Застрял наполовину: в Киеве мужчина хотел сбежать от ТЦК через окно автобуса, — соцсети (видео)

В сети публикуют видео, как утверждается, уклонения от мобилизации пассажира автобуса на мосту Патона в Киеве. Сообщается, что мужчина пытался убежать от работников территориального центра комплектования и социальной поддержки через окно.

Related video

Видео распространили утром 4 июня местные Telegram-каналы.

Администраторы канала со ссылкой на слова очевидцев пишут, что мужчина в окне таким образом хотел убежать от ТЦК, но военные вернули его обратно в салон автобуса. По словам админов, транспорт остановился посреди проезжей части и затруднил движение.

На видео можно увидеть мужчину, который наполовину выбрался из окна маршрутного автобуса. На одном из роликов мужчина в военной форме пытается затолкнуть его обратно. На других кадрах уже изнутри автобуса несколько мужчин в "пикселях" тянут застрявшего в окне пассажира в салон.

По информации "Судебно-юридической газеты", сотрудники ТЦК уже могли везти военнообязанного на распределение в Житомир, а сбежать он попытался, когда транспорт остановился на мосту Патона в пробке. Впрочем журналисты отмечают, что официального подтверждения этому нет.

Реакция ТЦК в Киеве

В Киевском городском ТЦК и СП на момент публикации материала не комментировали якобы попытку побега военнообязанного через окно автобуса на мосту Патона.

Напомним, начальник Харьковского областного ТЦК, полковник Александр Конев 2 июня сообщил, что работника ТЦК, который избил учителя из-за якобы отказа показать военно-учетные документы, отправили на фронт несмотря на инвалидность и ранения.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук 30 мая рассказал, что один работник ТЦК должен поймать 12 военнообязанных за день.