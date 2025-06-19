Пляж, вино и римская мозаика: 5 курортов Румынии, которые удивят украинских туристов
Румыния — идеальное сочетание моря, оздоровления и развлечений. Фокус вместе с турагентом Денисом Шевченко рассказывает, какие пять румынских локаций стоит обязательно посетить этим летом — от шумной Мамаи до спокойного Юпитера.
Румыния — страна, которая удивляет. Она умеет сочетать дешевый и комфортный отдых у моря с бальнеологическими центрами, драйвовой ночной жизнью и культурными жемчужинами. Фокус вместе с турагентом Денисом Шевченко — официальным представителем ТО "Anex Tour" — рассказывает о пятерке румынских локаций, где действительно стоит побывать.
Мамая — королева румынских пляжей
Самый известный курорт Румынии, который часто называют "румынской Ривьерой". Он расположен на узкой песчаной косе между Черным морем и озером Сиутгиол, в 5-10 км от центра города Констанца. Это идеальное место для тех, кто хочет совместить пляжный отдых, активную ночную жизнь и близость к городской инфраструктуре.
"Здесь самый длинный пляж в Румынии: более 8 км мелкого светлого песка и широкий пляж, который постепенно погружается в море — идеально для детей", — рассказывает Денис Шевченко.
Что посмотреть и куда пойти в Мамая
- Канатная дорога Telegondola — пролегает над курортом вдоль моря. С высоты открываются панорамы пляжей, озера и города.
- Озеро Сиутгиол — идеальное для водных видов спорта: парусный спорт, каяки, виндсерфинг.
- Аквапарк Aqua Magic — большой водный парк с горками, бассейнами и зонами для детей.
- Клубы Ego, Fratelli, Loft — известны своими пляжными вечеринками с DJ-сетами до утра.
- Летний театр Mamaya — площадка для концертов, шоу и выступлений под открытым небом.
- Прогулки вдоль набережной — здесь можно встретить и модную молодежь, и семьи с детьми, и парочки, пьющие кофе на рассвете.
Мамая имеет десятки отелей разного класса: премиум-отели, такие как Vega Hotel, Iaki, Splendid — со SPA, частными пляжами, бассейнами. Есть также бюджетные варианты: апарт-отели, мини-отели, гостевые дома ближе к северной части курорта.
"Третий вариант — семейные апартаменты с кухней и видом на море — популярны среди украинских туристов", — продолжает Шевченко.
Что попробовать на курорте Мамая
- Морепродукты — грилированные кальмары, устрицы, черноморская рыба.
- Румынские вина — особенно из региона Добруджа.
- Плацинды с брынзой, мамалыга и вкусный козий сыр.
- Кофе с видом на море — традиционно подается с мини-десертом.
Эфорие-Норд — и море, и лечение
Если Мамая — это про клубы, громкую музыку и тусовки, то Эфорие-Норд — это про тишину, лечение, семейный комфорт и целебные грязи. Курорт расположен всего в 12 км от Констанцы и имеет столетнюю историю как бальнеологический центр. Здесь выбирают отдых те, кто ищет релакс, оздоровление и чистые пляжи без толпы.
Что стоит знать об Эрофие-Норде
- Один из старейших курортов Румынии: основан еще в 1894 году.
- Оздоровительный центр страны: славится своими лечебными грязями из озера Текиргьол и термальными источниками.
- Песчаные пляжи: побережье простирается на более 3 км, пляжи чистые, с медленным входом в воду — безопасны для детей.
- Доступные цены: дешевле, чем Мамая, но с неплохой инфраструктурой — подойдет для бюджетного и семейного отдыха.
Что делать в Эрофие-Норд
- Озеро Текиргьол — соленое озеро с черными лечебными грязями. Их используют для процедур при заболеваниях кожи, суставов и нервной системы.
- Центр бальнеотерапии — многочисленные санатории и SPA-комплексы предлагают программы по грязелечению, массажу, гидротерапии.
- Прогулки по набережной — вдоль моря тянется ухоженная пешеходная зона с кафе, качелями, вечерними ярмарками.
- Пляж Debarcader — популярный среди туристов, с зоной для детей и прокатом лежаков.
- Аквапарк Eforie Aqua Park — небольшой, но современный, идеальный для семей с детьми.
В Эфорие-Норд можно остановиться как в спа-отелях: Mirage MedSPA, Ana Hotels Europa — с лечебными программами, бассейнами с соленой водой, термальными ваннами, так и арендовать гостевые домики и апартаменты или семейные пансионаты — с домашней кухней, двориками и уютной атмосферой.
Констанца — город, где море встречается с историей
Констанца — не просто прибрежный город. Это настоящая жемчужина Черного моря: античная Томи, космополитический порт, центр пляжного отдыха и культуры, где римские мозаики соседствуют с пляжными барами, а мечети с видом на казино рассказывают историю смешанных эпох.
Город расположен всего в 250 км от Бухареста и является крупнейшим портом Румынии и ключевым пунктом для тех, кто направляется на курорты Мамая или Эфорие-Норд.
