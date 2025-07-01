Топ 5 островів Греції: де шукати найкращі пляжі та справжню атмосферу античності

Греція — це більше, ніж море і пляжі. Це країна легенд, культури й унікальних островів зі своїм характером. Фокус разом із турагенткою Лілією Бондар розповідає, де шукати найкращі пляжі та відпочинок на Криті, Родосі, Корфу, Закінтосі та Халкідіках.

Related video

Греція — це не просто відпустка біля моря. Це подорож у серце античності, до витоків європейської культури, на перехрестя смаків, кольорів і легенд. Тут сонце світить 300 днів на рік, а кожен острів — немов окрема країна з власним ритмом, настроєм і запахом. Фокус разом із турагенткою Лілією Бондар розповідає де в Греції найкращі пляжі.

Крит: острів богів і виноробів

Крит — найбільший грецький острів, де морська гладінь переходить у гори, а пляжі — у стародавні палаци. Саме тут, за легендою, народився Зевс, а сучасні мандрівники народжують нові спогади.

Пляжна географія Крита — вражаюча.

"У західній частині розташувався казковий Елафонісі — з ніжно-рожевим піском і прозорою водою, що нагадує Мальдіви. Тут можна як позасмагати так і взяти пляжну екскурсію на цілий день. Її вартість приблизно 40-45 євро для дорослого і вполовину менше для дітей. Проте треба враховувати що екскурсії проходять на англійській", — каже Фокусу Бондар.

Поруч розташована бухта Балакі Грамвуса, де піщана коса з'єднує острів із сушею, утворюючи ідеальну лагуну. На півдні — Превелі з пальмовим лісом, що ніби зійшов з африканських листівок. І ще десятки диких бухт, де легко опинитись наодинці з морем.

"Крім пляжу, туристи ідуть на Крит заради ущелини Самарія — однієї з найдовших у Європі. 16 кілометрів прогулянки крізь вертикальні скелі, кипариси й кришталеві потічки — ідеальний одноденний трекінг із винагородою у вигляді морського села на фініші", — розповідає турагентка.

Місцева кухня — це оливкова олія, домашній сир, запашні трави й м’ясо, приготоване в печі. У тавернах подадуть дакос (ячмінні сухарі з томатами та фетою), антрикрісто (м'ясо, повільно запечене на відкритому вогні) і домашнє вино з виноградників за пагорбом. А після — чарочку ракії, яку господар ніколи не продасть, лише подарує.

Вартість проживання на Криті:

Готелі середнього класу — 3–4 зіркові в середньому коштують 100–130 євро за ніч. Невеликі апартаменти або будинки під оренду обійдуться у 150–200 євро за ніч.

"Найдоступніші ціни у невеликих містечках, наприклад, Сітія. Тут можна знайти готелі від 30 до 60 євро за ніч. У популярних пунктах по типу Іракліон, Ханья, Айос-Ніколаос — від 70 до 120 євро за ніч у 3–4 зіркових готелях, а 5-ти зіркові стартують від 130 євро", — каже експертка з туризму.

Родос: для молоді і активного відпочинку

Родос — острів, де античність співіснує з готикою, а історія крокує вулицями разом із туристами. Він належить до Додеканеського архіпелагу й розташований зовсім близько до турецького узбережжя, тож тут завжди трохи східної пряності в повітрі. Але перш за все Родос — це атмосфера: вітряна, вільна, сонячна.

Старе місто Родоса — одна з найкраще збережених середньовічних фортець Європи, що охороняється ЮНЕСКО. Кам’яні стіни, вузькі вулички, арки, потаємні дворики — здається, що час тут зупинився десь у XIV столітті. Увечері місто наповнюється м’яким світлом ліхтарів і джазом із кав’ярень — романтика неймовірна.

"Крім затишною краси міста, тут є три пляжі, де варто побувати. Пляж Елі — центральний. Він зручно розташований до готелів. Цамбіка — трохи далі, проте це найкрасивіша бухта острова — м’який пісок, чиста вода і монастир на скелі поруч. А от Прессонісі відійде далеко не всім — в першу чергу це рай для кайтсерферів і віндсерферів. Саме тут Егейське і Середземне моря зустрічаються, створюючи унікальну водну стихію", — розповідає Бондар.

Вартість проживання на Родосі:

"Молоді туристи, компанії друзів полюбляють зупинятися в хостелах та гестхаусах. Тут вартість ночівлі коштує від 25 до 40 євро. Апартаменти та невеликі готелі коштують 50–100 євро за ніч. Ціни можуть бути нижчими в низький сезон та в менш туристичних районах острова. Від 120 євро за ніч починаються ціни в готелях середнього класу, та від 180 євро — люкс готелі", — продовжує турагентка.

