Забарикадувалися й закликали брати палиці: в мережі з'явилися кадри бунту в ТЦК у Києві (відео)

В соцмережах публікують відео нібито бунту мобілізованих проти співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві. Офіційних коментарів щодо інциденту на момент публікації матеріалу не було.

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Відео поширилося 4 червня в мережі TikTok.

Користувачка, яка виклала ролик, стверджує, що бунт проти ТЦК стався в Дарницькому районі Києва в мікрорайоні ДВРЗ.

У відео можна почути перепалку чоловіків з людьми у військовій формі. За цим слідують кадри з казарми, де, як повідомляється, мобілізовані військовозобов'язані намагаються забарикадувати вхід, а потім закликають брати палиці та виходити з приміщення. Потім на ролику видно, як по кімнати заходять екіпіровані люди у формі поліції та спецпризначенців, і один із них змушує лягти на підлогу чоловіка, що стояв біля дверей.

Бунт в ТЦК у Києві: реакція відомств

У Київських обласних і міському ТЦК та СП на момент публікації новини не коментували розповсюджене в соцмережі відео нібито бунту мобілізованих у Дарницькому районі. Правоохоронці також не давали коментарів щодо інциденту.

Нагадаємо, 4 червня місцеві пабліки поширили відео, на якому військовозобов'язаний намагався втекти від співробітників ТЦК через вікно автобуса на мосту Патона у Києві. Військовослужбовці намагалися повернути чоловіка назад у салон.

Також 4 червня ЗМІ писали про рішення суду щодо чоловіка, який ховався від працівників ТЦК в автомобілі. Дружина військовозобов'язаного тим часом сіла за кермо та наїхала на правоохоронця, що стояв попереду.