Чим цікаве село Ворохта у Карпатах? Його визнали одним з найкращих в світі (фото)

Під час повномасштабного вторгнення в Україні залишилося не так багато безпечних місць, де можна видихнути від постійних повітряних тривог та вибухів. Одне з таких — невеличке селище Ворохта на Івано-Франківщині, що торік увійшло до переліку 55 найкращих туристичних сіл світу.

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Ворохта знаходиться неподалік популярного гірськолижного курорту Буковель та найвищої в Україні вершини — Говерли. Ділимось ідеями, як відпочити там влітку 2025 року.

Окрім мальовничих пейзажів, старовинних храмів та віадуків, у Ворохті можна помилуватися гірськими струмками, порибалити в річці Прут, погуляти національним парком, покататися на велосипедах та квадроциклах, скуштувати традиційні страви та настоянки. А серед колоритних розваг — "сон на бджолах" та купання у чані з травами.

Річка Прут у Ворохті Фото: Володимир Грисюк

Загалом Ворохта — найкращий вибір для тих, хто хоче подихати цілющим гірським повітрям, відійти від негативних новин, заспокоїтись та трохи збавити ритм життя або й взагалі його переосмислити. Втім, давайте по черзі.

Чим зайнятися у Ворохті

Радимо скуштувати неймовірно смачний бограч, який варять у місцевих закладах, зібрати духмяні трави на чай, зокрема високогірну м’яту та ірландський мох, напитися води з гірського струмка, покататися на велосипеді та підкорити усі довколишні вершини.

Гірський струмок у селищі Фото: Володимир Грисюк Гірський струмок у селищі Фото: Володимир Грисюк

Місцеві мешканці пропонують низку послуг для туристів: поплавати у басейні, покататися на конях чи зробити масаж. Також можна купити цікаві сувеніри — дерев'яні вироби тамтешніх майстрів, мед, ефірні олії, настоянки, креми та безліч інших дрібничок на згадку про свою подорож.

Віадуки у Ворохті

Найбільше туристам запам’ятовуються кам’яні віадуки, один з них — із графіті гуцулів, одягнених у традиційне вбрання. Це кам'яні мости з арками, побудовані ще за часів Австро-Угорщини.

Старовинний віадук у Ворохті Фото: Wikipedia

Зараз визначні пам’ятки охороняються. Фотографувати їх чомусь суворо заборонено (всюди висять відповідні таблички), попри те, що в Google доступно тисячі знімків з різних ракурсів.

Церква Різдва Богородиці

Ще одна туристичні перлина — дерев'яна гуцульська церква 1615 року. Будівля зведена з використанням смерекових колод, з'єднаних без жодного цвяха. Її перенесли на нинішнє місце у 1780-х роках через загрозу підтоплення.

Церква Різдва Богородиці Фото: Володимир Грисюк Церква Різдва Богородиці Фото: Володимир Грисюк

Зараз святиня розташована на пагорбі в центрі селища, оточена старовинним цвинтарем. Всередині зберігся іконостас XVIII століття, рідкісні ікони, автентичні гуцульські розписи на біблійні теми й дзвіниця. У 1963 році церква Різдва Богородиці отримала статус пам'ятки архітектури національного значення, що зберігає духовні традиції протягом більш ніж чотирьох століть.

Панорама Ворохти Фото: Володимир Грисюк

Як дістатися з Києва

Зі столиці курсує кілька потягів, зокрема "Київ-Рахів", що вирушає з центрального вокзалу ввечері, а вранці ви уже будете на місці. Можна обрати й інші варіанти з пересадками й без, якщо цей час не підходить, але потрібно перевіряти наявність квитків. Окрім того, в селище курсують автобуси з обласного центру.

Оренда житла

Варіантів чимало. Наприклад, ось панорама, яка відкривається з "Садиби світлої", яку здає пані Світлана — надзвичайно привітна корінна жителька Ворохти. Як з’ясувалось, вона вже багато років працює в Італії, але зараз на деякий час повернулась з чоловіком Анжело в Україну. З їхнього будинку на пагорбі відкриваються просто приголомшливі краєвиди на центр селище, а також на гори, ліси та полонини.

"Садиба Світла" у Ворохті Фото: Володимир Грисюк

Згідно з порталами оренди житла, ціна за добу проживання у селищі варіюється від 250 грн за людину за найскромніші умови (спільний для всіх санвузол) до 2500 грн — за окремі сучасні апартаменти з усіма вигодами. Вартість коливається залежно від сезону.

Вид з вікна у "Садибі світлій" Фото: Володимир Грисюк

Ворохта — осередок гуцульської культури! Це одне з найкращих місць, щоб ознайомитися з місцевими традиціями, ремеслами та кухнею. Але обов’язково візьміть з собою дощовик, бо погода в горах дуже мінлива й змінюється по кілька разів на день, але в цьому також є щось прекрасне.

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