Що робити, якщо зупинили працівники ТЦК та поліція: пояснення адвоката

Чоловіків в Україні можуть зупиняти для перевірки військово-облікових документів. У такому випадку варто знати, які дії поліцейських та співробітників ТЦК є правомірними.

Related video

Про це пише РБК-Україна.

Зупинили ТЦК: що робити

Адвокат Данило Трясов радить бути готовим до того, що можуть зупинити представники ТЦК. В ідеалі варто мати заздалегідь укладений договір із адвокатом про надання правової допомоги та чіткий алгоритм дій на випадок зупинки.

"Не панікуйте. Це найголовніше. Якщо ви маєте домовленість з адвокатом, телефонуйте йому одразу", — наголошує Трясов.

Поліція діє на підставі частини 2 статті 32 Закону "Про Національну поліцію". У період воєнного стану поліцейський може вимагати у чоловіків віком 18-60 років пред’явити військово-облікові документи разом із документом, що посвідчує особу.

Однак може трапитись по-іншому: поліцейський може зупинити авто, а далі підійдуть представники ТЦК і почнуть вимагати документи. Трясов зазначає, що такі дії — незаконні.

"Співробітники ТЦК не мають самостійного права перевіряти документи. Це може відбуватись лише в присутності поліцейського, який має законне право на перевірку", — зазначає юрист.

Також варто вимагати, щоб усі дії поліції та ТЦК фіксували на боді-камери. Це дозволить надалі оскаржити неправомірні дії.

Зокрема, буває, що представники ТЦК заявляють, що людина в розшуку, тому вони проводять затримання. Адвокат наголошує, що це — маніпуляція. Про це свідчать кілька пунктів:

поняття "розшук" є лише в Кримінальному процесуальному кодексі (ст. 281 КПК);

особа в розшуку — це підозрюваний, який не з’являється до слідчого;

працівники ТЦК не мають законного права оголошувати людину в розшук;

а "електронний кабінет Резерв+" не закріплений законодавчо.

У такій ситуації можна:

вимагати надання ухвали суду про оголошення у розшук;

запитати, в межах якого кримінального провадження ви в розшуку та який маєте процесуальний статус;

якщо відповіді немає — треба наголосити, що поліція порушує ваші конституційні права.

Що робити, якщо затримують ТЦК

У разі силового затримання без складання протоколу:

телефонуйте адвокату;

заявляйте усне клопотання про правову допомогу;

дзвоніть на 102 — викликайте слідчо-оперативну групу;

повідомте, що телефонуєте в ДБР для подання заяви про перевищення повноважень;

також можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Поліція не має права доставляти до ТЦК без складання протоколу про адміністративне затримання.

"Лише після складання такого протоколу поліція може передати вас ТЦК. А вже ТЦК складає інший документ — протокол про вчинення адміністративного правопорушення", — пояснює адвокат.

Після цього керівник ТЦК вирішує, чи накладати на вас штраф. А цю постанову можна оскаржити в суді.

Нагадаємо, військовий блогер Олександр Карпюк заявив, що свавілля в ТЦК є, але іншої системи не дано. Він також пояснив, хто і чому працює проти військкоматів.

Фокус також писав, що 7 червня колишній бойовий медик з Хмельницької області Роман Замрій з позивним "Йода" обурився силовими методами мобілізації в Україні. За його словами, 4 червня на блокпосту в Чернівецькій області його викрали співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, забрали в нього телефон і тримали в підвалі три дні.