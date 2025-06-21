Теплое море, розовый песок и бокал вина: как выглядит идеальный отпуск в Черногории
Черногория — теплое море, вкусная кухня и живописные пейзажи. Фокус вместе с турагентом Лилией Бондарь рассказывает о лучших пляжах, маршрутах и блюдах, которые сделают это путешествие действительно незабываемым.
Черногория — это спокойствие с видом на скалы, ласковым морем и бокалом Vranac под шум волн. Этим летом страна с тысячей бухт и розовым песком привлекает не только доступными ценами, но и атмосферой средиземноморского уюта без туристического ажиотажа. Фокус вместе с турагентом Лилией Бондарь собрали гид по лучшим пляжам, городам и блюдам, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни — именно в этом сезоне.
ТОП-5 лучших пляжей Черногории
Яз, Будва
"Яз — это о музыке, масштабе и свободе", — подчеркивает Бондарь.
Пляж простирается на 1,2 км и состоит из двух частей: одна большая — галечная с мягким песком ближе к воде, другая — более "дикая", идеальная для спокойного уединения.
"В 2000-х здесь гремели концерты звезд мирового масштаба — Мадонны и The Rolling Stones, поэтому Яз ассоциируется не только с загаром, но и с фестивалями. Идеально подойдет молодым путешественникам, любителям живой музыки, парам, которые хотят немного тусовки, но не как в Барселоне", — продолжает турагент.
Святой Стефан
Самое узнаваемое место на всех открытках из Черногории. Исторический остров-крепость XVI века ныне — отель Aman, доступ к которому имеют только его гости.
"Но это не мешает наслаждаться двумя пляжами по обе стороны перешейка. Один из них — публичный (левый), другой — частный (правый), но на нем можно отдохнуть за плату", — говорит Фокусу Бондарь.
Песок здесь действительно имеет розоватый оттенок, а цвет моря — изумрудно-голубой. Вид — захватывает дух, особенно на закате солнца.
Пляж Святой Стефан понравится влюбленным, любителям инстаграмных фото, ценителям спокойного, эстетического отдыха.
Великая Плажа, Ульцинь
Это не просто пляж — это черногорская "Сахара". Тринадцать километров серого вулканического песка тянутся вдоль побережья почти до границы с Албанией. Здесь простор, ветер и свобода.
"Идеальные условия для кайтинга и серфинга: работают школы, есть прокат снаряжения. Пляж — частично обустроенный, частично — "дикий". Встречаются кемпинги, деревянные бары, лаунж-зоны с пуфами. Вода теплая, берег мелкий — детям будет безопасно", — продолжает эксперт.
Плави Горизонты, полуостров Луштица
Бухта, спрятанная среди оливковых деревьев, со спокойной водой и мелким золотистым песком — как с открытки. Пляж небольшой, поэтому лучше приходить утром, чтобы занять место. Здесь очень мелко, вода прогревается быстро, волн почти не бывает.
"Идеально подходит для детей, а еще — для пикников на природе. Есть туалеты, души, кафе и возможность арендовать шезлонг. Вокруг — тишина и аромат сосен", — делится впечатлениями Бондарь.
Могрен, Будва
Могрен — это два пляжа, соединенные туннелем в скале, и каждый из них имеет свою атмосферу. Песчаный берег, бирюзовая вода, крутые скалы, на которых растут сосны. К пляжу ведет пешеходная дорожка от Старого города Будвы — красивая и романтичная.
"Место популярное, поэтому лучше приходить до 10:00. Но если повезет, найдете уголок в тени скалы. Можно взять катамаран или понырять с берега — вода здесь удивительно прозрачная", — продолжает турагентка.
Что посмотреть в Черногории: маршрут с фотоаппаратом
Старый город Котор — город-квест среди гор и моря
Котор — это не просто город, а лабиринт каменных улочек, где легко потеряться, но приятно блуждать. В каждом переулке — маленькие площади, кафе с прохладным вином, лавки с украшениями ручной работы и... коты.
"Да, Котор считается "городом котов", они здесь — живые символы, им даже посвящен музей. Рекомендую подняться на крепость Святого Иоанна (около 1350 ступенек), откуда открывается захватывающая панорама на Боко-Которский залив — один из самых красивых в Европе", — говорит Бондарь.
Цетине — сердце черногорской истории
Бывшая столица Черногории спрятана в горах и наполнена духом патриархального прошлого. Именно здесь хранится главная православная святыня страны — Цетинский монастырь, где, по легенде, хранятся мощи Иоанна Крестителя.
Город уютный, с красивыми посольскими виллами XIX века, музеями (например, Национальный музей Черногории) и спокойной атмосферой. Идеальное место для неспешной прогулки на один день.
Лайфхак: рядом с Цетине — пещера Липская с подземным маршрутом, сталактитами и электрическим экскурсионным поездом. Отличный вариант в жаркую погоду.
Национальный парк Дурмитор — черногорские Альпы
Этот парк — мечта для любителей активного отдыха. Здесь более 50 горных вершин (самая высокая — Боботов Кук, 2523 м), 18 ледниковых озер (самое известное — Черное озеро) и глубокие каньоны. Каньон реки Тара — второй по глубине в мире после Гранд-Каньона!
По словам турагентки, можно пойти в хайкинг, взять велосипед, сплавиться на плоту (рафтинг) или просто гулять среди елей и дышать полной грудью.
"Остановитесь в городе Жабляк — он компактный, с недорогим жильем, и оттуда удобно отправляться в поход или на экскурсию", — советует Бондарь.
Остров Богородицы на рифе — легенда на воде
Этот остров — уникальный: создан вручную моряками из Пераста на месте, где, по преданию, нашли икону Богородицы. Они выбрасывали в море камни и остатки затонувших кораблей — так и появился остров.
На нем расположена барочная церковь, где хранятся морские трофеи, древние иконы и вышивка, созданная женщиной, которая ждала мужа с моря десятки лет. Атмосфера — магическая. Добраться можно на катере из Пераста.
Лайфхак: в Перасте запрещены автомобили, поэтому город идеален для тихой прогулки с камерой в руках. Обязательно попробуйте рыбу с гриля в местных тавернах.
Что попробовать: гастротур по-черногорски
- Чевапи — мясные колбаски из говядины или смешанного фарша, подают с каймаком и хлебом лепиня.
- Бузара — мидии или креветки, тушеные в вине с чесноком. Простой рецепт — божественный вкус.
- Паштровский сыр — домашний, соленый, выдержанный. Прекрасно подходит к черногорскому вину.
- Ягненок на вертеле — традиционное блюдо в горах. Если видите дым — там вкусно.
- Вино Vranac и rakija — автохтонные напитки, которые заставят забыть о французском шардоне.
В Черногории каждое утро начинается с моря, а вечер — с бокала вина на террасе под звуки цикад. Это не шумная Турция и не роскошная Италия. Это нечто среднее — доступное, теплое и настоящее. И вам туда точно стоит поехать.
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