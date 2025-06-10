Что делать, если остановили работники ТЦК и полиция: объяснение адвоката

Мужчин в Украине могут останавливать для проверки военно-учетных документов. В таком случае следует знать, какие действия полицейских и сотрудников ТЦК являются правомерными.

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Об этом пишет РБК-Украина.

Остановили ТЦК: что делать

Адвокат Даниил Трясов советует быть готовым к тому, что могут остановить представители ТЦК. В идеале стоит иметь заранее заключенный договор с адвокатом об оказании правовой помощи и четкий алгоритм действий на случай остановки.

"Не паникуйте. Это самое главное. Если вы имеете договоренность с адвокатом, звоните ему сразу", — отмечает Трясов.

Полиция действует на основании части 2 статьи 32 Закона "О Национальной полиции". В период военного положения полицейский может требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет предъявить военно-учетные документы вместе с документом, удостоверяющим личность.

Однако может случиться по-другому: полицейский может остановить авто, а дальше подойдут представители ТЦК и начнут требовать документы. Трясов отмечает, что такие действия — незаконны.

"Сотрудники ТЦК не имеют самостоятельного права проверять документы. Это может происходить только в присутствии полицейского, который имеет законное право на проверку", — отмечает юрист.

Также стоит требовать, чтобы все действия полиции и ТЦК фиксировали на боди-камеры. Это позволит в дальнейшем обжаловать неправомерные действия.

В частности, бывает, что представители ТЦК заявляют, что человек в розыске, поэтому они проводят задержание. Адвокат отмечает, что это — манипуляция. Об этом свидетельствуют несколько пунктов:

понятие "розыск" есть только в Уголовном процессуальном кодексе (ст. 281 УПК);

лицо в розыске — это подозреваемый, который не появляется к следователю;

работники ТЦК не имеют законного права объявлять человека в розыск;

а "электронный кабинет Резерв+" не закреплен законодательно.

В такой ситуации можно:

требовать предоставления определения суда об объявлении в розыск;

спросить, в рамках какого уголовного производства вы в розыске и какой имеете процессуальный статус;

если ответа нет — надо отметить, что полиция нарушает ваши конституционные права.

Что делать, если задерживают ТЦК

В случае силового задержания без составления протокола:

позвоните адвокату;

заявляйте устное ходатайство о правовой помощи;

звоните на 102 — вызывайте следственно-оперативную группу;

сообщите, что звоните в ГБР для подачи заявления о превышении полномочий;

также можно обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

Полиция не имеет права доставлять в ТЦК без составления протокола об административном задержании.

"Только после составления такого протокола полиция может передать вас ТЦК. А уже ТЦК составляет другой документ — протокол о совершении административного правонарушения", — объясняет адвокат.

После этого руководитель ТЦК решает, накладывать ли на вас штраф. А это постановление можно обжаловать в суде.

Напомним, военный блогер Александр Карпюк заявил, что произвол в ТЦК есть, но другой системы не дано. Он также объяснил, кто и почему работает против военкоматов.

Фокус также писал, что 7 июня бывший боевой медик из Хмельницкой области Роман Замрий с позывным "Йода" возмутился силовыми методами мобилизации в Украине. По его словам, 4 июня на блокпосту в Черновицкой области его похитили сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, забрали у него телефон и держали в подвале три дня.