Тепле море, рожевий пісок і келих вина: як виглядає ідеальна відпустка в Чорногорії

Чорногорія — тепле море, смачна кухня й мальовничі пейзажі. Фокус разом із турагенткою Лілією Бондар розповідає про найкращі пляжі, маршрути та страви, які зроблять цю подорож справді незабутньою.

Related video

Чорногорія — це спокій з видом на скелі, лагідним морем та келихом Vranac під шум хвиль. Цього літа країна з тисячею бухт і рожевим піском приваблює не лише доступними цінами, а й атмосферою середземноморського затишку без туристичного ажіотажу. Фокус разом із турагенткою Лілією Бондар зібрали гід по найкращих пляжах, містах і стравах, які варто спробувати хоча б раз у житті — саме цього сезону.

ТОП-5 найкращих пляжів Чорногорії

Яз, Будва

"Яз — це про музику, масштаб і свободу", — підкреслює Бондар.

Пляж простягається на 1,2 км і складається з двох частин: одна більша — галькова з м’яким піском ближче до води, інша — більш "дика", ідеальна для спокійного усамітнення.

"У 2000-х тут гриміли концерти зірок світового масштабу — Мадонни й The Rolling Stones, тому Яз асоціюється не лише з засмагою, а й з фестивалями. Ідеально підійде молодим мандрівникам, поціновувачам живої музики, парам, які хочуть трохи тусовки, але не як у Барселоні", — продовжує турагентка.

Святий Стефан

Найбільш впізнаване місце на всіх листівках з Чорногорії. Історичний острів-фортеця XVI століття нині — готель Aman, доступ до якого мають лише його гості.

"Але це не заважає насолоджуватись двома пляжами по обидва боки перешийка. Один із них — публічний (лівий), інший — приватний (правий), але на ньому можна відпочити за плату", — каже Фокусу Бондар.

Пісок тут справді має рожевуватий відтінок, а колір моря — смарагдово-блакитний. Вид — захоплює дух, особливо на заході сонця.

Пляж Святий Стефан сподобається закоханим, любителям інстаграмних фото, поціновувачам спокійного, естетичного відпочинку.

Велика Плажа, Ульцинь

Це не просто пляж — це чорногорська "Сахара". Тринадцять кілометрів сірого вулканічного піску тягнуться вздовж узбережжя майже до кордону з Албанією. Тут простір, вітер і свобода.

"Ідеальні умови для кайтингу й серфінгу: працюють школи, є прокат спорядження. Пляж — частково облаштований, частково — "дикий". Зустрічаються кемпінги, дерев’яні бари, лаунж-зони з пуфами. Вода тепла, берег мілкий — дітям буде безпечно", — продовжує експертка.

Плаві Горизонти, півострів Луштица

Бухта, схована серед оливкових дерев, зі спокійною водою та дрібним золотистим піском — як з листівки. Пляж невеликий, тому краще приходити зранку, аби зайняти місце. Тут дуже мілко, вода прогрівається швидко, хвиль майже не буває.

"Ідеально підходить для дітей, а ще — для пікніків на природі. Є туалети, душі, кафе й можливість орендувати шезлонг. Навколо — тиша й аромат сосен", — ділиться враженнями Бондар.

Могрен, Будва

Могрен — це два пляжі, з’єднані тунелем у скелі, і кожен з них має свою атмосферу. Піщаний берег, бірюзова вода, круті скелі, на яких ростуть сосни. До пляжу веде пішохідна доріжка від Старого міста Будви — красива і романтична.

"Місце популярне, тому краще приходити до 10:00. Але якщо пощастить, знайдете куточок у тіні скелі. Можна взяти катамаран або попірнати з берега — вода тут напрочуд прозора", — продовжує турагентка.

Могрен - зачаровує своєю красою та затишком

Що подивитися в Чорногорії: маршрут з фотоапаратом

Старе місто Котор — місто-квест серед гір і моря

Котор — це не просто місто, а лабіринт кам’яних вуличок, де легко загубитися, але приємно блукати. У кожному провулку — маленькі площі, кафе з прохолодним вином, крамниці з прикрасами ручної роботи та… коти.

"Так, Котор вважається "містом котів", вони тут — живі символи, їм навіть присвячено музей. Рекомендую піднятись на фортецю Святого Івана (близько 1350 сходинок), звідки відкривається захоплива панорама на Боко-Которську затоку — одну з найкрасивіших у Європі", — каже Бондар.

Цетинє — серце чорногорської історії

Колишня столиця Чорногорії захована в горах і наповнена духом патріархального минулого. Саме тут зберігається головна православна святиня країни — Цетинський монастир, де, за легендою, зберігаються мощі Іоанна Хрестителя.

Місто затишне, з красивими посольськими віллами XIX століття, музеями (наприклад, Національний музей Чорногорії) і спокійною атмосферою. Ідеальне місце для неспішної прогулянки на один день.

Лайфхак: поруч із Цетинє — печера Липська з підземним маршрутом, сталактитами та електричним екскурсійним поїздом. Чудовий варіант у спекотну погоду.

Національний парк Дурмітор — чорногорські Альпи

Цей парк — мрія для любителів активного відпочинку. Тут понад 50 гірських вершин (вища — Боботов Кук, 2523 м), 18 льодовикових озер (найвідоміше — Чорне озеро) і глибокі каньйони. Каньйон річки Тара — другий за глибиною у світі після Гранд-Каньйону!

За словами турагентки, можна піти в хайкінг, взяти велосипед, сплавитись на плоті (рафтинг) або просто гуляти серед смерек і дихати на повні груди.

"Зупиніться у місті Жабляк — воно компактне, з недорогим житлом, і звідти зручно вирушати в похід або на екскурсію", — радить Бондар.

Острів Богородиці на рифі — легенда на воді

Цей острів — унікальний: створений вручну моряками з Пераста на місці, де, за переказом, знайшли ікону Богородиці. Вони викидали в море каміння і залишки затонулих кораблів — так і з’явився острів.

На ньому розташована барокова церква, де зберігаються морські трофеї, стародавні ікони і вишивка, створена жінкою, яка чекала чоловіка з моря десятки років. Атмосфера — магічна. Добратись можна катером з Пераста.

Лайфхак: у Перасті заборонено автомобілі, тому місто ідеальне для тихої прогулянки з камерою в руках. Обов’язково скуштуйте рибу з гриля в місцевих тавернах.

Що скуштувати: гастротур по-чорногорськи

Чевапі — м’ясні ковбаски з яловичини або змішаного фаршу, подають із каймаком і хлібом лепіня.

— м’ясні ковбаски з яловичини або змішаного фаршу, подають із каймаком і хлібом лепіня. Бузара — мідії або креветки, тушковані у вині з часником. Простий рецепт — божественний смак.

— мідії або креветки, тушковані у вині з часником. Простий рецепт — божественний смак. Паштровський сир — домашній, солоний, витриманий. Чудово пасує до чорногорського вина.

— домашній, солоний, витриманий. Чудово пасує до чорногорського вина. Ягня на рожні — традиційна страва в горах. Якщо бачите дим — там смачно.

— традиційна страва в горах. Якщо бачите дим — там смачно. Вино Vranac та rakija — автохтонні напої, які змусять забути про французьке шардоне.

В Чорногорії кожен ранок починається з моря, а вечір — з келиха вина на терасі під звуки цикад. Це не гучна Туреччина і не розкішна Італія. Це щось середнє — доступне, тепле й справжнє. І вам туди точно варто.

Нагадаємо, Фокус розповідав про кращі пляжі Румунії цього року.

Також Фокус розповідав про найкращі курорти і розваги Болгарії.