Корфу — зелений острів

Цей острів відрізняється від інших: тут більше соснових лісів, ароматів цитрусових, а замість білих будиночків — кольорові фасади з вікнами, обрамленими ставнями.

"Обов'язково раджу прогулятися старим містом, і піти екскурсією до палацу Ахілла. Під вечір вже можна рушити на дегустацію місцевих вин і страв — особливо варто спробувати сулугуні та корфуський бифтекі", — каже Бондар.

З найкращих пляжів тут, експертка називає — Палеокастріца — скелясті бухти, кришталево чиста вода, соснові ліси навколо. Гліфада — піщано-гальковий пляж із прозорою водою. Зручний для сімей з дітьми, бо входить пологий і безпечний.

"Пляж Кавос — найвідоміший пляж для молоді та любителів активного нічного життя. А ось Палео Перітіас — дикий і відносно малолюдний пляж із галькою і кристальною водою", — розповідає експертка.

Вартість проживання на Корфу:

Хостели і бюджетні готелі тут починаються від 30 євро за ніч. Готелі середнього класу — від 80 до 140 євро за ніч. А розкішні готелі та вілли — від 180 євро.

Закінтос: казковий острів із кораблем-примарою

Закінтос — це острів, що славиться своєю природою і особливою бухтою Навагіо. Тут як і у всій Греції — білий пісок, блакитна вода, але тут ще і залишки старого корабля — це як символ острову і візитна картка.

"Навагіо — самий популярний пляж у Греції, проте він тут не один на якій варто подивитися. Пляж Лаганас — довгий піщаний пляж, також дуже популярний серед туристів. А ось Цемпі — менш відомий, але не менш мальовничий, з чистою прозорою водою та піщаним берегом, ідеальний для сімейного відпочинку", — розповідає Бондар.

Вартість проживання на Закінтосі:

За словами експертки з туризму, бюджетні готелі та апартаменти на острові коштують від 25 до 50 євро за ніч — ідеальні для економних туристів і молоді. Готелі середнього класу обійдуться від 70 до 120 євро за ніч — з комфортом і базовими зручностями, часто біля моря. Преміум-готелі та вілли: від 150 до 300 євро і вище за ніч, з басейнами, видом на море та додатковими послугами.

Також Бондар радить скуштувати тут місцеві морепродукти та вино з виноградників Закінтосу — дегустації пропонують майже всі великі готелі.

Халкідіки — відомий і унікальний

Халкідіки — це півострів на материку, що має три відгалуження ("пальці"), кожен зі своїм характером.

Кассандра — найпопулярніший, тут багато курортів, пляжів і нічного життя.

Ситонія — зелена і спокійна, із затишними бухтами і пляжами.

Афон — духовний центр із монастирями, де відпочинок більш усамітнений і спокійний (для чоловіків, оскільки жінкам туди вхід заборонений).

"Кассандра підійде для любителів пляжного життя та активного відпочинку. Цей "палець" популярний серед молоді, проте багато готелів та розваг для сімей з дітьми", — каже Бондар.

Турагентка радить звернути увагу на два пляжа: Паліурі — піщаний, з кришталево чистою водою, зручний для сімейного відпочинку, та Каллітея — його більше полюбляє молоде покоління туристів.

Ситонія в свою чергу, менш комерційний і більш "дикий" регіон.

"Тут люблять відпочивати туристи з наплічниками, як я їх називаю. Але пляж Вурвуру — спокійний, з м’яким піском і прозорою водою ідеально підходить і для дітей, а ось Кавурі — затишний пляж з соснами — для романтиків саме те що треба. Я особисто полюбляю пляж Панагія — тут дуже гарно, як на картинці", — ділиться враженнями Бондар.

Вартість проживання на Халкідіках:

В середньому, гостьові будинки та апартаменти на півострові обійдуться 25-45 євро за ніч, а готелі середнього класу — від 60 до 110 євро. Курортні комплекси починаються від ціни у 130 євро за ніч.

"Треба розуміти, що високій сезон в Греції — липень-серпень і ціни в цей період вищі і людей багато, особливо на Родосі. Проте саме в цей період проходить багато фестивалів і концертів", — резюмує турагентка.

Раніше Фокус розповідав про найкращий відпочинок в Італії.

Також Фокус писав про найкращі пляжі, маршрути та страви в Чорногорії.