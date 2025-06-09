Где отдохнуть в Болгарии: лучшие отели, развлечения, рыбная чорба и розы

Болгария — море теплое, цены приятные, а ночная жизнь не спит. Фокус вместе с турагентом Денисом Шевченко рассказывает о лучших болгарских курортах 2025 года: где самая вкусная рыба, а где можно отдохнуть без детей.

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Болгарские курорты уже давно завоевали сердца украинцев — знакомый язык, теплое море, идеальные пляжи, а главное — цены, которые позволяют расслабиться не только телом, но и кошельком. Ищете ли вы драйва с ночными вечеринками, или спокойствия в тени зеленых парков, или, возможно, желаете прикоснуться к средневековой истории — здесь найдется что-то для каждого. Фокус вместе с турагентом Денисом Шевченко — официальным представителем ТО "Anex Tour" — рассказывает о самых популярных болгарских курортах, какие отели выбрать, где лучшая рыбная чорба и какие сувениры привезти домой.

Солнечный Берег: ночная жизнь, по которой скучали

Самый большой и популярный курорт, расположенный на южном побережье Болгарии, возле города Несебр. Широкие песчаные пляжи в 8 км длиной, с плавным заходом в море — идеально для детей.

"Среди туристов здесь преимущественно молодежь, семьи с детьми, туристы из Европы, Израиля, Украины. На Солнечном Берегу много отелей "все включено", апартаментов, баров, ночных клубов, фастфуда и аттракционов. Однако здесь может быть шумно, не лучший выбор для спокойного отдыха", — рассказывает Денис Шевченко.

Самые популярные отели курорта:

Imperial Palace (ex. Victoria Palace) 5* — если важно расположение — непосредственно у пляжа, с видом на море, рядом развлекательные развлечения (аквапарки, лунапарк, картинг, казино).

Planeta Sunny Beach 5* — это энергичный, обновленный отель с широкой инфраструктурой для семей, пар и активных туристов. Отличное решение для тех, кто ценит удобство, развлечения на месте и не против пожертвовать тишиной ради взрывного комфорта.подходит для семей, пар, молодежи.

Nobel Hotel 5* — вариант с современной инфраструктурой (бассейны, СПА, детские услуги), удобной дистанцией до пляжа и интересных локаций. Хорошо подходит как для семейного, так и для делового/романтического отдыха — стоит быть готовым к небольшим дополнительным расходам и возможному шуму из курортной зоны.

Что посмотреть и куда поехать из Солнечного Берега

Старый город Несебр (UNESCO)

3 км от Солнечного Берега, легко добраться пешком, автобусом или водным такси.

Атмосфера средневекового города, старые церкви, узкие улочки, сувенирные лавки.

Обязательно попробуйте рыбную чорбу, купите керамику или изделия из роз.

Аквапарк Action Aquapark

Расположен в самом курорте.

Около 30 горок, детские зоны, волновой бассейн, зоопарк.

Билет: примерно 25 евро — взрослый, 15 евро — ребенок.

Есть бесплатные шаттл-басы из отелей.

Бургас

35 км — удобно добраться автобусом (примерно 4 евро) или арендованным авто.

Променад, море, парк, магазины, кафе, арт-центры.

Стоит посетить Морской сад, смотровую площадку и пирс.

Круиз по морю или вечерний пиратский тур

Дневные морские прогулки — купание, снорклинг, рыбалка.

Вечерние туры — с шоу-программой, ужином и фаер-шоу.

Стоимость — от 25 евро со взрослого.

Долина роз и город Казанлык

Если вы планируете более длительный отдых — в июне здесь собирают болгарскую розу.

Можно посетить Музей розы, купить масло и косметику.

Что привезти из Солнечного Берега

Болгарское вино (Мавруд, Мелник) или ракию.

Косметику с розовым маслом (даже в аптеках).

Ручную керамику, специи (паприка, смесь "шарена соль").

Изделия с лавандой и розами.

