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Где отдохнуть в Болгарии: лучшие отели, развлечения, рыбная чорба и розы

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Болгария предлагает своим туристам разнообразный отдых на любой кошелек

Болгария — море теплое, цены приятные, а ночная жизнь не спит. Фокус вместе с турагентом Денисом Шевченко рассказывает о лучших болгарских курортах 2025 года: где самая вкусная рыба, а где можно отдохнуть без детей.

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Болгарские курорты уже давно завоевали сердца украинцев — знакомый язык, теплое море, идеальные пляжи, а главное — цены, которые позволяют расслабиться не только телом, но и кошельком. Ищете ли вы драйва с ночными вечеринками, или спокойствия в тени зеленых парков, или, возможно, желаете прикоснуться к средневековой истории — здесь найдется что-то для каждого. Фокус вместе с турагентом Денисом Шевченко — официальным представителем ТО "Anex Tour" — рассказывает о самых популярных болгарских курортах, какие отели выбрать, где лучшая рыбная чорба и какие сувениры привезти домой.

Солнечный Берег: ночная жизнь, по которой скучали

Самый большой и популярный курорт, расположенный на южном побережье Болгарии, возле города Несебр. Широкие песчаные пляжи в 8 км длиной, с плавным заходом в море — идеально для детей.

"Среди туристов здесь преимущественно молодежь, семьи с детьми, туристы из Европы, Израиля, Украины. На Солнечном Берегу много отелей "все включено", апартаментов, баров, ночных клубов, фастфуда и аттракционов. Однако здесь может быть шумно, не лучший выбор для спокойного отдыха", — рассказывает Денис Шевченко.

Самые популярные отели курорта:

  • Imperial Palace (ex. Victoria Palace) 5* — если важно расположение — непосредственно у пляжа, с видом на море, рядом развлекательные развлечения (аквапарки, лунапарк, картинг, казино).
  • Planeta Sunny Beach 5* — это энергичный, обновленный отель с широкой инфраструктурой для семей, пар и активных туристов. Отличное решение для тех, кто ценит удобство, развлечения на месте и не против пожертвовать тишиной ради взрывного комфорта.подходит для семей, пар, молодежи.
  • Nobel Hotel 5* — вариант с современной инфраструктурой (бассейны, СПА, детские услуги), удобной дистанцией до пляжа и интересных локаций. Хорошо подходит как для семейного, так и для делового/романтического отдыха — стоит быть готовым к небольшим дополнительным расходам и возможному шуму из курортной зоны.

Что посмотреть и куда поехать из Солнечного Берега

Старый город Несебр (UNESCO)

  • 3 км от Солнечного Берега, легко добраться пешком, автобусом или водным такси.
  • Атмосфера средневекового города, старые церкви, узкие улочки, сувенирные лавки.
  • Обязательно попробуйте рыбную чорбу, купите керамику или изделия из роз.

Аквапарк Action Aquapark

  • Расположен в самом курорте.
  • Около 30 горок, детские зоны, волновой бассейн, зоопарк.
  • Билет: примерно 25 евро — взрослый, 15 евро — ребенок.
  • Есть бесплатные шаттл-басы из отелей.

Бургас

  • 35 км — удобно добраться автобусом (примерно 4 евро) или арендованным авто.
  • Променад, море, парк, магазины, кафе, арт-центры.
  • Стоит посетить Морской сад, смотровую площадку и пирс.

Круиз по морю или вечерний пиратский тур

  • Дневные морские прогулки — купание, снорклинг, рыбалка.
  • Вечерние туры — с шоу-программой, ужином и фаер-шоу.
  • Стоимость — от 25 евро со взрослого.

Долина роз и город Казанлык

  • Если вы планируете более длительный отдых — в июне здесь собирают болгарскую розу.
  • Можно посетить Музей розы, купить масло и косметику.

Что привезти из Солнечного Берега

  • Болгарское вино (Мавруд, Мелник) или ракию.
  • Косметику с розовым маслом (даже в аптеках).
  • Ручную керамику, специи (паприка, смесь "шарена соль").
  • Изделия с лавандой и розами.

