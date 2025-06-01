Чем увлекает село Ворохта в Карпатах? Его признали одним из лучших в мире (фото)

Во время полномасштабного вторжения в Украине осталось не так много безопасных мест, где можно выдохнуть от постоянных воздушных тревог и взрывов. Одно из таких — небольшой поселок Ворохта на Ивано-Франковщине, который в прошлом году вошел в перечень 55 лучших туристических сел мира.

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Кроме живописных пейзажей, старинных храмов и виадуков, в Ворохте можно полюбоваться горными ручьями, порыбачить в реке Прут, погулять по национальному парку, покататься на велосипедах и квадроциклах, попробовать традиционные блюда и настойки. А среди колоритных развлечений — "сон на пчелах" и купание в чане с травами.

Река Прут в Ворохте Фото: Володимир Грисюк

В общем Ворохта — лучший выбор для тех, кто хочет подышать целебным горным воздухом, отойти от негативных новостей, успокоиться и немного сбавить ритм жизни или вообще ее переосмыслить. Впрочем, давайте по порядку.

Чем заняться в Ворохте

Советуем попробовать невероятно вкусный бограч, который варят в местных заведениях, собрать ароматные травы на чай, в частности высокогорную мяту и ирландский мох, напиться воды из горного ручья, покататься на велосипеде и покорить все близлежащие вершины.

Горный ручей в поселке Фото: Володимир Грисюк Горный ручей в поселке Фото: Володимир Грисюк

Местные жители предлагают ряд услуг для туристов: поплавать в бассейне, покататься на лошадях или сделать массаж. Также можно купить интересные сувениры — деревянные изделия местных мастеров, мед, эфирные масла, настойки, кремы и множество других безделушек на память о своем путешествии.

Виадуки в Ворохте

Больше всего туристам запоминаются каменные виадуки, один из них — с граффити гуцулов, одетых в традиционную одежду. Это каменные мосты с арками, построенные еще во времена Австро-Венгрии.

Старинный виадук в Ворохте Фото: Wikipedia

Сейчас достопримечательности охраняются. Фотографировать их почему-то строго запрещено (везде висят соответствующие таблички), несмотря на то, что в Google доступны тысячи снимков с разных ракурсов.

Церковь Рождества Богородицы

Еще одна туристическая жемчужина — деревянная гуцульская церковь 1615 года. Здание возведено с использованием еловых бревен, соединенных без единого гвоздя. Ее перенесли на нынешнее место в 1780-х годах из-за угрозы подтопления.

Церковь Рождества Богородицы Фото: Володимир Грисюк Церковь Рождества Богородицы Фото: Володимир Грисюк

Сейчас святыня расположена на холме в центре поселка, окруженная старинным кладбищем. Внутри сохранился иконостас XVIII века, редкие иконы, аутентичные гуцульские росписи на библейские темы и колокольня. В 1963 году церковь Рождества Богородицы получила статус памятника архитектуры национального значения, сохраняющего духовные традиции на протяжении более чем четырех веков.

Панорама Ворохты Фото: Володимир Грисюк

Как добраться из Киева

Из столицы курсирует несколько поездов, в частности "Киев-Рахов", который отправляется с центрального вокзала вечером, а утром вы уже будете на месте. Можно выбрать и другие варианты с пересадками и без, если это время не подходит, но нужно проверять наличие билетов. Кроме того, в поселок курсируют автобусы из областного центра.

Аренда жилья

Вариантов немало. Например, вот на фото панорама, которая открывается из "Усадьбы светлой", которую сдает Светлана — чрезвычайно приветливая коренная жительница Ворохты. Как выяснилось, она уже много лет работает в Италии, но сейчас на некоторое время вернулась с мужем Анжело в Украину. Из их дома на холме открываются просто потрясающие виды на центр села, а также на горы, леса и долины.

"Усадьба светлая" в Ворохте Фото: Володимир Грисюк

Согласно порталам аренды жилья, цена за сутки проживания в поселке варьируется от 250 грн за человека за самые скромные условия (общий для всех санузел) до 2500 грн — за отдельные современные апартаменты со всеми удобствами. Стоимость колеблется в зависимости от сезона.

Вид из окна в "Усадьбе светлой" Фото: Володимир Грисюк

Ворохта — центр гуцульской культуры! Это одно из лучших мест, чтобы ознакомиться с местными традициями, ремеслами и кухней. Но обязательно возьмите с собой дождевик, потому что погода в горах очень переменчива и меняется по несколько раз в день, но в этом также есть что-то прекрасное.

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