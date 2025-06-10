Что делать, если остановили работники ТЦК и полиция: объяснение адвоката
Мужчин в Украине могут останавливать для проверки военно-учетных документов. В таком случае следует знать, какие действия полицейских и сотрудников ТЦК являются правомерными.
Об этом пишет РБК-Украина.
Остановили ТЦК: что делать
Адвокат Даниил Трясов советует быть готовым к тому, что могут остановить представители ТЦК. В идеале стоит иметь заранее заключенный договор с адвокатом об оказании правовой помощи и четкий алгоритм действий на случай остановки.
"Не паникуйте. Это самое главное. Если вы имеете договоренность с адвокатом, звоните ему сразу", — отмечает Трясов.
Полиция действует на основании части 2 статьи 32 Закона "О Национальной полиции". В период военного положения полицейский может требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет предъявить военно-учетные документы вместе с документом, удостоверяющим личность.
Однако может случиться по-другому: полицейский может остановить авто, а дальше подойдут представители ТЦК и начнут требовать документы. Трясов отмечает, что такие действия — незаконны.
"Сотрудники ТЦК не имеют самостоятельного права проверять документы. Это может происходить только в присутствии полицейского, который имеет законное право на проверку", — отмечает юрист.
Также стоит требовать, чтобы все действия полиции и ТЦК фиксировали на боди-камеры. Это позволит в дальнейшем обжаловать неправомерные действия.
В частности, бывает, что представители ТЦК заявляют, что человек в розыске, поэтому они проводят задержание. Адвокат отмечает, что это — манипуляция. Об этом свидетельствуют несколько пунктов:
- понятие "розыск" есть только в Уголовном процессуальном кодексе (ст. 281 УПК);
- лицо в розыске — это подозреваемый, который не появляется к следователю;
- работники ТЦК не имеют законного права объявлять человека в розыск;
- а "электронный кабинет Резерв+" не закреплен законодательно.
В такой ситуации можно:
- требовать предоставления определения суда об объявлении в розыск;
- спросить, в рамках какого уголовного производства вы в розыске и какой имеете процессуальный статус;
- если ответа нет — надо отметить, что полиция нарушает ваши конституционные права.
Что делать, если задерживают ТЦК
В случае силового задержания без составления протокола:
- позвоните адвокату;
- заявляйте устное ходатайство о правовой помощи;
- звоните на 102 — вызывайте следственно-оперативную группу;
- сообщите, что звоните в ГБР для подачи заявления о превышении полномочий;
- также можно обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.
Полиция не имеет права доставлять в ТЦК без составления протокола об административном задержании.
"Только после составления такого протокола полиция может передать вас ТЦК. А уже ТЦК составляет другой документ — протокол о совершении административного правонарушения", — объясняет адвокат.
После этого руководитель ТЦК решает, накладывать ли на вас штраф. А это постановление можно обжаловать в суде.
Напомним, военный блогер Александр Карпюк заявил, что произвол в ТЦК есть, но другой системы не дано. Он также объяснил, кто и почему работает против военкоматов.
Фокус также писал, что 7 июня бывший боевой медик из Хмельницкой области Роман Замрий с позывным "Йода" возмутился силовыми методами мобилизации в Украине. По его словам, 4 июня на блокпосту в Черновицкой области его похитили сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, забрали у него телефон и держали в подвале три дня.