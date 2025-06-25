Адриатика, лавандовый мед и виды "Игры престолов": что предлагает туристам Хорватия в 2025 году

Море, история, вино и приятные цены — Хорватия в 2025-м снова привлекает украинцев. Фокус вместе с турагентом Лилией Бондарь рассказывает почему на остров Хвар лучше не ехать с маленькими детьми, и где любят отдыхать гурманы.

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Фьорды, море, старинные крепости, бокал белого вина — все это звучит как мечта о Скандинавии или Италии. На самом деле это Хорватия. В 2025-м она снова в тренде среди украинцев, и не просто так. Фокус вместе с экспертом по туризму Лилией Бондарь рассказывает, где лучше отдыхать в Хорватии, что смотреть и что нельзя не попробовать.

5 лучших локаций для отдыха в Хорватии

Дубровник — "жемчужина Адриатики". Средневековый город, который знаком фанатам "Игры престолов" — здесь снимали Королевскую Гавань. Прогулка по крепостным стенам, подъем на канатке к горе Срдж и бокал мальвазии с видом на море — мастхэв отпуска.

"Подойдет тем, кто ищет культурный отпуск с эстетикой, историей и фотогеничными пейзажами. Идеально для пар, семей с подростками. Однако стоит помнить, что Дубровник популярно место среди туристов, поэтому толпы не избежать", — говорит турагент Лилия Бондарь.

Цены в Дубровнике:

отели: 100-200 евро/ночь;

ресторан: 35-60 евро за ужин на двоих;

кафе: 1.20-3 евро;

проезд в городе: 4-5 евро в день (или дневной пас).

Сплит — более динамичный и живой, с уличным искусством и ночной жизнью. Для молодежи и тусовок — идеальное место. Но есть на что посмотреть и ценителям истории — дворец императора Диоклетиана – один из лучше сохранившихся римских городов в городе.

Это место, по словам турагента, подойдет путешественникам со средним бюджетом и тем, кто хочет соединить пляж и активную городскую жизнь. Но стоит помнить, что здесь любит отдыхать молодежь в веселых компаниях.

Цены в Сплите:

хостел: 20-35 евро/ночь;

средний отель: 70-100 евро;

ужин: 25-35 евро;

транспорт: 5-10 евро/день;

экскурсии/музеи: 10-20 евро.

Остров Хвар — еще один тусовочный рай, но с лавандовыми полями, яхтами, барными террасами прямо в море и прозрачными бухтами. В 2025 году здесь открыли новый пляжный клуб Hula Hula+, так что вечеринки до рассвета гарантированы.

Сюда лучше не ехать семьям с маленькими детьми — музыка здесь гудит постоянно.

"Подойдет тем, кто хочет драйва и постоянных вечеринок: компаниям друзей, молодым парам и вообще любителям танцев до утра", — продолжает Бондарь.

Цены на острове Хвар:

отели: 120-250 евро/ночь (премиум);

пляжные клубы (Hula Hula+): вход 15-20 евро;

локальный ужин: 30-40 евро;

трансфер на пароме: 5-15 евро/рейс.

Плитвицкие озера — национальный парк, который выглядит так, будто его придумал Pixar. Водопады, бирюзовая вода, дикие олени и 16 озер, соединенных мостами и каскадами.

"Идеальное место для семей с детьми, любителей природы, фотографов, а также тех, кто хочет отдохнуть без моря, но с эффектом "вау". Здесь невероятно красиво и спокойно", — говорит эксперт.

Цена:

вход: 25-40 евро (по сезону);

отель рядом: 60-150 евро/ночь;

еда в парке: 8-15 евро;

трансфер автобусом из Сплита: 11-20 евро.

Истрия — для тех, кто хочет вина, сыра, трюфелей и покоя. Поселки Мотовун и Грожнян — это рай для гурманов и эстетов, где очень спокойно и нет толпы.

Для поклонников гастротуров и просто любящих вкусно поесть и спокойно отдохнуть.

Цены в Истрии:

виллы/апартаменты: 50-200 евро/ночь;

винные дегустации: 25-80 евро;

трюфельные блюда: 20-30 евро;

еда локально: 8-15 евро;

кофейня: 1.20-3 евро.

Плитвицкие озера Хорватии — одно из самых красивых мест страны

Что посмотреть в Хорватии, кроме моря

Крепости и римские амфитеатры: Пула — город, где стоит один из крупнейших античных амфитеатров Европы.

Вход в амфитеатр стоит 8-12 евро, а вот экскурсии по городу с гидом обойдется в 20 евро в среднем. Ночь в отеле в Пуле стоит от 50 евро.

Винные дороги Хорватии: особенно вокруг Пореча и в Славонии — здесь предлагают дегустации прямо в подвалах и маленьких семейных винодельнях.

"Дегустация вина, это где-то 2-4 сорта, стоит от 15 до 30 евро за человека. Очень советую попробовать. Организованные винные туры с транспортировкой — от 50 евро за половину дня. По желанию можно остановиться в отеле вблизи вблизи виноделен — это обойдется в 60-120 евро за ночь, однако просыпаться под ароматы винограда — непревзойденно", — делится впечатлениями Бондарь.

Подводный музей возле Мали Лошинь — уникальный дайвинг-объект с антикварными скульптурами прямо на дне Адриатики.

Дайвинг-тур с инструктором стоит 60-90 евро за сеанс. Аренда снаряжения — 20-30 евро за день. Трансфер до места погружения — 10-15 евро с человека.

Венецианское наследие — в старых городах видны венецианские львы, готика и даже итальянские надписи — Хорватия долго была частью Венецианской республики.

Вход в музеи и дворцы стоит 5-15 евро, а автобусные туры с гидом (общая экскурсия по венецианскому наследию) — 20-40 евро.

Что попробовать в Хорватии

Турагентка советует обязательно попробовать паштицаду.

"Это мясо, тушеное в вине с пряностями и подается с ньоками — это как наши галушки. Вкусы якобы понятны, но с нотками вина — это что-то очень необычное", — говорит Бондарь.

Также следует попробовать черное ризотто с каракатицей — готовится на побережье, особенно вкусное в ресторанах Далмации. Среди других блюд: фиш-платтеры из дорады, осминога, мидий и кальмаров — обязательно с бокалом белого гревачи или грашевац. Трюфели — особенно в Истрии, где их подают даже с мороженым или пастой. Лавандовый мед и инжирный джем — для сувениров и собственного завтрака на террасе.

Советы для туристов в Хорватии

"Не бронируйте первую попавшуюся квартиру на Booking — лучше проверить местные платформы или официальные сайты муниципалитетов: так дешевле и без комиссий. Также помните, пляжи в Хорватии бывают галечные и бетонные — берите аква-обувь. В местных кафе порции большие — одну пасту смело можно делить на двоих", — предупреждает турагентка.

Хорватия в 2025 году — это отпуск без спешки, с бокалом вина у моря, историей под ногами и морским бризом вместо кондиционера. Идеальный вариант, если хочется настоящей перезагрузки без лишней суеты.

Напомним, Фокус рассказывал о лучших пляжах, маршрутах и блюдах в Черногории.

Также Фокус рассказывал о лучших пляжах Румынии этого года.