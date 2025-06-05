Забаррикадировались и призывали брать палки: в сети появились кадры бунта в ТЦК в Киеве (видео)

В соцсетях публикуют видео якобы бунта мобилизованных против сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве. Официальных комментариев относительно инцидента на момент публикации материала не было.

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Видео распространилось 4 июня в сети TikTok.

Пользовательница, которая выложила ролик, утверждает, что бунт против ТЦК произошел в Дарницком районе Киева в микрорайоне ДВРЗ.

В видео можно услышать перепалку мужчин с людьми в военной форме. За этим следуют кадры из казармы, где, как сообщается, мобилизованные военнообязанные пытаются забаррикадировать вход, а затем призывают брать палки и выходить из помещения. Затем на ролике видно, как в комнаты заходят экипированные люди в форме полиции и спецназовцев, и один из них заставляет лечь на пол мужчину, стоявшего у двери.

Бунт в ТЦК в Киеве: реакция ведомств

В Киевских областных и городском ТЦК и СП на момент публикации новости не комментировали распространенное в соцсети видео якобы бунта мобилизованных в Дарницком районе. Правоохранители также не давали комментариев относительно инцидента.

Напомним, 4 июня местные паблики распространили видео, на котором военнообязанный пытался убежать от сотрудников ТЦК через окно автобуса на мосту Патона в Киеве. Военнослужащие пытались вернуть мужчину обратно в салон.

Также 4 июня СМИ писали о решении суда в отношении мужчины, который прятался от работников ТЦК в автомобиле. Жена военнообязанного тем временем села за руль и наехала на милиционера, который стоял впереди.