Виїзд українців за кордон: Зеленський пропонує послабити правила (відео)

12 серпня Володимир Зеленський доручив уряду спростити процедуру перетину державного кордону для молодих українців. Пропонується підвищити віковий ліміт з 18 до 22 років, щоб усунути чинні обмеження при виїзді за межі країни.

Під час Українського молодіжного форуму 2025 "Молодь Тут!" президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду спільно з військовим командуванням опрацювати можливість спрощення перетину державного кордону для молодих українців.

Наразі існує вікове обмеження у 18 років, і глава держави запропонував підвищити його до 22 років. Він наголосив, що таке рішення, з одного боку, надасть більше свободи та впевненості багатьом українським родинам, а з іншого — допоможе зберегти зв’язок молоді з країною та створить більше можливостей для її реалізації в Україні.

Щодо заходу, то як пояснюють на сайті Офісу Ради Європи в Україні, 12 серпня в Києві відбувся Український молодіжний форум 2025, організований Радою з молодіжних питань при Президентові України та Міністерством молоді і спорту за підтримки міжнародних партнерів. Захід проходив у два етапи: 9–10 серпня — у Львові, Молодіжній столиці Європи 2025, та 12 серпня — в Києві. Зокрема, учасники обговорили розвиток молодіжної політики та підтримку молоді в різних сферах.

Нагадаємо, що освітній омбудсмен Надія Лещик зазначала, що виїзд дітей з батьками за кордон є серйозною проблемою, оскільки виїжджають не лише 17-річні хлопці, які хочуть уникнути мобілізації, а й дівчата, часто через високу вартість навчання у вишах. За її словами, у 10–11 класах кількість учнів помітно зменшується, але більшість переходить на дистанційне навчання, тож підрахувати реальну кількість тих, хто виїхав, складно.

Раніше Фокус повідомляв, що під час мобілізації виїзд за кордон доступний не всім, однак деякі категорії громадян можуть це зробити. Право мають, зокрема, чоловіки, які не підлягають призову або мають відстрочку, віком понад 60 років, а також багатодітні батьки. Окрім того, виїжджати можуть військові на лікування або навчання та особи з інвалідністю.