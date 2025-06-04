Суд конфисковал машину, в которой украинец прятался от работников ТЦК: апелляция не помогла

Мужчина закрылся в машине, чтобы до него не добрались военнослужащие. Жена решила помочь ему убежать, но совершила решающую ошибку.

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О случае, который произошел 11 декабря 2024 года в Хмельницкой области, сообщили 4 июня в "Судебно-юридической газете".

В тот день старший участковый офицер полиции вместе с работниками ТЦК встретил во дворе жилого дома мужчину. Его попросили показать военно-учетный документ и удостоверение личности. Украинец объяснил, что документы в машине, и пошел к припаркованной неподалеку машины BMW.

Сев на пассажирское сиденье, мужчина закрылся внутри. На требования выйти из машины он не реагировал. Вскоре подошла жена неизвестного, которая села за руль и несмотря на полицейского перед капотом двинулась вперед. В результате наезда старший участковый получил легкие телесные повреждения.

Дело по обвинению женщины в умышленном причинении травм работнику полиции рассмотрел Хмельницкий горрайонный суд. Обвиняемую освободили от ответственности, передав на поруки трудовому коллективу ФЛП, у которого она работает закройщицей. Однако вещественное доказательство и орудие преступления — машину BMW 520 — решили конфисковать.

Адвокат обжаловал решение, попросив внести изменения в части о конфискации автомобиля. Он указал, что потерпевший сам препятствовал движению, а лишение украинки ее машины существенно ограничит для нее возможности заработка, обеспечения семьи и заботы о матери. Однако апелляционный суд согласился с первой инстанцией в законности конфискации.

Коллегия судов подчеркнула, что женщина умышленно нанесла легкие телесные повреждения полицейскому, который в условиях военного положения участвовал в мобилизационных мероприятиях ТЦК. В решении указано, что в этом случае конфискация не нарушает "справедливое равновесие между требованиями общего интереса и защиты фундаментальных прав лиц" и не возлагает на лицо "чрезмерное индивидуальное бремя".

Напомним, 4 июня в соцсетях появились кадры, на которых мужчина пытается убежать от работников ТЦК через окно автобуса. По данным СМИ, украинца уже везли на распределение в Житомир, но он выпрыгнул из машины на мосту Патона.

В ГБР 3 июня сообщали об объявлении подозрения работникам ТЦК, которые силой удерживали мужчину и избили его. Несмотря на то, что украинец был признан непригодным к службе, его мобилизовали.