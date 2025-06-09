Где отдохнуть в Болгарии: лучшие отели, развлечения, рыбная чорба и розы
Болгария — море теплое, цены приятные, а ночная жизнь не спит. Фокус вместе с турагентом Денисом Шевченко рассказывает о лучших болгарских курортах 2025 года: где самая вкусная рыба, а где можно отдохнуть без детей.
Болгарские курорты уже давно завоевали сердца украинцев — знакомый язык, теплое море, идеальные пляжи, а главное — цены, которые позволяют расслабиться не только телом, но и кошельком. Ищете ли вы драйва с ночными вечеринками, или спокойствия в тени зеленых парков, или, возможно, желаете прикоснуться к средневековой истории — здесь найдется что-то для каждого. Фокус вместе с турагентом Денисом Шевченко — официальным представителем ТО "Anex Tour" — рассказывает о самых популярных болгарских курортах, какие отели выбрать, где лучшая рыбная чорба и какие сувениры привезти домой.
Солнечный Берег: ночная жизнь, по которой скучали
Самый большой и популярный курорт, расположенный на южном побережье Болгарии, возле города Несебр. Широкие песчаные пляжи в 8 км длиной, с плавным заходом в море — идеально для детей.
"Среди туристов здесь преимущественно молодежь, семьи с детьми, туристы из Европы, Израиля, Украины. На Солнечном Берегу много отелей "все включено", апартаментов, баров, ночных клубов, фастфуда и аттракционов. Однако здесь может быть шумно, не лучший выбор для спокойного отдыха", — рассказывает Денис Шевченко.
Самые популярные отели курорта:
- Imperial Palace (ex. Victoria Palace) 5* — если важно расположение — непосредственно у пляжа, с видом на море, рядом развлекательные развлечения (аквапарки, лунапарк, картинг, казино).
- Planeta Sunny Beach 5* — это энергичный, обновленный отель с широкой инфраструктурой для семей, пар и активных туристов. Отличное решение для тех, кто ценит удобство, развлечения на месте и не против пожертвовать тишиной ради взрывного комфорта.подходит для семей, пар, молодежи.
- Nobel Hotel 5* — вариант с современной инфраструктурой (бассейны, СПА, детские услуги), удобной дистанцией до пляжа и интересных локаций. Хорошо подходит как для семейного, так и для делового/романтического отдыха — стоит быть готовым к небольшим дополнительным расходам и возможному шуму из курортной зоны.
Что посмотреть и куда поехать из Солнечного Берега
Старый город Несебр (UNESCO)
- 3 км от Солнечного Берега, легко добраться пешком, автобусом или водным такси.
- Атмосфера средневекового города, старые церкви, узкие улочки, сувенирные лавки.
- Обязательно попробуйте рыбную чорбу, купите керамику или изделия из роз.
Аквапарк Action Aquapark
- Расположен в самом курорте.
- Около 30 горок, детские зоны, волновой бассейн, зоопарк.
- Билет: примерно 25 евро — взрослый, 15 евро — ребенок.
- Есть бесплатные шаттл-басы из отелей.
Бургас
- 35 км — удобно добраться автобусом (примерно 4 евро) или арендованным авто.
- Променад, море, парк, магазины, кафе, арт-центры.
- Стоит посетить Морской сад, смотровую площадку и пирс.
Круиз по морю или вечерний пиратский тур
- Дневные морские прогулки — купание, снорклинг, рыбалка.
- Вечерние туры — с шоу-программой, ужином и фаер-шоу.
- Стоимость — от 25 евро со взрослого.
Долина роз и город Казанлык
- Если вы планируете более длительный отдых — в июне здесь собирают болгарскую розу.
- Можно посетить Музей розы, купить масло и косметику.
Что привезти из Солнечного Берега
- Болгарское вино (Мавруд, Мелник) или ракию.
- Косметику с розовым маслом (даже в аптеках).
- Ручную керамику, специи (паприка, смесь "шарена соль").
- Изделия с лавандой и розами.
