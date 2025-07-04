В Австралии роют подземные бункеры, чтобы спрятаться от 50-градусной жары (фото)

На юге Австралии расположен городок Кубер-Педи, в котором аномальная жара загнала людей в подземные дома. Когда на поверхности стало слишком жарко, целые семьи переселились в глубокие бунгало без окон. Люди устроили полноценные гостиные, кухни, спальни, в которых наслаждаются прохладой и всем комфортом цивилизации, пока снаружи печет солнце.

Related video

Немка Сабрина Тройзи живет в подземном бунгало вместе с мужем и двумя детьми, рассказало медиа The Mirror. Дом семьи стоит 277 тыс. долл. Его вырубили на склоне холма: до раскаленной поверхности — четыре метра грунта. В прохладе живет Сабрина, муж Ник, сын Томас (14 лет) и дочь Лия (13 лет). Офис владелицы — еще ниже: на глубине шесть метров, объяснили журналисты.

Бунгало семьи Тройзи состоит из двух гостиных, двух ванных комнат, бассейна, двух SPA-центров (открытого и закрытого). Высота потолков — достаточная, чтобы люди свободно двигались и устроили удобную кухню с навесными шкафами, свидетельствуют фото Mirror.

Аномальная жара — как выглядит кухня в подземном доме Кубер-Педи Фото: Mirror

Сабрина рассказала журналистам, что получила образование воспитательницы и приехала в Австралию как туристка. Во время прогулки она познакомилась с Ником и решила остаться вместе с ним в городке в одной из самых жарких местностей материка. Сегодня женщина работает на опаловом руднике и в музее, а местность называет "волшебной".

"Зайти в наш дом — это фактически зайти в холм", — сказала женщина.

Аномальная жара — как выглядит зона отдыха в подземном доме Кубер-Педи

Вся община Кубер-Педи спускается в подземные бунгало при температуре +55 градусов Цельсия. Mirror рассказало, что в Кубер-Педи живет 1 600 человек, а подземные дома имеют далеко не все — 60%. Люди имеют возможность закапываться в землю, поскольку почва состоит из мягкого песчаника, богатого гипсом. Подобная земля "может сохранять свою форму без необходимости в дополнительной структурной поддержке", написало медиа.

Аномальная жара — как выглядит спальня в подземном доме Кубер-Педи

Жительница австралийского города объяснила, какие дополнительные преимущества имеет жизнь под землей. Прежде всего, она дешевле, чем в соседнем городе Аделаида, где недвижимость стоит почти 800 тыс. долл. Дополнительные "плюсы" — не нужно платить за отопление и охлаждение. Впрочем, есть проблема — есть расходы на освещение. Еще одно преимущество: человек сразу имеет "крышу" и ему остается прорыть комнаты. Mirror указало, что подобные подземные бункеры выкапываются в течение двух месяцев, но некоторые занимаются строительством и 10 лет подряд.

"Здесь нет никакого внешнего шума. Когда закрываешь дверь, все исчезает. Абсолютная темнота, абсолютная тишина, идеально для сна. Я люблю спать под землей", — добавила Сабрина.

Аномальная жара — как выглядит австралийский городок Кубер-Педи Фото: Mirror

Кубер-Педи — город в центральной части штата "Южная Австралия". Самый жаркий месяц года — январь: температура может подняться до 47 градусов, показывает портал weatherbase. В июле там такая же температура, как в июле в Украине — около 30 градусов.

Аномальная жара — детали

Отметим, Фокус писал об аномальной жаре, от которой страдают жители Австралии. Летом 2024 года Science Alert рассказало, что на данном материке максимально выросли зимние температуры, которые почти ничем не отличаются от летних.

Напоминаем, 2 июля синоптики объяснили, как долго продлится аномальная жара в Украине и когда ожидать дождя.