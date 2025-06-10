Що робити, якщо зупинили працівники ТЦК та поліція: пояснення адвоката
Чоловіків в Україні можуть зупиняти для перевірки військово-облікових документів. У такому випадку варто знати, які дії поліцейських та співробітників ТЦК є правомірними.
Про це пише РБК-Україна.
Зупинили ТЦК: що робити
Адвокат Данило Трясов радить бути готовим до того, що можуть зупинити представники ТЦК. В ідеалі варто мати заздалегідь укладений договір із адвокатом про надання правової допомоги та чіткий алгоритм дій на випадок зупинки.
"Не панікуйте. Це найголовніше. Якщо ви маєте домовленість з адвокатом, телефонуйте йому одразу", — наголошує Трясов.
Поліція діє на підставі частини 2 статті 32 Закону "Про Національну поліцію". У період воєнного стану поліцейський може вимагати у чоловіків віком 18-60 років пред’явити військово-облікові документи разом із документом, що посвідчує особу.
Однак може трапитись по-іншому: поліцейський може зупинити авто, а далі підійдуть представники ТЦК і почнуть вимагати документи. Трясов зазначає, що такі дії — незаконні.
"Співробітники ТЦК не мають самостійного права перевіряти документи. Це може відбуватись лише в присутності поліцейського, який має законне право на перевірку", — зазначає юрист.
Також варто вимагати, щоб усі дії поліції та ТЦК фіксували на боді-камери. Це дозволить надалі оскаржити неправомірні дії.
Зокрема, буває, що представники ТЦК заявляють, що людина в розшуку, тому вони проводять затримання. Адвокат наголошує, що це — маніпуляція. Про це свідчать кілька пунктів:
- поняття "розшук" є лише в Кримінальному процесуальному кодексі (ст. 281 КПК);
- особа в розшуку — це підозрюваний, який не з’являється до слідчого;
- працівники ТЦК не мають законного права оголошувати людину в розшук;
- а "електронний кабінет Резерв+" не закріплений законодавчо.
У такій ситуації можна:
- вимагати надання ухвали суду про оголошення у розшук;
- запитати, в межах якого кримінального провадження ви в розшуку та який маєте процесуальний статус;
- якщо відповіді немає — треба наголосити, що поліція порушує ваші конституційні права.
Що робити, якщо затримують ТЦК
У разі силового затримання без складання протоколу:
- телефонуйте адвокату;
- заявляйте усне клопотання про правову допомогу;
- дзвоніть на 102 — викликайте слідчо-оперативну групу;
- повідомте, що телефонуєте в ДБР для подання заяви про перевищення повноважень;
- також можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Поліція не має права доставляти до ТЦК без складання протоколу про адміністративне затримання.
"Лише після складання такого протоколу поліція може передати вас ТЦК. А вже ТЦК складає інший документ — протокол про вчинення адміністративного правопорушення", — пояснює адвокат.
Після цього керівник ТЦК вирішує, чи накладати на вас штраф. А цю постанову можна оскаржити в суді.
Нагадаємо, військовий блогер Олександр Карпюк заявив, що свавілля в ТЦК є, але іншої системи не дано. Він також пояснив, хто і чому працює проти військкоматів.
Фокус також писав, що 7 червня колишній бойовий медик з Хмельницької області Роман Замрій з позивним "Йода" обурився силовими методами мобілізації в Україні. За його словами, 4 червня на блокпосту в Чернівецькій області його викрали співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, забрали в нього телефон і тримали в підвалі три дні.