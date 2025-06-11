Мобілізація 2025: хто з чоловіків може виїхати за кордон цього літа

В умовах оголошеної загальної мобілізації виїзд за кордон доступний не всім. Однак навіть серед військовозобов’язаних мобілізаційного віку є категорії чоловіків, які мають таке право.

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Хто може отримати дозвіл на виїзд за кордон

Перелік категорій українців, які мають право виїжджати з країни під час війни, не змінювався. Це чоловіки, які:

не підлягають призову або мають відстрочку;

були офіційно зняті з військового обліку;

віком понад 60 років;

мали близьких родичів, загиблих або зниклих безвісти на війні;

мають інвалідність I, II, III груп;

супроводжують осіб з інвалідністю або хворих дітей;

є багатодітними батьками (троє і більше неповнолітніх дітей) або самостійно виховують дітей;

є військовослужбовцями, але їдуть на лікування, реабілітацію або навчання.

Також за окремими процедурами, отримуючи дозволи від відповідних міністерств, виїжджати можуть волонтери, спортсмени, тренери, залізничники й моряки. З собою потрібно мати документи, які підтверджують підставу для виїзду, наприклад, документи про родинні зв’язки або довідку про інвалідність. Віза такою підставою не є.

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинають кордон на загальних умовах. Тобто виїзд через систему "Шлях" для них більше не доступний.

Виїзд за кордон заброньованих чоловіків

У Державній прикордонній службі України пояснили, що бронювання від мобілізації 2025 дозволяє виїжджати у відрядження або відпустку, але є певні обмеження. Деякі держслужбовці через посаду можуть перетинати кордон задля роботи, але не задля відпочинку. Зокрема, йдеться про членів Кабміну, заступників міністрів, суддів, прокурорів, керівників держорганів і депутатів місцевих рад.

Ті, хто не обіймає таких посад, можуть їхати у відпустки, якщо отримають відповідне підтвердження з місця роботи.

Щоб виїхати з України, заброньованим чоловікам потрібно мати:

закордонний паспорт;

паперовий військово-обліковий документ з актуальним VIN-кодом або електронний його варіант у застосунку "Резерв+" (має містити позначку про бронювання та бути внесеним до системи "Оберіг");

оригінал або копію витягу з наказу про відпустку або відрядження (має містити інформацію про те, куди працівник їде, на який час, яку посаду має тощо);

інші документи для підтвердження мети поїздки.

Важливо, що українці в такому випадку не повинні мати заборон, які б перешкоджали виїзду за кордон. Також не має бути порушень правил військового обліку.

Виїзд за кордон у відпустку: деталі

Адвокатка Катерина Аніщенко підтвердила, що заброньованим чоловікам доступний закордонний відпочинок, але для цього потрібен відповідний наказ.

"У законі зазначено, що для виїзду потрібно мати військово-обліковий документ, паспорт, а також наказ. Крім того, інспектор прикордонної служби може вимагати інші документи на підтвердження того, що військовозобов’язаний обов’язково повернеться на територію своєї країни", — підкреслила вона.

Зі слів юристки, наказ має містити:

інформацію про бронь;

місце та термін відпустки;

зобов’язання повернутися.

Важливо, що за законом прикордонники не можуть без підстав довільно забороняти виїзд.

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