Золотые Пески: отдыхать с детьми и душой
Северное побережье Черного моря. Здесь пляжи широкие, с мелким золотистым песком и пологим входом в море — идеально для детей. По словам Дениса Шевченко, Золотые Пески идеально подойдут для семей, пар и людей в возрасте от 30 лет.
Самые популярные отели курорта:
- Melia Grand Hermitage 5* — расположен на первой линии на фоне зелени заповедника и моря — идеально подойдет для спокойного отдыха.
- Admiral Golden Sands 5* — всего 20-30 м от пляжа. Идеально для пар, которые ценят море, SPA и удобную локацию возле пешеходной зоны. Также подходит и для семей с детьми — имеет детскую инфраструктуру.
- Grifid Hotel Noa 5* — для уютного семейного отдыха. Рядом частная пляжная зона — идеальный выбор для людей, которые хотят комфорта и вида на море.
Что посмотреть на Золотых Песках
Природный парк "Золотые Пески"
- Примыкает к курорту — идеально для хайкинга, пикников и утренних прогулок.
- Есть смотровые площадки с видом на море.
Аладжа Манастир
- Средневековый пещерный монастырь в скале (XIII-XIV), в 4 км от центра курорта.
- Атмосферное место с музеем, пешеходными маршрутами, ночной иллюминацией.
Лунапарк и водные развлечения
- В центре курорта — карусели, аттракционы, тир, водные мотоциклы, парашют над морем.
- Детские зоны, аквапарк Aquapolis (один из самых красивых в Болгарии).
Куда поехать от Золотых Песков
Варна (в 17 км)
- Морской сад, дельфинарий, планетарий, римские термы, магазины, рестораны.
- Варненский некрополь (золото 5 тыс. лет давности!) — уникальная археология.
Каменный лес (в 18 км)
- Природное чудо — каменные столбы посреди степи, похожие на руины древнего храма.
- Место силы с мистическими историями.
Балчик + Ботанический сад + дворец королевы Марии (в 40 км)
- Старинный портовый городок с живописным садом и средиземноморской архитектурой.
- Красивый морской ресторан со свежими мидиями.
"Стоит брать отель 4-5 звезд с All Inclusive и SPA, особенно если планируете больше релакса, чем тусовок. Если хотите активных экскурсий — удобно сочетать Золотые Пески + Варна или Балчик", — советует Денис Шевченко.
Несебр: спокойный и красивый отдых
Несебр — старинный прибрежный городок, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен сразу возле популярного курорта Солнечный Берег. Курорт условно делится на Старый город (на полуострове) и Новую часть.
Самые популярные отели курорта:
- Sol Nessebar Palace 5* — это идеальное место для сочетания пляжного отдыха с экскурсиями в исторический Несебр и соседний Солнечный Берег.
- Bilyana Beach | Adults Only 16+ 4* — отдых без детей. Расположен на первой линии пляжа в районе Перла, в 1,5 км от Старого города.
- MPM Hotel Arsena 4* — подходит для отдыха с детьми, из-за наличия детской программы, а также для любителей активного отдыха.
Что посмотреть в Несебре
Старый город Несебра
Здесь античная архитектура и узкие мощеные улочки и старинные церкви. Кроме того краеведческий музей Несебра и керамические и сувенирные лавки в домах XVIII-XIX вв.
Морская набережная
Пешая прогулка вдоль берега со старинным портом, кафе с видом на море, и небольшим маяком.
Чем заняться в Несебре
Отдых на пляже
- В Новом Несебре — обустроенные песчаные пляжи с пологим заходом в море (удобные для детей).
- В Старом городе — меньше пляжей, но более живописные бухты и дикие места.
Морские прогулки
Прогулки на лодках, катамаранах, яхтах — с заходом в Солнечный Берег, Св. Влас, о. Св. Анастасии.
Денис Шевченко отмечает, что выезд из Украины происходит из Львова и дорога в Болгарию занимает 20 часов в одну сторону, поэтому стоит учитывать это и быть готовым к длительному путешествию в автобусе.
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