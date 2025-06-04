Суд конфіскував машину, в якій українець ховався від працівників ТЦК: апеляція не допомогла

Чоловік зачинився в машині, щоб до нього не дістались військовослужбовці. Дружина вирішила допомогти йому втекти, але скоїла вирішальну помилку.

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Про випадок, який стався 11 грудня 2024 року у Хмельницькій області, повідомили 4 червня у "Судово-юридичній газеті".

Того дня старший дільничний офіцер поліції разом з працівниками ТЦК зустрів у дворі житлового будинку чоловіка. Його попросили показати військово-обліковий документ та посвідчення особи. Українець пояснив, що документи в машині, та пішов до припаркованої неподалік автівки BMW.

Сівши на пасажирське сидіння, чоловік зачинився всередині. На вимоги вийти з машини він не реагував. Невдовзі підійшла дружина невідомого, яка сіла за кермо та попри поліціянта перед капотом рушила вперед. В результаті наїзду старший дільничний отримав легкі тілесні ушкодження.

Справу за обвинуваченням жінки в умисному заподіянні травм працівнику поліції розглянув Хмельницький міськрайонний суд. Обвинувачену звільнили від відповідальності, передавши на поруки трудовому колективу ФОП, в якого вона працює закрійницею. Однак речовий доказ і знаряддя злочину — машину BMW 520 — вирішили конфіскувати.

Адвокат оскаржив ухвалу, попросивши внести зміни в частині про конфіскацію автівки. Він вказав, що потерпілий сам перешкоджав руху, а позбавлення українки її машини суттєво обмежить для неї можливості заробітку, забезпечення сім’ї та піклування про матір. Однак апеляційний суд погодився з першою інстанцією у законності конфіскації.

Колегія судів підкреслила, що жінка умисно завдала легких тілесних ушкоджень поліціянту, який в умовах воєнного стану брав участь у мобілізаційних заходах ТЦК. У рішенні зазначено, що в цьому випадку конфіскація не порушує "справедливу рівновагу між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб" та не покладає на особу "надмірний індивідуальний тягар".

Нагадаємо, 4 червня у соцмережах з’явились кадри, на яких чоловік намагається втекти від працівників ТЦК через вікно автобуса. За даними ЗМІ, українця вже везли на розподілення в Житомир, але він вистрибнув з машини на мосту Патона.

У ДБР 3 червня повідомляли про оголошення підозри працівникам ТЦК, які силою утримували чоловіка й побили його. Попри те, що українець був визнаний непридатним до служби, його мобілізували.