Золотые Пески: отдыхать с детьми и душой

Северное побережье Черного моря. Здесь пляжи широкие, с мелким золотистым песком и пологим входом в море — идеально для детей. По словам Дениса Шевченко, Золотые Пески идеально подойдут для семей, пар и людей в возрасте от 30 лет.

Самые популярные отели курорта:

  • Melia Grand Hermitage 5* — расположен на первой линии на фоне зелени заповедника и моря — идеально подойдет для спокойного отдыха.
  • Admiral Golden Sands 5* — всего 20-30 м от пляжа. Идеально для пар, которые ценят море, SPA и удобную локацию возле пешеходной зоны. Также подходит и для семей с детьми — имеет детскую инфраструктуру.
  • Grifid Hotel Noa 5* — для уютного семейного отдыха. Рядом частная пляжная зона — идеальный выбор для людей, которые хотят комфорта и вида на море.

Что посмотреть на Золотых Песках

Природный парк "Золотые Пески"

  • Примыкает к курорту — идеально для хайкинга, пикников и утренних прогулок.
  • Есть смотровые площадки с видом на море.

Аладжа Манастир

  • Средневековый пещерный монастырь в скале (XIII-XIV), в 4 км от центра курорта.
  • Атмосферное место с музеем, пешеходными маршрутами, ночной иллюминацией.

Лунапарк и водные развлечения

  • В центре курорта — карусели, аттракционы, тир, водные мотоциклы, парашют над морем.
  • Детские зоны, аквапарк Aquapolis (один из самых красивых в Болгарии).

Куда поехать от Золотых Песков

Варна (в 17 км)

  • Морской сад, дельфинарий, планетарий, римские термы, магазины, рестораны.
  • Варненский некрополь (золото 5 тыс. лет давности!) — уникальная археология.

Каменный лес (в 18 км)

  • Природное чудо — каменные столбы посреди степи, похожие на руины древнего храма.
  • Место силы с мистическими историями.

Балчик + Ботанический сад + дворец королевы Марии (в 40 км)

  • Старинный портовый городок с живописным садом и средиземноморской архитектурой.
  • Красивый морской ресторан со свежими мидиями.

"Стоит брать отель 4-5 звезд с All Inclusive и SPA, особенно если планируете больше релакса, чем тусовок. Если хотите активных экскурсий — удобно сочетать Золотые Пески + Варна или Балчик", — советует Денис Шевченко.

Несебр: спокойный и красивый отдых

Несебр — старинный прибрежный городок, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен сразу возле популярного курорта Солнечный Берег. Курорт условно делится на Старый город (на полуострове) и Новую часть.

Самые популярные отели курорта:

  • Sol Nessebar Palace 5* — это идеальное место для сочетания пляжного отдыха с экскурсиями в исторический Несебр и соседний Солнечный Берег.
  • Bilyana Beach | Adults Only 16+ 4* — отдых без детей. Расположен на первой линии пляжа в районе Перла, в 1,5 км от Старого города.
  • MPM Hotel Arsena 4* — подходит для отдыха с детьми, из-за наличия детской программы, а также для любителей активного отдыха.

Что посмотреть в Несебре

Старый город Несебра

Здесь античная архитектура и узкие мощеные улочки и старинные церкви. Кроме того краеведческий музей Несебра и керамические и сувенирные лавки в домах XVIII-XIX вв.

Морская набережная

Пешая прогулка вдоль берега со старинным портом, кафе с видом на море, и небольшим маяком.

Чем заняться в Несебре

Отдых на пляже

  • В Новом Несебре — обустроенные песчаные пляжи с пологим заходом в море (удобные для детей).
  • В Старом городе — меньше пляжей, но более живописные бухты и дикие места.

Морские прогулки

Прогулки на лодках, катамаранах, яхтах — с заходом в Солнечный Берег, Св. Влас, о. Св. Анастасии.

Денис Шевченко отмечает, что выезд из Украины происходит из Львова и дорога в Болгарию занимает 20 часов в одну сторону, поэтому стоит учитывать это и быть готовым к длительному путешествию в автобусе.

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