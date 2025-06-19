Пляж, вино и римская мозаика: 5 курортов Румынии, которые удивят украинских туристов

Румыния — идеальное сочетание моря, оздоровления и развлечений. Фокус вместе с турагентом Денисом Шевченко рассказывает, какие пять румынских локаций стоит обязательно посетить этим летом — от шумной Мамаи до спокойного Юпитера.

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Румыния — страна, которая удивляет. Она умеет сочетать дешевый и комфортный отдых у моря с бальнеологическими центрами, драйвовой ночной жизнью и культурными жемчужинами. Фокус вместе с турагентом Денисом Шевченко — официальным представителем ТО "Anex Tour" — рассказывает о пятерке румынских локаций, где действительно стоит побывать.

Мамая — королева румынских пляжей

Самый известный курорт Румынии, который часто называют "румынской Ривьерой". Он расположен на узкой песчаной косе между Черным морем и озером Сиутгиол, в 5-10 км от центра города Констанца. Это идеальное место для тех, кто хочет совместить пляжный отдых, активную ночную жизнь и близость к городской инфраструктуре.

"Здесь самый длинный пляж в Румынии: более 8 км мелкого светлого песка и широкий пляж, который постепенно погружается в море — идеально для детей", — рассказывает Денис Шевченко.

Что посмотреть и куда пойти в Мамая

Канатная дорога Telegondola — пролегает над курортом вдоль моря. С высоты открываются панорамы пляжей, озера и города.

Озеро Сиутгиол — идеальное для водных видов спорта: парусный спорт, каяки, виндсерфинг.

Аквапарк Aqua Magic — большой водный парк с горками, бассейнами и зонами для детей.

Клубы Ego, Fratelli, Loft — известны своими пляжными вечеринками с DJ-сетами до утра.

Летний театр Mamaya — площадка для концертов, шоу и выступлений под открытым небом.

Прогулки вдоль набережной — здесь можно встретить и модную молодежь, и семьи с детьми, и парочки, пьющие кофе на рассвете.

Мамая имеет десятки отелей разного класса: премиум-отели, такие как Vega Hotel, Iaki, Splendid — со SPA, частными пляжами, бассейнами. Есть также бюджетные варианты: апарт-отели, мини-отели, гостевые дома ближе к северной части курорта.

"Третий вариант — семейные апартаменты с кухней и видом на море — популярны среди украинских туристов", — продолжает Шевченко.

Что попробовать на курорте Мамая

Морепродукты — грилированные кальмары, устрицы, черноморская рыба.

Румынские вина — особенно из региона Добруджа.

Плацинды с брынзой, мамалыга и вкусный козий сыр.

Кофе с видом на море — традиционно подается с мини-десертом.

Эфорие-Норд — и море, и лечение

Если Мамая — это про клубы, громкую музыку и тусовки, то Эфорие-Норд — это про тишину, лечение, семейный комфорт и целебные грязи. Курорт расположен всего в 12 км от Констанцы и имеет столетнюю историю как бальнеологический центр. Здесь выбирают отдых те, кто ищет релакс, оздоровление и чистые пляжи без толпы.

Что стоит знать об Эрофие-Норде

Один из старейших курортов Румынии: основан еще в 1894 году.

Оздоровительный центр страны: славится своими лечебными грязями из озера Текиргьол и термальными источниками.

Песчаные пляжи: побережье простирается на более 3 км, пляжи чистые, с медленным входом в воду — безопасны для детей.

Доступные цены: дешевле, чем Мамая, но с неплохой инфраструктурой — подойдет для бюджетного и семейного отдыха.

Что делать в Эрофие-Норд

Озеро Текиргьол — соленое озеро с черными лечебными грязями. Их используют для процедур при заболеваниях кожи, суставов и нервной системы.

Центр бальнеотерапии — многочисленные санатории и SPA-комплексы предлагают программы по грязелечению, массажу, гидротерапии.

Прогулки по набережной — вдоль моря тянется ухоженная пешеходная зона с кафе, качелями, вечерними ярмарками.

Пляж Debarcader — популярный среди туристов, с зоной для детей и прокатом лежаков.

Аквапарк Eforie Aqua Park — небольшой, но современный, идеальный для семей с детьми.

В Эфорие-Норд можно остановиться как в спа-отелях: Mirage MedSPA, Ana Hotels Europa — с лечебными программами, бассейнами с соленой водой, термальными ваннами, так и арендовать гостевые домики и апартаменты или семейные пансионаты — с домашней кухней, двориками и уютной атмосферой.

Констанца — город, где море встречается с историей

Констанца — не просто прибрежный город. Это настоящая жемчужина Черного моря: античная Томи, космополитический порт, центр пляжного отдыха и культуры, где римские мозаики соседствуют с пляжными барами, а мечети с видом на казино рассказывают историю смешанных эпох.

Город расположен всего в 250 км от Бухареста и является крупнейшим портом Румынии и ключевым пунктом для тех, кто направляется на курорты Мамая или Эфорие-Норд.

Пляжи в Констанце

В самом городе несколько городских пляжей, которые популярны среди местных:

Modern Beach — широкий, с многочисленными барами, прокатом шезлонгов, музыкой.

Trei Papuci — поменьше, но уютный, с молодежной атмосферой.

