Кабмин разрешил мужчинам до 22 лет выезжать из Украины

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, как отмечает премьер-министр Юлия Свириденко, смогут пересекать границу во время военного положения.

По информации премьер-министра Украины Юлии Свириденко, постановление касается всех граждан этой возрастной категории, в том числе тех, кто уже находится за границей. В правительстве подчеркнули, что такое решение должно помочь сохранить связи украинцев с Родиной.

Изменения вступят в силу на следующий день после официального опубликования документа.

