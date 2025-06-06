Кращі місця, де в Києві ловиться карась, а де великі щуки: Фокус разом з екоекспертом Андрієм Неліпою зібрав топ локації для вудки, відпочинку й смачної риби.

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Риболовля в Києві — це не лише спосіб провести час на природі, але й можливість відпочити, розслабитися чи навіть позмагатися у спортивному форматі. У столиці України є безліч водойм, як платних, так і безплатних, які приваблюють рибалок різного рівня підготовки. Від диких річкових берегів до облаштованих риболовних комплексів — кожен може знайти місце до душі. Фокус розглянув найкращі локації для риболовлі в межах Києва та його околиць. Разом з президентом ГО "Громада рибалок України" Андрієм Неліпою, пропонуємо добірку топ місць, які гарантують не лише улов, але й приємні враження.

Платні водойми Києва: риболовля з комфортом і без шансів піти без улову

Для одних риболовля — це спокійна медитація наодинці з природою, для інших — привід вирватися на природу з родиною або друзями. А ще є ті, хто просто хоче впевненого «клює» замість годин очікування біля берега. Саме для таких — платні водойми Києва та області, де все продумано: від затишних альтанок і мангалів до гарантованого улову.

Затока "Верблюд" та риболовна база "Смарагдова" — комфорт у межах міста

Якщо хочете риболовлю без виїзду далеко за Київ — вам до затоки "Верблюд". Тут приємно і тим, хто з вудкою, і тим, хто з пледом і книжкою. За словами Андрія Неліпи, умови створені для всіх: є де посидіти, що поїсти і чим розважити дітей.

На базі "Смарагдова" риболовля легко поєднується з іншими активностями:

катання на човнах;

"тихе полювання" на гриби у довколишніх лісах;

шашлики на мангалі чи смаження щойно спійманої риби;

затишні альтанки для компаній.

Ціни — помірні, атмосфера — як у відпустці. Це місце обирають ті, хто хоче не просто риболовлю, а справжній релакс.

"Білий Камінь" (Видубичі) — для поціновувачів різноманіття

Ще один рибальський «оазис» у межах міста — водойма "Білий Камінь". Колишній радянський рибгосп перетворився на локацію з кількома озерами, кожне з яких спеціалізується на своєму виді риби.

"Можна ловити, що до душі — карась, короп, білий амур. Вибір, як у меню гарного ресторану. Комфортно, зручно, і головне — риба є завжди. Це місце ідеально підходить для тих, хто хоче швидко порибалити без довгих пошуків і отримати задоволення від процесу", — запевняє Андрій Неліпа.

"Адмірал" біля Ірпеня — риболовля після роботи

Невелике, затишне озеро площею лише пів гектара, зате клює стабільно. Карасі тут хоч і невеликі — 500–800 грамів — зате ймовірність піти з порожнім відром — майже нульова. Особливість — піратський корабель на березі, що додає атмосферності.

"Чудове місце, щоб заскочити після роботи на пару годин. Не треба багато готуватись — просто приїхав і ловиш", — каже Фокусу експерт.

"Рибальський кордон" (Соснівка, біля Фастова) — природа, затишок і смачна вечеря

Цей гранітний кар’єр вражає масштабом і сервісом. Тут і риболовля на будь-який смак — від верховодки до коропа, і ресторан зі смачними стравами, і можливість залишитись у готелі. А ще — охайна територія з альтанками, купальнею та охороною.

Ідеально для вікенду з сім’єю — і половити, і поплавати, і відпочити як слід.

Вовкове озеро — для тих, хто ловить не лише рибу, а й драйв

Тут регулярно проводяться змагання, тому риболовля — зі спортивним азартом. Озер кілька, риби багато, відгуки — позитивні. Це не просто "відпочинок", а справжнє випробування навичок і терпіння.

"Там кожен закид — як у грі: виграєш чи ні. Але шанс великий — і це головне", — каже Андрій Неліпа.

За словами експерта з рибалки, платні комплекси найкраще підійдуть і для сімейного відпочинку, такі як "Смарагдова" чи "Рибальський кордон", де є інфраструктура для всієї родини: контактні зоопарки, коні, зони для дітей. Тож поки тато з вудкою — мама і діти не нудьгують.

Фото ілюстративне. Озеро Мартишів відомо своїми щуками Фото: Медийна iнiциатива за права людини

Безкоштовні водойми Києва: дика риболовля для романтиків і досвідчених мисливців

Хто сказав, що безкоштовно — значить гірше? Якщо вас приваблює пошук, відчуття свободи та єднання з природою — дика риболовля саме для вас. Без зручностей, зате з азартом і часто — гарним уловом.

Газопровід (Оболонь) — локація з характером

Одна з найпопулярніших безкоштовних точок. Вона розташована поблизу затоки "Верблюд" у бік Північного мосту і славиться хорошими глибинами. Тут ловлять цілий рік — і новачки, і бувалі.

"Газопровід — це вже легенда серед київських рибалок", — коментує Неліпа.

Гідропарк — зручно, практично, універсально

Тут можна ловити і на Десенці, і на Дніпрі. Поруч — магазини з наживкою, кафе, а сам Гідропарк — і зручно діставатися з будь-якого району. Це місце підходить як для новачків, так і для досвідчених рибалок.

Стара та Нова набережні — для міських рибалок зі спінінгом

Ідеально для стріт-фішингу. Вихід до фарватеру, хороший кльов, доступність — усе, що потрібно для швидкої рибалки прямо в центрі міста.

Ці місця зручні для міських жителів, адже до них легко дістатися пішки чи громадським транспортом. Хоча умови тут мінімальні, риба ловиться непогано, особливо для тих, хто вміє адаптуватися до міських водойм.

Озера Вербне, Алмазне, Райдужне — чисто, близько, атмосферно

Каскад озер Вербне, зокрема шосте озеро, вважається одним із найчистіших у місті.

"Вербне найчистіше, і це взагалі як іхтіологічний заказник", — каже Неліпа.

Тут регулярно проводять зариблення, що забезпечує хороший улов. Крім того, озера на Виноградарі, у Святошино (п’ята просіка), Райдужне, а також Алмазне та Мартишів популярні серед рибалок. Останнє відомо своїми щуками. Ці водойми зручні тим, що до них легко дістатися міським транспортом, а природний антураж дозволяє відчути себе ближче до природи.

Підсумок: де ловити — вирішує настрій

Хочете спокій, природу і хороший улов — обирайте платні водойми з комфортом.

Хочеться пригод, виклику і дикої краси — вам до Газопроводу чи Вербного.

Маєте лише годинку після роботи — зручно порибалити на набережній чи в Гідропарку.

У будь-якому разі — риболовля в Києві доступна на будь-який смак і гаманець.

Нагадаємо, Фокус разом з екоекспертом Ярославом Козаком зібрав три локації для відпочинку, де дітям буде цікаво, а батькам — спокійно.