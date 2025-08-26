Кабмін дозволив чоловікам до 22 років виїжджати з України

Чоловіки віком від 18 до 22 років, як наголошує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, зможуть перетинати кордон під час воєнного стану.

Related video

За інформацією прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, постанова стосується всіх громадян цієї вікової категорії, у тому числі тих, хто вже перебуває за кордоном. В уряді наголосили, що таке рішення має допомогти зберегти зв’язки українців із Батьківщиною.

Зміни набудуть чинності наступного дня після офіційного опублікування документа.

Публікація Юлії Свириденко у Telegram Фото: Скриншот

Окрім цього, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що ухвалене рішення реалізує завдання Президента України та відкриває перед молоддю нові перспективи.

Він підкреслив, що чоловіки віком від 18 до 22 років матимуть право безперешкодно перетинати державний кордон на час дії воєнного стану.

За словами Клименка, головна мета цього кроку — створити для молодих українців більше можливостей для навчання, стажувань та легального працевлаштування за кордоном, аби згодом вони змогли використати отриманий досвід на користь розвитку країни.

"Ми робимо все, щоб українська молодь мала доступ до якісної освіти та міжнародного досвіду, водночас залишаючись важливою частиною нашої держави",— наголосив міністр.

Публікація Ігоря Клименко у Telegram Фото: Скриншот

Дозвіл на виїзд молодих чоловіків за межі України: що про це відомо

Нагадаємо, що цього місяця президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити процедуру перетину державного кордону для молодих українців. Пропонується підвищити віковий ліміт з 18 до 22 років, щоб усунути чинні обмеження на виїзд за межі країни.

Згодом, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміни у правилах виїзду за кордон призовників та військовозобов’язаних чоловіків. Один з авторів проєкту Федір Веніславський наголосив, що тим громадянам, яким у поточному році виповнюється 23 роки, виїзд обмежуватиметься.

Також 26 серпня Володимир Зеленський повідомив, що правила перетину кордону для молодих українців віком від 18 до 22 років буде оновлено на засіданні Кабінету цього ж дня. Ба більше, за його словами, ця можливість має запрацювати найближчим часом.

Раніше Фокус писав, що, на думку адвоката Ростислава Кравця, законопроєкт №13685 не розв'язує проблеми регулювання виїзду чоловіків за кордон і суперечить Конституції, адже в Україні досі немає спеціального закону з цього питання. На його думку, ініціатива має радше популістський характер і спрямована на зняття суспільної напруги, тоді як уряд паралельно посилює відповідальність за незаконний виїзд. Загалом ситуація залишається хаотичною, і потрібен комплексний закон, що збалансує безпеку держави та права громадян.

Окрім цього, народний депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає скасування всіх обмежень на виїзд чоловіків за кордон. Він наголошує, що чинні обмеження є незаконними та перетворилися на корупційну схему.