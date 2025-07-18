Населення України зменшується: на одного новонародженого — троє померлих (інфографіка)

За перше півріччя 2025 року в Україні народилося 86 795 дітей, тоді як кількість померлих становила 249 002 особи. Найвищий рівень народжуваності зафіксовано в Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

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Співвідношення залишається стабільним: на одне немовля припадає троє померлих. Ця демографічна тенденція не змінюється вже п'ятий рік. Про це повідомляє портал Опендатабот.

Попри війну, народжуваність дещо стабілізувалася: показники цього року майже не відрізняються від минулорічних — тоді за перші шість місяців на світ з'явилися 87 655 дітей. Водночас загальна динаміка тривожна: за останнє десятиліття кількість новонароджених зменшилася більш ніж удвічі — зі 191 тисячі 2016 року до менш як 87 тисяч нині.

Найвищий рівень народжуваності традиційно фіксується в столиці — Київ дав країні 12% новонароджених (9 947 дітей). За ним ідуть Львівщина (8282) і Дніпропетровщина (6670). При цьому в кількох регіонах спостерігається навіть зростання народжуваності — зокрема, у Київській області (+6%), Львівщині (+5%) та Волині (+6%). Загалом позитивну динаміку зафіксовано в семи регіонах.

Кількість новонароджених в Україні

Найгірша ситуація — на прифронтових територіях. У Донецькій області кількість новонароджених скоротилася майже вдвічі (мінус 47%), у Херсонській області — на 11%, у Чернігівській області — на 10%. Як і раніше, хлопчиків народжується дещо більше — 51% від загальної кількості немовлят.

Водночас смертність залишається високою. За перше півріччя 2025 року померло понад 249 тисяч українців — майже стільки ж, як і торік. Найбільше смертей зафіксовано на Дніпропетровщині — 27 120 осіб, що становить приблизно кожну дев'яту смерть у країні. Київ (18 114) і Харківщина (17 694) також серед регіонів із найвищими показниками смертності.

Кількість смертей в Україні

Нагадаємо, що аномальна спека, яка накрила Європу наприкінці червня, вбила тисячі людей. Учені підрахували, що в 12 великих містах жертвами рекордно високих температур стали 2300 людей.

Крім того, нещодавнє дослідження вчених вказало на серйозні проблеми із серцево-судинною системою, пов'язані з вживанням канабісу. Це викликало у них тривогу у зв'язку з подвоєнням смертності від цих причин останнім часом