Весточка от закипающей Земли: Австралию зимой накрыла невероятная волна жары (видео)

Исследователи зафиксировали невероятную волну тепла на континенте, несмотря на то, что сегодня в Австралии зима.

Related video

Климатический кризис перестал быть тем, чем нас пугали в будущем — он уже здесь в результате чего мир столкнулся с невероятными волнами тепла и засухи. Более того, последние 13 месяцев ученые фиксируют все новые и новые температурные рекорды — фактически этот период стал самым жарким за всю историю наблюдений, пишет Science Alert.

Несмотря на то, что в Австралии официально зима, погода здесь чрезвычайно теплая: на большей части континента в эти выходные была зафиксирована максимальная температура. Например, в городе Уднадатта в Южной Австралии зафиксировано 38,5 °C в пятницу и 39,4 °C в субботу — примерно на 16 °C выше средней.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Фактически оба этих дня стали значительно более жаркими, чем прошлогодние максимумы. Метеорологи также предупредили, что на большей части территории Австралии жара сохранится до следующей недели.

Исследователи знают, что эту жару на континент приносит система высокого давления, а потому температурные рекорды могут быть побиты вновь в ближайшие несколько дней. Не секрет, что планета неумолимо теплеет, а потому 2024 год в очередной раз может стать самым жарким в истории наблюдений. Но зимняя жара вызывает беспокойство ученых.

По словам старшего преподавателя климатологии Мельбурнского университета Эндрю Кинга, опасность заключается в том, что мир страдает от опасных волн тепла не только летом и весной, но теперь и зимой. Это может означать, что в более теплые времена года жара будет становиться лишь экстремальной, а вместе с ней нас ждут более масштабные засухи и лесные пожары.

В чем причина экстремально жаркой зимы

В последние дни над восточной Австралией и Тасмановым морем установилась упрямая система высокого давления. Она сохранила ясное небо над большей частью континента и принесла северные ветры во многие районы, перенося теплый воздух на юг.

Известно, что высокое давление способствует теплой погоде и на то есть сразу несколько причин:

более ясное небо;

больше солнечного света;

опускания воздуха, вызывающего нагревание.

Такие погодные условия случались и раньше. Иногда в Австралии бывает жара поздней зимой или ранней весной. Однако этот теплый период является исключительным, о чем свидетельствуют побитые температурные рекорды по всей стране.

Исследователи также отмечают, что более теплые зимы в Австралии, по сути, являются еще одним доказательством того, как человеческая деятельность влияет на климат планеты. В результате метеорологи опасаются, что в дальнейшем климат Земли, вероятно, будет становиться все более жарким.

Ранее Фокус писал о том, что как изменится мир к 2050 году и сколько заплатят люди.