Куда поехать с детьми: олени из Альп и улиточные гонки — три интересные локации под Киевом для отдыха

Как быстро и недорого развлечь детей в выходные? Покормить оленят, покататься на осликах, устроить улиточные гонки — все это возможно всего в получасе езды от Киева. Фокус вместе с экоэкспертом Ярославом Козаком собрал три локации, где детям будет интересно, а родителям — спокойно.

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Хотите сбежать от шумного города, подышать свежим воздухом и провести день, который точно запомнится? В получасе езды от Киева вас ждут три невероятных места. Здесь — и вкусные дегустации, и контакт с животными, и спокойная природа, которая лечит усталость. Фокус узнал, где отдых превращается в приключение.

Jiffy Farm: улитки, как во Франции — но под Киевом

В селе Горбовичи, всего в 16 км от столицы, на 4 гектарах чистой земли раскинулась самая большая в Украине улиточная ферма. И это не просто агробизнес — это целый гастрономический мир со своими традициями, экскурсиями и даже улиточными гонками!

Чем заняться:

Увидеть, как выращивают улиток, которые потом становятся деликатесами.

Попробовать улитку во всех формах: фаршированную, в виде бургера или жульена, а еще — жемчужную икру.

Принять участие в веселых гонках улиток — это безумно нравится детям!

Посидеть на террасе с бокалом вина и панорамным видом на сельскую идиллию.

На территории высажено около 100 фруктовых деревьев и обустроены овощные теплицы. Кроме улиток, на ферме выращивают кур, уток и индюков, что добавляет разнообразия к сельскохозяйственной деятельности.

Полезно знать:

Вход с собаками запрещен.

Экскурсии — по предварительной записи на сайте фермы. Дегустации — без регистрации.

Jiffy Farm

Парк "На рогах": увидеть диких оленей

В селе Мусийки, Иванковский район, появился уникальный парк — не только туристический, но и экологический. Здесь разводят чистокровных оленей из Новой Зеландии и Альп, которые со временем пополняют дикую природу Киевщины. Но и для гостей есть на что посмотреть!

Ярослав Козак, основатель клуба экологического туризма "Хорошо поехали", поделился с Фокусом впечатлениями о новом туристическом объекте в Украине.

"Особенностью парка является его направленность не только на сохранение природы, но и на развитие туризма, в частности в регионах, которые ранее находились под оккупацией. Эти территории сложно развивать с точки зрения туризма из-за последствий войны, но "На рогах" демонстрирует, как можно успешно сочетать бизнес, экологию и туристическую деятельность. Парк открыт для посетителей, которые могут заранее записаться на экскурсию. Гостей проводят по территории, показывают оленей, а иногда позволяют даже покормить животных. Во время посещения парка дети имели возможность кормить маленьких оленят нарезанными яблоками прямо из рук, что создавало незабываемую атмосферу и положительные эмоции. Такие моменты особенно ценны для семейного отдыха, ведь близкий контакт с природой оставляет приятные впечатления у всех посетителей", — говорит Козак.

Что ждет в парке:

Возможность накормить маленьких оленят с рук — нечто особенное даже для взрослых.

Экскурсия по территории: прогулка среди леса и животных длится до 2,5 часов.

Идеально для семей с детьми и тех, кто мечтает о "перезагрузке" на природе.

Рядом — Киевское море, Вышгородские холмы и геологические памятники, которые стоит заодно исследовать.

Парк "На рогах"

Ослиная ферма Osloff: контактный зоопарк, озеро, сыры и ласковые ушки

А вот в селе Большие Дмитровичи — настоящий рай для детей и тех, кто соскучился по простому, искреннему отдыху. Здесь живут более 30 осликов, каждый — с характером. Их можно гладить, кормить и даже кататься на них (дети до 80 кг).

Особенности Ослоффа:

Контактный зоопарк, где все жители — ручные и дружелюбные.

Ослиное молоко и домашний сыр, которые можно попробовать прямо на месте.

Живописная локация с озером, зоной для пикника, барбекю и даже баней на дровах.

Регулярные события: праздники, мастер-классы, тематические экскурсии.

"Семья, которая создала этот проект, действительно живет своим делом. Это место — как глоток свежего воздуха", — поделилась впечатлениями киевлянка Светлана Максимец.

Полезно знать:

Адрес: ул. Леси Украинки, с. Большие Дмитровичи, Обуховский район

График работы: воскресенье-пятница 11:00-19:00, суббота — с 9:00 до 20:00

Ослиная ферма Osloff

Эти три локации — не просто варианты для вылазки за город. Это места, которые учат, удивляют и заряжают энергией. Если вы ищете нечто большее, чем просто шашлык на природе — пора планировать поездку. Улитки, олени или ослики? Выбирайте своих фаворитов — или же успейте увидеть все три за лето!

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