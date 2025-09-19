Може статися "провал": дозвіл на виїзд українцям 18-22 років несе ризики для демографії , — ЗМІ

Після дозволу Кабміну на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років частина компаній повідомляють про втрату молодих працівників, а деякі підприємці мусять закривати бізнес, бо критична частка співробітників звільнилася і виїхала за кордон. В перспективі це також несе ризики для демографії — за 20 років в Україні може лишитися мало людей молодого віку.

Державна прикордонна служба України стверджує, що масового виїзду за кордон чоловіків 18-22 років немає і подібні заяви може поширювати російька пропаганда, пише hromadske. Водночас журналісти наводять дані прикордонників Польщі, за якими з 28 серпня по 3 вересня до Польщі приїхали щонайменше 10 705 українських юнаків, що в 11 разів більше, ніж за тиждень, який цьому передував. Оскільки частина українців цієї вікової категорії їхали і в зворотньому напрямку, можна сказати, що чистий відтік склав 7 404 людини.

"Різке збільшення виїзду молоді за кордон має потенціал дестабілізувати ситуацію на ринку праці та спровокувати три-чотири кризові квартали, поки бізнеси адаптуються до ситуації та знайдуть ефективні рішення", — сказала журналістам керівниця рекрутингової агенції Talando Влада Лященко.

Як дозвіл на виїзд чоловіків за кордон вплинув на компанії

Автори статті наводять приклади українських підприємців, які постраждали від дозволу на виїзд з України молодим чоловікам. Зокрема, у Рівному оголосило про закриття популярне Oregano Cafe. В компанії пояснили, що за останні два тижні звільнилися з команди та поїхали з України майже 10 працівників, що критично для малого бізнесу.

В ресторанній компанії "Холдинг емоцій !Fest", яка володіє закладами "П’яна вишня", "Львівська майстерня шоколаду" та "Реберня", повідомили про звільнення 22 чоловіків 18-22 років з близько 200 співробітників цієї вікової категорії.

Журналісти також наводять дані аналітичного центру "Ресторани України", згідно з якими у Києві та Дніпрі масового виїзду молодих людей 18-22 років не спостерігається, однак у західних областях 30-40% чоловіків-працівників ресторанної сфери у віці 18-22 років або вже поїхали, або мають на це наміри.

Проте є й винятки, зазначають автори матеріалу. Зокрема в компанії-виробнику пива Carlsberg Ukraine від початку дії нової постанови Кабміну звільнилися лише двоє співробітників 18-22 років, натомість п'ять чоловіків віком від 18 до 30 років були прийняті на роботу. В компанії пояснили hromadske, що пов'язують це з програмами стажування.

Виїзд з України чоловіків 18-22 років підтверджує співзасновник клубу фахівців з кадрів HRD-club Дмитро Дегтяр. Під час проведеного клубом дослідження понад 70% респондентів відповіли, що рішення уряду вплинуло на їхню роботу негативно.

"Ми бачимо відтік персоналу в 14 галузях економіки. А за молодими людьми виїжджають і жінки — мами, сестри, які їх супроводжують", — сказав Дмитро Дегтяр.

Чому виїжджають за кордон чоловіки 18-22 років?

Журналісти зазначають, що молоді українці виїжджають до інших країн з різних причин: через повномасштабну війну і прагнення особистої безпеки, щоб уникнути мобілізації, аби отримувати європейську зарплату чи за порадами батьків. За словами керівниці напряму демографії та міграції в Інституті фронтиру, головна проблема полягає в державній комунікації, оскільки невідомо, коли закінчиться війна, та молоді чоловіки не розуміють, чи кидати їм власний дім заради перспективи роботи і навчання в іншій країні, чи лишитися й піти в армію.

"Наприклад, мобілізація дуже погано прокомунікована. Держава має пропонувати молоді аргументи, чому варто залишатися. А так, молоді не вистачає розуміння стратегії держави", — сказала Ольга Духніч.

Як виїзд за кордон чоловіків 18-22 років може вплинути на демографію

Також автори статті зауважують, що статистично в Україні небагато чоловіків 18-22 років, бо ці люди з'явилися на світ до зростання народжуваності, що тривало з другої половини нульових до 2014-го. Якщо ці чоловіки масово виїдуть з України, це може призвести до демографічного "провалу", коли жінкам цього покоління буде складно знайти чоловіка-партнера приблизно того самого віку.

"Якщо виходити з демографічної реальності, то важливою для відтворення населення є кількість жінок репродуктивного віку в цьому поколінні. Але і чоловіки важливі", — пояснила Ольга Духніч.

За її словами, якщо тенденція не зміниться, за 20 років в Україні буде мало дітей і людей молодого віку, а 17-річних хлопців мало вже зараз.

"Крім того, що їхня кількість мала, ще й "якість" відрізняється. А це для демографії також важливо, тому що на шлюбному ринку є завжди відбір за освітою, за своїм рівнем розвитку. Якщо ті хлопці, що залишаються в Україні, будуть відставати від дівчат, то дівчата не захочуть брати собі таких партнерів. Це також матиме негативний вплив", — розповіла журналістам Ольга Купець з Київської школи економіки.

Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон: деталі

Кабінет міністрів України новою постановою дозволив чоловікам до 22 років виїжджати з України 26 серпня, документ було офіційно оприлюднено наступного дня.

Про виїзд за кордон перших чоловіків до 22 років за новою постановою речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив 28 серпня. Він також зазначав, що для виїзду крім закордонного паспорта потрібен військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі.

18 вересня Фокус із посиланням на дослідження порталу Work.ua писав, як дозвіл на виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років впливає на ринок праці. Згідно з дослідженням, після постанови Кабміну почався помітний відтік молодих кадрів.