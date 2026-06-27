27 июня в мире отмечают Всемирный день рыболовства — праздник всех, кто любит проводить время с удочкой у водоёма. Если вы давно планировали поездку на природу, Фокус собрал лучшие бесплатные и платные места для рыбалки недалеко от Киева, где можно поймать карпа, карася, щуку или судака и просто отдохнуть от городской суеты.

Всемирный день рыболовства, который ежегодно отмечается 27 июня, — прекрасная возможность вспомнить об одном из самых популярных видов отдыха на природе. В Киеве и пригороде есть десятки водоемов, где можно порыбачить бесплатно или выбрать благоустроенный платный комплекс с гарантированным клевом. Фокус вместе с президентом общественной организации "Сообщество рыболовов Украины" Андреем Нелипой подготовил подборку лучших мест для рыбалки, где можно не только поймать карпа, карася или щуку, но и провести день вдали от городской суеты.

Платные водоемы Киева: рыбалка с комфортом и без риска уйти без улова

Для одних рыбалка — это спокойная медитация наедине с природой, для других — повод выбраться на природу с семьей или друзьями. А ещё есть те, кто просто хочет уверенного "клюя" вместо часов ожидания у берега. Именно для таких — платные водоёмы Киева и области, где всё продумано: от уютных беседок и мангалов до гарантированного улова.

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Залив "Верблюд" и рыболовная база "Смарагдовая" — комфорт в черте города

Если хотите порыбачить, не уезжая далеко от Киева, — вам в залив "Верблюд". Здесь приятно и тем, кто с удочкой, и тем, кто с пледом и книгой. По словам Андрея Нелипы, условия созданы для всех: есть где посидеть, чем поесть и чем развлечь детей.

На базе "Смарагдовая" рыбалка легко сочетается с другими видами активного отдыха:

катание на лодках;

"тихая охота" за грибами в окрестных лесах;

шашлыки на мангале или жарка только что пойманной рыбы;

уютные беседки для компаний.

Цены — умеренные, атмосфера — как в отпуске. Это место выбирают те, кто хочет не просто порыбачить, а по-настоящему расслабиться.

"Белый Камень" (Выдубичи) — для ценителей разнообразия

Еще один рыболовный "оазис" в черте города — водоем "Белый Камень". Бывшее советское рыбхоз превратилось в комплекс с несколькими озерами, каждое из которых специализируется на определенном виде рыбы.

"Можно ловить всё, что душе угодно — карась, карп, белый амур. Выбор, как в меню хорошего ресторана. Комфортно, удобно, и главное — рыба всегда есть. Это место идеально подходит для тех, кто хочет быстро порыбачить без долгих поисков и получить удовольствие от процесса", — уверяет Андрей Нелипа.

"Адмирал" возле Ирпеня — рыбалка после работы

Небольшое, уютное озеро площадью всего полгектара, зато клев здесь стабильный. Караси здесь, хотя и небольшие — 500–800 граммов, — зато вероятность уйти с пустым ведром практически нулевая. Особенность — пиратский корабль на берегу, который придает атмосферности.

"Отличное место, чтобы заскочить после работы на пару часов. Не нужно долго готовиться — просто приехал и ловишь", — говорит эксперт Фокусу.

"Рыбацкая граница" (Сосновка, недалеко от Фастова) — природа, уют и вкусный ужин

Этот гранитный карьер удивляет своими масштабами и уровнем обслуживания. Здесь и рыбалка на любой вкус — от верховодки до карпа, и ресторан с вкусными блюдами, и возможность остановиться в отеле. А ещё — ухоженная территория с беседками, купальней и охраной.

Идеально подходит для выходных с семьёй — и порыбачить, и поплавать, и как следует отдохнуть.

Волчье озеро — для тех, кто ловит не только рыбу, но и испытывает острые ощущения

Здесь регулярно проводятся соревнования, поэтому рыбалка — это настоящий спортивный азарт. Озер несколько, рыбы много, отзывы — положительные. Это не просто "отдых", а настоящее испытание навыков и терпения.

"Там каждый бросок — как в игре: выиграешь или нет. Но шанс велик — и это главное", — говорит Нелипа.

По словам эксперта по рыбалке, платные комплексы лучше всего подойдут и для семейного отдыха, например "Смарагдовая" или "Рыболовный кордон", где есть инфраструктура для всей семьи: контактные зоопарки, лошади, детские зоны. Поэтому пока папа с удочкой — мама и дети не скучают.

Фото иллюстративное. Озеро Мартишев известно своими щуками Фото: Медийная инициатива за права человека

Бесплатные водоемы Киева: дикая рыбалка для романтиков и опытных рыболовов

Кто сказал, что бесплатно — значит хуже? Если вас привлекает поиск, ощущение свободы и единения с природой — дикая рыбалка именно для вас. Без удобств, зато с азартом и часто — с хорошим уловом.

Газопровод (Оболонь) — локация с характером

Одна из самых популярных бесплатных точек. Она расположена недалеко от залива "Верблюд" в сторону Северного моста и славится хорошими глубинами. Здесь ловят круглый год — и новички, и опытные рыболовы.

"Газопровод — это уже легенда среди киевских рыбаков", — комментирует Нелипа.

Гидропарк — удобно, практично, универсально

Здесь можно рыбачить как на Десенке, так и на Днепре. Рядом — магазины с наживкой, кафе, а до самого Гидропарка удобно добираться из любого района. Это место подходит как для новичков, так и для опытных рыболовов.

Старая и Новая набережные — для городских рыболовов со спиннингом

Идеально подходит для стрит-фишинга. Выход к фарватеру, хороший клев, доступность — всё, что нужно для быстрой рыбалки прямо в центре города.

Эти места удобны для городских жителей, ведь до них легко добраться пешком или на общественном транспорте. Хотя условия здесь минимальные, рыба ловится неплохо, особенно тем, кто умеет приспосабливаться к городским водоемам.

Озера Вербное, Алмазное, Радужное — чистые, близко расположенные, с особой атмосферой

Каскад озер Вербне, в частности шестое озеро, считается одним из самых чистых в городе.

"Вербное — самое чистое место, и это вообще как ихтиологический заповедник", — говорит Нелипа.

Здесь регулярно проводят зарыбление, что обеспечивает хороший улов. Кроме того, озера на Виноградаре, в Святошино (пятая просека), Радужное, а также Алмазное и Мартышев популярны среди рыболовов. Последнее известно своими щуками. Эти водоёмы удобны тем, что до них легко добраться на городском транспорте, а природный антураж позволяет почувствовать себя ближе к природе.

Вывод: где ловить — решает настроение

Хотите спокойствия, природы и хорошего улова — выбирайте платные водоемы с комфортом.

Хотите приключений, вызова и дикой красоты — вам в Газопровод или Вербное.

Есть всего час после работы — удобно порыбачить на набережной или в Гидропарке.

В любом случае — рыбалка в Киеве доступна на любой вкус и кошелек.