежего воздуха", — поделилась впечатлениями киевлянка Светлана Максимец.
Полезно знать:
Адрес: ул. Леси Украинки, с. Большие Дмитровичи, Обуховский район
График работы: воскресенье-пятница 11:00-19:00, суббота — с 9:00 до 20:00
Эти три локации — не просто варианты для вылазки за город. Это места, которые учат, удивляют и заряжают энергией. Если вы ищете нечто большее, чем просто шашлык на природе — пора планировать поездку. Улитки, олени или ослики? Выбирайте своих фаворитов — или же успейте увидеть все три за лето!
Напомним, Фокус писал почему для отдыха летом 2025 года лучше выбрать горы
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