Вісточка від Землі, що закипає: Австралію взимку накрила неймовірна хвиля спеки (відео)

Дослідники зафіксували неймовірну хвилю тепла на континенті, попри те, що сьогодні в Австралії зима.

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Кліматична криза перестала бути тим, чим нас лякали в майбутньому — вона вже тут, унаслідок чого світ зіткнувся з неймовірними хвилями тепла та посухи. Ба більше, останні 13 місяців учені фіксують все нові й нові температурні рекорди — фактично цей період став найспекотнішим за всю історію спостережень, пише Science Alert.

Попри те, що в Австралії офіційно зима, погода тут надзвичайно тепла: на більшій частині континенту цими вихідними було зафіксовано максимальну температуру. Наприклад, у місті Уднадатта в Південній Австралії зафіксовано 38,5 °C у п'ятницю та 39,4 °C у суботу — приблизно на 16 °C вище за середню.

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Фактично обидва ці дні стали значно спекотнішими, ніж торішні максимуми. Метеорологи також попередили, що на більшій частині території Австралії спека збережеться до наступного тижня.

Дослідники знають, що цю спеку на континент приносить система високого тиску, а тому температурні рекорди можуть бути побиті знову в найближчі кілька днів. Не секрет, що планета невблаганно теплішає, а тому 2024 рік укотре може стати найспекотнішим в історії спостережень. Але зимова спека викликає занепокоєння вчених.

За словами старшого викладача кліматології Мельбурнського університету Ендрю Кінга, небезпека полягає в тому, що світ потерпає від небезпечних хвиль тепла не лише влітку та навесні, а тепер і взимку. Це може означати, що в тепліші пори року спека ставатиме лише екстремальною, а разом із нею на нас чекають масштабніші посухи та лісові пожежі.

У чому причина екстремально спекотної зими

В останні дні над східною Австралією і Тасмановим морем встановилася вперта система високого тиску. Вона зберегла ясне небо над більшою частиною континенту і принесла північні вітри в багато районів, переносячи тепле повітря на південь.

Відомо, що високий тиск сприяє теплій погоді та на те є одразу кілька причин:

більш ясне небо;

більше сонячного світла;

опускання повітря, що викликає нагрівання.

Такі погодні умови траплялися й раніше. Іноді в Австралії буває спека пізньої зими або ранньої весни. Однак цей теплий період є винятковим, про що свідчать побиті температурні рекорди по всій країні.

Дослідники також зазначають, що тепліші зими в Австралії, по суті, є ще одним доказом того, як людська діяльність впливає на клімат планети. У результаті метеорологи побоюються, що надалі клімат Землі, ймовірно, ставатиме дедалі спекотнішим.

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