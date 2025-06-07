"Забрали телефон и бросили в подвал": боевой медик заявил, что его похитили сотрудники ТЦК

Бывший боевой медик из Хмельницкой области Роман Замрий с позывным "Йода" возмутился силовыми методами мобилизации в Украине. По его словам, 4 июня на блокпосту в Черновицкой области его похитили сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, забрали у него телефон и держали в подвале три дня.

Related video

Сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Боевой медик Роман Замрий заявил, что его похитили сотрудники ТЦК и СП Фото: скриншот

По словам Замрия, работник ТЦК и СП взял у него документы на проверку на блокпосту вблизи Хотина в Черновицкой области. После проверки военный сел в авто и попросил подвезти его в военкомат, чтобы сбросить документы, подтверждающие право бывшего боевого медика на отсрочку.

"На пороге военкомата он попросил телефон, чтобы занести туда данные, куда переслать фотографии, но сразу забрал телефон и исчез. Этого работника я больше никогда не видел", — рассказал Замрий.

Затем, по его словам, его отправили на прохождение военно-врачебной комиссии и пообещали, что после этого отдадут документы.

"На секунду по дороге дали телефон. Я лишь успел сказать сестре, что меня куда-то перевезли. И позвонил в свой ТЦК. Из ТЦК услышал лишь: "этого не может быть, я попробую, сейчас перезвоню, подожди", — написал бывший военный врач.

Боевого медика Романа Замрия похитили на блокпосту в Черновицкой области Фото: скриншот Боевого медика "бросили в подвал" ТЦК на Буковине Фото: скриншот

Далее, по словам Замрия, его "бросили в подвал" с решеткой, где он провел три дня с другим задержанным ТЦК мужчиной — майором авиации.

"Комната избитая, вонючая и дышать нечем. Чтобы получить доступ к туалету — нужно толкать в дверь. Потому что вы на замке. Но могут открыть, а могут и нет", — рассказал медик.

Замрий отметил, что говорил военным о наличии у него бронирования, однако ему отвечали, что если нет телефона — нет и документов.

Боевого медика держали в подвале ТЦК 3 суток Фото: скриншот Воинская часть отказалась мобилизовать ветерана войны Фото: скриншот

Бывший боевой медик рассказал, что его с соседом на третий день перевезли из подвала в воинскую часть, а там военнослужащие отказались брать его на службу и мобилизовать майора авиации в пехоту.

В завершение своего сообщения Роман Замрий отметил, что Украина не устоит перед российским нашествием без мобилизации. Он отметил, что далеко не все работники ТЦК ведут себя так, как обошлись с ним, однако подобные действия убивают боевой дух военных.

"Спасибо, хоть меня не били, потому что майора на моих глазах били. Я не все написал, что хотел, потому что мы без мобилизации проиграем войну и все погибнем. Я не все написал, поверьте, далеко не все, что я видел за эти 3 дня! И вы можете закрыть мне рот и лишить голоса, но это был один из последних голосов в вашу поддержку, вы не тот голос закрыли, потому что я поддерживал вас! Возможно поэтому я все еще не могу отойти от шока. Не в мобилизации дело! А в ваших методах!" — написал Замрий.

Боевой медик Роман Замрий возмущается действиями ТЦК в Черновицкой области Фото: скриншот Боевой медик осуждает силовые методы мобилизации в Украине Фото: скриншот

Черновицкий областной ТЦК и СП на момент публикации новости не комментировал сообщение Романа Замрия.

Роман Замрий был боевым медиком с 2014 года

Роман Замрий стал военным врачом в 2014 году. С 2015 года он был начальником различных медпунктов, затем возглавлял медицинскую службу. С перерывами отслужил в зоне боевых действий всего три года: в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. В 2023 году боевой медик вернулся к работе семейным врачом в Красиловской амбулатории.

Напомним, Фокус 7 июня писал о приговоре суда по делу женщины, которая набросилась с кулаками на работника ТЦК в Полтавской области.

В сети 4 июня распространилось видео бунта ТЦК в Киеве. Мобилизованные забаррикадировали двери на сборном пункте и призывали брать палки, военнослужащие вызвали полицию.