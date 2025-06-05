Куди поїхати з дітьми: олені з Альп та равликові перегони - три цікаві локації біля Києва для відпочинку

Як швидко й недорого розважити дітей у вихідні? Погодувати оленят, покататися на осликах, влаштувати равликові перегони — усе це можливо всього за пів години їзди від Києва. Фокус разом з екоекспертом Ярославом Козаком зібрав три локації, де дітям буде цікаво, а батькам — спокійно.

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Хочете втекти від шумного міста, подихати свіжим повітрям і провести день, який точно запам’ятається? За пів години їзди від Києва на вас чекають три неймовірні місця. Тут — і смачні дегустації, і контакт із тваринами, і спокійна природа, яка лікує втому. Фокус дізнався, де відпочинок перетворюється на пригоду.

Jiffy Farm: равлики, як у Франції — але під Києвом

У селі Горбовичі, всього за 16 км від столиці, на 4 гектарах чистої землі розкинулася найбільша в Україні равликова ферма. І це не просто агробізнес — це цілий гастрономічний світ зі своїми традиціями, екскурсіями і навіть равликовими перегонами!

Чим зайнятися:

Побачити, як вирощують равликів, які потім стають делікатесами.

Спробувати равлика у всіх формах: фаршированого, у вигляді бургера чи жульєну, а ще — перлинну ікру.

Взяти участь у веселих перегонах равликів — це шалено подобається дітям!

Посидіти на терасі з келихом вина та панорамним видом на сільську ідилію.

На території висаджено близько 100 фруктових дерев і облаштовано овочеві теплиці. Окрім равликів, на фермі вирощують курей, качок та індиків, що додає різноманітності до сільськогосподарської діяльності.

Корисно знати:

Вхід з собаками заборонено.

Екскурсії — за попереднім записом на сайті ферми. Дегустації — без реєстрації.

JIFFY Farm

Парк "На рогах": побачити диких оленів

В селі Мусійки, Іванківський район, з’явився унікальний парк — не лише туристичний, а й екологічний. Тут розводять чистокровних оленів з Нової Зеландії та Альп, які з часом поповнюють дику природу Київщини. Але й для гостей є на що подивитися!

Ярослав Козак, засновник клубу екологічного туризму "Добре поїхали", поділився з Фокусом враженнями про новий туристичний об’єкт в Україні.

"Особливістю парку є його спрямованість не лише на збереження природи, але й на розвиток туризму, зокрема в регіонах, які раніше перебували під окупацією. Ці території, складно розвивати з точки зору туризму через наслідки війни, але "На рогах" демонструє, як можна успішно поєднувати бізнес, екологію та туристичну діяльність. Парк відкритий для відвідувачів, які можуть заздалегідь записатися на екскурсію. Гостей проводять територією, показують оленів, а іноді дозволяють навіть погодувати тварин. Під час відвідин парку діти мали можливість годувати маленьких оленят нарізаними яблуками прямо з рук, що створювало незабутню атмосферу та позитивні емоції. Такі моменти особливо цінні для сімейного відпочинку, адже близький контакт із природою залишає приємні враження в усіх відвідувачів" — каже Козак.

Що чекає в парку:

Можливість нагодувати маленьких оленят з рук — щось особливе навіть для дорослих.

Екскурсія територією: прогулянка серед лісу й тварин триває до 2,5 годин.

Ідеально для сімей з дітьми та тих, хто мріє про "перезавантаження" на природі.

Поруч — Київське море, Вишгородські пагорби та геологічні пам’ятки, які варто заодно дослідити.

Парк "На рогах"

Осляча ферма Osloff: контактний зоопарк, озеро, сири й ласкаві вушка

А от у селі Великі Дмитровичі — справжній рай для дітей і тих, хто скучив за простим, щирим відпочинком. Тут живуть понад 30 осликів, кожен — з характером. Їх можна гладити, годувати й навіть кататися на них (діти до 80 кг).

Особливості Osloff:

Контактний зоопарк, де всі мешканці — ручні й дружні.

Осляче молоко та домашній сир, які можна скуштувати прямо на місці.

Мальовнича локація з озером, зоною для пікніка, барбекю і навіть банею на дровах.

Регулярні події: свята, майстер-класи, тематичні екскурсії.

"Родина, яка створила цей проєкт, дійсно живе своєю справою. Це місце — як ковток свіжого повітря", — поділилась враженнями киянка Світлана Максимець.

Корисно знати:

Адреса: вул. Лесі Українки, с. Великі Дмитровичі, Обухівський район

Графік роботи: неділя–п’ятниця 11:00–19:00, субота — з 9:00 до 20:00

Осляча ферма Osloff

Ці три локації — не просто варіанти для вилазки за місто. Це місця, які вчать, дивують і заряджають енергією. Якщо ви шукаєте щось більше, ніж просто шашлик на природі — час планувати поїздку. Равлики, олені чи ослики? Обирайте своїх фаворитів — або ж встигніть побачити всі три за літо!

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