Пляжи в Констанце
В самом городе несколько городских пляжей, которые популярны среди местных:
- Modern Beach — широкий, с многочисленными барами, прокатом шезлонгов, музыкой.
- Trei Papuci — поменьше, но уютный, с молодежной атмосферой.
- Plaja Neversea — стал известным благодаря музыкальному фестивалю Neversea, который каждый год собирает тысячи фанатов EDM и попа.
Что посмотреть в Констанце
- Казино Констанцы: главная визитная карточка города. Построенное в 1910 году в стиле ар-нуво, оно вновь открылось после масштабной реконструкции в 2024-м.
"Волшебное место. Сказочный фасад с видом на море — любимое место для селфи или панорамного фото", — рассказывает турагент.
- Старый город и набережная. Уютные улочки, лавочки с сувенирами, арт-кафе, рестораны с черноморской кухней и исторические сооружения — идеально для вечерних прогулок.
- Римская мозаика. Настоящая античная достопримечательность — остатки римских зданий с мозаичными полами II-IV века нашей эры. Сохранилась часть дворца, терм и торговых площадей.
- Мечеть Кароля І. Одна из крупнейших и старейших мечетей Румынии. Можно подняться на минарет и увидеть панораму старого города и Черного моря.
- Археологический музей и Музей фольклора. Коллекции артефактов от даков до византийцев, традиционные костюмы Добруджи — история оживает в деталях.
Что попробовать в Констанце
- Зупа де Пеше — рыбный суп, подаваемый с уксусом и острым перцем.
- Сармале — голубцы из виноградных листьев или капусты.
- Плацинда с яблоками или брынзой — классический румынский десерт.
- Рыбные деликатесы из озера Сиутгиол — жареный лещ, карп или черноморская камбала.
Мангалия — курорт трех стихий
Мангалия — один из старейших городов Румынии, основанный греками более 2600 лет назад под названием Каллатида. Сегодня это спокойный курорт с богатым культурным наследием, живописными пляжами и приятной атмосферой для семейного отдыха.
Город расположен в 60 км к югу от Констанцы, у самой границы с Болгарией. Благодаря умеренному климату, теплому морю и большому количеству солнечных дней, Мангалия становится все популярнее среди туристов, которые ценят спокойствие и комфорт.
"Мангалию выбирают для отдыха с детьми за чистые, песчаные пляжи с плавным заходом в море. Кроме того здесь также есть программы лечения грязями из местных озер. По сравнению с курортами Мамая и Эфорие-Норд — здесь больше пространства для спокойного отдыха", — говорит Шевченко.
Что посмотреть и куда пойти в Мангалии
- Археологический музей Мангалии — коллекция античных артефактов, рассказывающих о древней истории города.
- Крепость Генуэзская Цитадель — руины средневековой крепости, расположенные недалеко от центра.
- Парк Рефлексотерапии и Променад — зону для прогулок, велосипедных маршрутов и отдыха.
- Церковь Святого Иоанна — одна из старейших церквей в регионе с красивой архитектурой.
- Променад вдоль моря — с кафе, детскими площадками и небольшими рынками.
Турагент советует останавливаться в отелях Danubius Health Spa Resort, Hotel Commodore — с собственными СПА-зонами и бассейнами. Для более бюджетного отдыха — апартаменты и пансионаты.
Юпитер — оазис для семейного релакса
Юпитер — это небольшой курортный комплекс между Мамая и Мангалией, известный своей спокойной атмосферой и комфортом. Идеальный выбор для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с прогулками по живописной природе и качественным сервисом.
Расположенный примерно в 35 км от Констанцы, Юпитер — это место, где можно насладиться отдыхом без шума больших курортов, но со всей необходимой инфраструктурой для туристов.
"Здесь также просторные, чистые пляжи с мелким песком, много зеленых зон и парков — для спокойных прогулок и отдыха с детьми. Это место идеально для тех, кто желает спрятаться от суеты города", — говорит Шевченко.
Что посмотреть и куда пойти в Юпитере
- Пляж Юпитер — широкий и ухоженный, с зонтиками и лежаками, прокатом водного снаряжения.
- Природные заповедники в окрестностях — например, Дунаевские лиманы с уникальной флорой и фауной.
- Вечерние прогулки по набережной — кафе с местной кухней, возможность отведать свежую рыбу и морепродукты.
- Посещение музеев и культурных центров в Констанце — город находится всего в получасе езды.
Остановиться можно в отелях Hotel Neptune, Hotel Europa, или же в апартаментах или арендовать домик в частном секторе — варианты для тех, кто любит самостоятельность и домашний уют.
Лайфхаки для путешественников
- Когда ехать: лучшее время — с середины июня до конца августа. В сентябре — меньше людей, но еще тепло.
- Как добраться: из Украины удобно ехать на авто или автобусе через Черновцы или Одессу в Констанцу.
- Что попробовать: мамалыга с брынзой, холодное пиво Ursus, рыбу на гриле, местное вино из Добруджи.
Напомним, ранее Фокус рассказывал о лучших курортах и развлечениях Болгарии.