Plaja Neversea — стал известным благодаря музыкальному фестивалю Neversea, который каждый год собирает тысячи фанатов EDM и попа.

Что посмотреть в Констанце

Казино Констанцы: главная визитная карточка города. Построенное в 1910 году в стиле ар-нуво, оно вновь открылось после масштабной реконструкции в 2024-м.

"Волшебное место. Сказочный фасад с видом на море — любимое место для селфи или панорамного фото", — рассказывает турагент.

Старый город и набережная. Уютные улочки, лавочки с сувенирами, арт-кафе, рестораны с черноморской кухней и исторические сооружения — идеально для вечерних прогулок.

Уютные улочки, лавочки с сувенирами, арт-кафе, рестораны с черноморской кухней и исторические сооружения — идеально для вечерних прогулок. Римская мозаика. Настоящая античная достопримечательность — остатки римских зданий с мозаичными полами II-IV века нашей эры. Сохранилась часть дворца, терм и торговых площадей.

Настоящая античная достопримечательность — остатки римских зданий с мозаичными полами II-IV века нашей эры. Сохранилась часть дворца, терм и торговых площадей. Мечеть Кароля І. Одна из крупнейших и старейших мечетей Румынии. Можно подняться на минарет и увидеть панораму старого города и Черного моря.

Одна из крупнейших и старейших мечетей Румынии. Можно подняться на минарет и увидеть панораму старого города и Черного моря. Археологический музей и Музей фольклора. Коллекции артефактов от даков до византийцев, традиционные костюмы Добруджи — история оживает в деталях.

Что попробовать в Констанце

Зупа де Пеше — рыбный суп, подаваемый с уксусом и острым перцем.

Сармале — голубцы из виноградных листьев или капусты.

Плацинда с яблоками или брынзой — классический румынский десерт.

Рыбные деликатесы из озера Сиутгиол — жареный лещ, карп или черноморская камбала.

Мангалия — курорт трех стихий

Мангалия — один из старейших городов Румынии, основанный греками более 2600 лет назад под названием Каллатида. Сегодня это спокойный курорт с богатым культурным наследием, живописными пляжами и приятной атмосферой для семейного отдыха.

Город расположен в 60 км к югу от Констанцы, у самой границы с Болгарией. Благодаря умеренному климату, теплому морю и большому количеству солнечных дней, Мангалия становится все популярнее среди туристов, которые ценят спокойствие и комфорт.

"Мангалию выбирают для отдыха с детьми за чистые, песчаные пляжи с плавным заходом в море. Кроме того здесь также есть программы лечения грязями из местных озер. По сравнению с курортами Мамая и Эфорие-Норд — здесь больше пространства для спокойного отдыха", — говорит Шевченко.

Что посмотреть и куда пойти в Мангалии

Археологический музей Мангалии — коллекция античных артефактов, рассказывающих о древней истории города.

Крепость Генуэзская Цитадель — руины средневековой крепости, расположенные недалеко от центра.

Парк Рефлексотерапии и Променад — зону для прогулок, велосипедных маршрутов и отдыха.

Церковь Святого Иоанна — одна из старейших церквей в регионе с красивой архитектурой.

Променад вдоль моря — с кафе, детскими площадками и небольшими рынками.

Турагент советует останавливаться в отелях Danubius Health Spa Resort, Hotel Commodore — с собственными СПА-зонами и бассейнами. Для более бюджетного отдыха — апартаменты и пансионаты.

Юпитер — оазис для семейного релакса

Юпитер — это небольшой курортный комплекс между Мамая и Мангалией, известный своей спокойной атмосферой и комфортом. Идеальный выбор для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с прогулками по живописной природе и качественным сервисом.

Расположенный примерно в 35 км от Констанцы, Юпитер — это место, где можно насладиться отдыхом без шума больших курортов, но со всей необходимой инфраструктурой для туристов.

"Здесь также просторные, чистые пляжи с мелким песком, много зеленых зон и парков — для спокойных прогулок и отдыха с детьми. Это место идеально для тех, кто желает спрятаться от суеты города", — говорит Шевченко.

Что посмотреть и куда пойти в Юпитере

Пляж Юпитер — широкий и ухоженный, с зонтиками и лежаками, прокатом водного снаряжения.

Природные заповедники в окрестностях — например, Дунаевские лиманы с уникальной флорой и фауной.

Вечерние прогулки по набережной — кафе с местной кухней, возможность отведать свежую рыбу и морепродукты.

Посещение музеев и культурных центров в Констанце — город находится всего в получасе езды.

Остановиться можно в отелях Hotel Neptune, Hotel Europa, или же в апартаментах или арендовать домик в частном секторе — варианты для тех, кто любит самостоятельность и домашний уют.

Лайфхаки для путешественников

Когда ехать: лучшее время — с середины июня до конца августа. В сентябре — меньше людей, но еще тепло.

лучшее время — с середины июня до конца августа. В сентябре — меньше людей, но еще тепло. Как добраться: из Украины удобно ехать на авто или автобусе через Черновцы или Одессу в Констанцу.

из Украины удобно ехать на авто или автобусе через Черновцы или Одессу в Констанцу. Что попробовать: мамалыга с брынзой, холодное пиво Ursus, рыбу на гриле, местное вино из Добруджи.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о лучших курортах и развлечениях Болгарии.