Золотые Пески: отдыхать с детьми и душой

Северное побережье Черного моря. Здесь пляжи широкие, с мелким золотистым песком и пологим входом в море — идеально для детей. По словам Дениса Шевченко, Золотые Пески идеально подойдут для семей, пар и людей в возрасте от 30 лет.

Самые популярные отели курорта:

Melia Grand Hermitage 5* — расположен на первой линии на фоне зелени заповедника и моря — идеально подойдет для спокойного отдыха.

Admiral Golden Sands 5* — всего 20-30 м от пляжа. Идеально для пар, которые ценят море, SPA и удобную локацию возле пешеходной зоны. Также подходит и для семей с детьми — имеет детскую инфраструктуру.

Grifid Hotel Noa 5* — для уютного семейного отдыха. Рядом частная пляжная зона — идеальный выбор для людей, которые хотят комфорта и вида на море.

Что посмотреть на Золотых Песках

Природный парк "Золотые Пески"

Примыкает к курорту — идеально для хайкинга, пикников и утренних прогулок.

Есть смотровые площадки с видом на море.

Аладжа Манастир

Средневековый пещерный монастырь в скале (XIII-XIV), в 4 км от центра курорта.

Атмосферное место с музеем, пешеходными маршрутами, ночной иллюминацией.

Лунапарк и водные развлечения

В центре курорта — карусели, аттракционы, тир, водные мотоциклы, парашют над морем.

Детские зоны, аквапарк Aquapolis (один из самых красивых в Болгарии).

Куда поехать от Золотых Песков

Варна (в 17 км)

Морской сад, дельфинарий, планетарий, римские термы, магазины, рестораны.

Варненский некрополь (золото 5 тыс. лет давности!) — уникальная археология.

Каменный лес (в 18 км)

Природное чудо — каменные столбы посреди степи, похожие на руины древнего храма.

Место силы с мистическими историями.

Балчик + Ботанический сад + дворец королевы Марии (в 40 км)

Старинный портовый городок с живописным садом и средиземноморской архитектурой.

Красивый морской ресторан со свежими мидиями.

"Стоит брать отель 4-5 звезд с All Inclusive и SPA, особенно если планируете больше релакса, чем тусовок. Если хотите активных экскурсий — удобно сочетать Золотые Пески + Варна или Балчик", — советует Денис Шевченко.

Несебр: спокойный и красивый отдых

Несебр — старинный прибрежный городок, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен сразу возле популярного курорта Солнечный Берег. Курорт условно делится на Старый город (на полуострове) и Новую часть.

Самые популярные отели курорта:

Sol Nessebar Palace 5* — это идеальное место для сочетания пляжного отдыха с экскурсиями в исторический Несебр и соседний Солнечный Берег.

Bilyana Beach | Adults Only 16+ 4* — отдых без детей. Расположен на первой линии пляжа в районе Перла, в 1,5 км от Старого города.

MPM Hotel Arsena 4* — подходит для отдыха с детьми, из-за наличия детской программы, а также для любителей активного отдыха.

Что посмотреть в Несебре

Старый город Несебра

Здесь античная архитектура и узкие мощеные улочки и старинные церкви. Кроме того краеведческий музей Несебра и керамические и сувенирные лавки в домах XVIII-XIX вв.

Морская набережная

Пешая прогулка вдоль берега со старинным портом, кафе с видом на море, и небольшим маяком.

Чем заняться в Несебре

Отдых на пляже

В Новом Несебре — обустроенные песчаные пляжи с пологим заходом в море (удобные для детей).

— обустроенные песчаные пляжи с пологим заходом в море (удобные для детей). В Старом городе — меньше пляжей, но более живописные бухты и дикие места.

Морские прогулки

Прогулки на лодках, катамаранах, яхтах — с заходом в Солнечный Берег, Св. Влас, о. Св. Анастасии.

Денис Шевченко отмечает, что выезд из Украины происходит из Львова и дорога в Болгарию занимает 20 часов в одну сторону, поэтому стоит учитывать это и быть готовым к длительному путешествию в автобусе.

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